Películas sobre Putin o Melania Trump, ‘La asistenta’, ‘Hamnet’ y el resto del cine de estreno más esperado de enero

Un repaso a las películas que llegan a la cartelera y también a plataformas como Netflix o Filmin

Todavía con la resaca de la Navidad, y del éxito de la nueva entrega de Avatar (nunca se puede desconfiar de James Cameron), el nuevo año de cine comenzará a trompicones. Enero es clásicamente un mes con poca asistencia al cine, y sirve de cajón de sastre de películas de diversa índole, aunque este mes hay curiosas coincidencias.

Por un lado, llegan a la cartelera las adaptaciones de dos de los grandes superventas anglosajones de los últimos años. Aunque no podrían ser más distintos. Por otro, también dos retratos políticos que giran en torno a Trump y que sirven para calibrar cómo funciona nuestro mundo. Y, además, vuelven varios directores de prestigio dispuestos a hacerse con un hueco en la temporada de premios, hay alguna secuela (cómo no) y el regreso de una de las series de televisión españolas más adoradas de todos los tiempos. Estas son algunas de las propuestas del cine este mes:

La asistenta

Es el libro que leyó media España este año en la playa, y uno que además ha triunfado en Tiktok. Por eso, Hollywood sabía que no podía hacer esperar la adaptación de este thriller culebronesco. Y tiene nombres potentes detrás, como el director Paul Feig o las actrices Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Mucho uyuyuyuy para empezar el año. Es “tan loca que resulta irresistible”, dice Javier Ocaña en sus crítica.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 1, en salas.

Rondallas

España comienza su año de cine con una película para sentirse bien, con aspiraciones populares, marca Daniel Sánchez Arévalo y con Javier Gutiérrez como el eterno hombre normal. Juntos nos llevan a un pueblo gallego que quiere recuperar la ilusión dos años después de un terrible naufragio. La solución: la música tradicional.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 1, en salas.

Art Spiegelman, el desastre es mi musa

Maus es una lectura inigualable, y también un cómic que cambió los parámetros del noveno arte. Detrás, estaba un autor que no solo contaba una historia complicada de digerir sobre los campos de concentración, sino que además colocaba su historia familiar bajo la mirada de todos los lectores. Ahora este documental ahonda en su vida, en su relación con su padre y también en sus referentes en el cómic. Toda una suerte de historia de las viñetas, comenzando por la revista Mad.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 2, en Filmin.

Song Sung Blue: Canción para dos

Hugh Jackman y Kate Hudson, ya pródigos en el musical, se encuentran en una historia atípica para el género: dos músicos fracasados forman una banda tributo de Neil Diamond y cumplen sus sueños. Dos personajes reales que dan otra mirada al éxito pa pa pa.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 9, en salas.

Rental Family (Familia de alquiler)

La ballena dio un Oscar a Brendan Fraser y lo recuperó para Hollywood. Ahora, a un paso de volver a La momia y tras trabajar con Scorsese, estrena otra película feel-good para este mes. Como si fuera Bill Murray en Lost in translation, Fraser se deja enganchar por la cara B de Japón. Fraser nunca será el mejor actor, pero su carisma parece perfecto para convertirlo en un actor sin objetivo vital que sirve de suplente en las vidas de varias familias en Tokio. Pronto la realidad y la ficción se difuminan.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 9, en salas.

Nouvelle Vague

Richard Linklater no para. Después de convertir a Ethan Hawke en un doliente músico en Blue Moon, el director de Antes del amanecer se pasa al cine francés para sumergirse en la vida de algunos de sus referentes cinematográficos: el rodaje Al final de la escapada, la legendaria ópera prima de Jean-Luc Godard. “Es una película hecha con mimo, muy disfrutable, pero por desgracia se asemeja demasiado a un insecto fosilizado en ámbar”, decía Elsa Fernández-Santos en Cannes.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 9, en salas.

La cronología del agua

En la larga historia de intérpretes que prueban las mieles de la dirección, ahora es el turno de Kristen Stewart, una de las actrices con más cabeza (y elecciones más destacables) de Hollywood, que conoce desde que era una niña y desde todas sus facetas. El reto que se ha buscado no es pequeño: las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch, que nadando logró sobreponerse a los abusos de su infancia.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 9, en salas.

Gente que conocemos en vacaciones

El best-seller romántico es la perfecta película para estas fechas marca Netflix. Juvenil, sin mucho que pensar y con destinos paradisiacos. La venta lo dice todo: la comedia romántica moderna que triunfa en Tiktok.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 9, en Netflix.

El botín

Ben Affleck y Matt Damon se unen de nuevo en pantalla. Esta vez son dos policías de Miami contra las drogas, en una película de acción sin parar de las que rueda Joe Carnahan.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 16, en Netflix.

28 años después: El templo de los huesos

La cuarta película de la saga de zombis sigue los pasos de su anterior entrega, aunque esta vez Danny Boyle deja los cabos sueltos a Nia DaCosta (The Marvels, Candyman) para profundizar en la historia del salvaje superviviente de Ralph Fiennes y el esperado regreso de Cillian Murphy a la franquicia.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 16, en salas.

Si pudiera, te daría una patada

Rose Byrne se llevó el Oso de Plata de Berlín por este drama psicológico que lleva a la popular actriz a probarse ante sus complicadas vivencias: un esposo ausente, una hija enferma y un terapeuta atacante al que interpreta el cómico Conan O’Brien.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 16, en salas.

El hombre menguante

El clásico de ciencia-ficción se torna en un drama francés con Jean Dujardin de protagonista. El resto es lo de siempre: un hombre recibe una misteriosa habilidad con la que comienza a menguar poco a poco hasta quedarse en un diminuto ser en su sótano.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 16, en salas.

Turno de guardia

Siguiendo la estela de la serie The Pitt, llega esta película suiza que nos hace sufrir en el turno nocturno de un hospital hasta la bandera.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 16, en salas.

Hamnet

Fue uno de los libros más importantes de su año, y ahora será una de las películas más comentadas de la temporada. Esta mirada completamente original a la historia de Shakespeare, desde el punto de vista de su esposa y con cierto aire de realismo mágico, es un drama contemplativo en las manos de Chloé Zhao, oscarizada por Nomadland y que vuelve a la primera plana tras pasar por Marvel. Como pareja protagonista: Jessie Buckley y Paul Dano. Lo tiene todo.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 23, en salas.

Recreación de un asesinato

El director de En el nombre del padre y Mi pie izquierdo, Jim Sheridan, vuelve al cine y a su Irlanda natal para investigar un caso que lleva años en su mente: el asesinato de la productora francesa Sophie Toscan du Plantie. Para ello, ha montado un juicio ficticio, donde él es también un personaje, que cuestiona las aristas del sistema judicial.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 23, en salas.

Marty Supreme

La demostración de que Timothée Chalamet es una estrella que puede hacer dinero incluso con la película más pequeña e independiente (una sobre un campeón de ping-pong) es también el segundo filme en pocos meses de los separados hermanos Safdie (aunque casi todos dicen que esta es la buena). Una película adrenalínica que ha sido aplaudida por la crítica y que además cuenta con Gwyneth Paltrow a la primera plana.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 30, en salas.

Send Help

Siempre es buena noticia que Sam Raimi pueda dirigir una nueva película original en el sistema de estudios, aunque le den el presupuesto justo. En esta curiosa propuesta deja en una isla desierta a una empleada y su molesto (y joven) jefe. Allí tendrán que luchar por sobrevivir.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 30, en salas.

Aída y vuelta

Aída vuelve, pero de la manera más inesperada. Paco León reúne a su equipo para contar qué habría pasado si Aída hubiera seguido. Una historia llena de metalenguaje e inteligencia artificial con algo de realidad (Eduardo Casanova tiene aquí también VIH) y mucho de broma.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 30, en salas.

El mago del Kremlin

Jude Law como un joven Putin es algo que no estaba en las quinielas, pero quizás sí era el adecuado para encarnar a una las personas más importantes de la historia reciente, una sin la que no se entiende el mundo. “Un presidente gélido, para una película de hielo. Ambiciosa, fría, dura. Y por eso estimulante, aunque también fatigosa. Como las sombras del poder que narra“, decía Tommaso Koch en Venecia.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 30, en salas.

La chica zurda

De Taiwán llega esta aplaudida película sobre la maternidad, la familia y buscarse la vida en los lugares más complicados llena de ternura y alma, pese al drama que se vive en las calles de Taipei.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 30, en salas.

Melania

Un documental que es interesante por todo lo que significa. Lo dirige Brett Ratner, amigo de Donald Trump acusado de diversas violaciones que vuelve al cine de la mano del presidente que se cree el rey de Hollywood. Es, además, un reportaje hecho aparentemente casi como un favor de Amazon a Trump. Tanto es así que ha empujado que Ratner, hasta ahora cancelado en la industria desde 2017 (y que ahora aparece en los papeles de Epstein), vaya a tener su Hora punta 4 en Paramount, pese a que antes todo el cine pasara de ella. Trump, por cierto, es productor ejecutivo de esta película, así que no esperen demasiadas críticas negativas.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 30, en salas.