Zoey Deutch: “He visto ‘Al final de la escapada’ más de 100 veces para prepararme el papel”

De su melena morena y ondulada a un corte pixie rubio platino. Zoey Deutch (Los Ángeles, California, 31 años) no se lo pensó un segundo cuando Richard Linklater (director de filmes como Boyhood o Antes del amanecer) le confirmó que quería que se convirtiera en la icónica Jean Seberg (Marshalltown, Iowa, 1938-París, 1979) para su película Nouvelle Vague (en cines el 9 de enero). “Es un cliché, pero uno de los mayores regalos que tienes como actriz es poder vivir otras vidas. Yo personalmente jamás me habría cortado el pelo así, pero cuando lo haces para otra, porque estás desarrollando su historia, encuentras el valor para hacerlo”, asegura la actriz, que ya luce de nuevo su melena castaña.

Nouvelle Vague recrea el rodaje de Al final de la escapada, la primera película de Jean-Luc Godard, piedra angular del disruptivo cine de la Nueva Ola, y lo hace en blanco y negro, en francés y desde las mismas localizaciones en París. Es un homenaje al cineasta en sí, a esa película en concreto y a todo el movimiento, que para Linklater fue fundacional en su forma de entender el cine no solo como profesión, sino como manera de ver la vida y de estar en ella. Y es, sobre todo, “una carta de amor al cine en su conjunto y como arte colaborativo”. “Va de creatividad y de expresarte y pasarlo bien como grupo”, decía Linklater en Cannes, “eso es cine. Y cuando la vida no es agradable, el cine aún puede serlo”.

Guillaume Marbeck como Jean Luc Godard, Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo y Zoey Deutch como Jean Seberg en la película 'Nouvelle Vague'. Netflix

El director llevaba más de una década con esta película en la cabeza, y casi desde el primer momento pensó en Zoey Deutch para interpretar a la desafortunada Jean Seberg. Estaban rodando Todos queremos algo en 2015, Deutch tenía apenas 20 años entonces y suponía su primer personaje importante con un director respetado. Era la película que podía cambiar su incipiente carrera. Y así fue. Pero recuerda que mientras rodaban estaba aterrada, amenazada por su propio síndrome de la impostora, hasta que un día en el set Linklater le habló de Nouvelle Vague y le dijo que ella le recordaba mucho a Seberg. Aquella frase consiguió que Deutch confiara en su propio talento y le abrió una esperanza que ha visto realizada 10 años después.

Godard y Linklater no se parecen mucho en sus procesos. El primero (y eso enfatiza la película) creía en la libertad más absoluta, sin guiones, sin preparación, sin ensayos. Linklater necesita y exige ensayos largos y detallados, todo al milímetro. Deutch, por eso, tuvo mucho tiempo para meterse en la piel de la actriz. “Vi Al final de la escapada más de 100 veces”, reconoce. Memorizó cada gesto y movimiento de Seberg, los hizo suyos. “Estudié francés durante más de un año”, añade. Se aprendió fonéticamente sus diálogos pero, además, tenía que comprender lo que decían sus compañeros de reparto galos [Guillaume Marbeck es Godard; y Aubry Dublin es Jean-Paul Belmondo] y tenía que hablar el idioma con acento americano, como lo hacía Seberg. “La gente dice que tenía un francés fluido, pero llevaba solo un año y medio practicándolo, después de casarse con François Moreuil, y hacer una película entera en un idioma que acababa de aprender, sin guion, donde todo era improvisación, debió de ser superintimidante, debía de sentirse muy insegura”, dice Deutch con total comprensión. “Así que cada momento en el set en el que yo me sentía así, trataba de aprovecharlo para canalizarla”, añade.

Zoey Deutch, en otra imagen de la película. Jean-Louis Fernandez / Netflix

Deutch reconoce que solo “sabía lo básico sobre Seberg” cuando Linklater le dio el papel. “Pero esta película habla de un momento muy específico”, cuenta, “ella entonces no era el icono que fue después. Había hecho solo dos películas antes y estaba empezando a tener cierto éxito en Francia por Buenos días, tristeza (1958), pero también es el momento en el que era tierna y joven y estaba asustada después de cómo la habían destrozado tras Santa Juana (1957)”. Así ocurrió. Seberg fue elegida por Otto Preminger entre 18.000 candidatas para interpretar a la Juana de Arco de Bernard Shaw. Era su primera película, Preminger fue un director duro, abusivo y la crítica se cebó con ella. Aun así, volvieron a trabajar juntos en Buenos días, tristeza y ahí todo empezó a cambiar. “Seberg dijo que Godard reconoció algo en ella que ni ella misma entendía del todo”, señala Deutch. “Empatizo mucho con lo que vivió rodando Al final de la escapada, porque cuando yo tenía 19 o 20 años también me sentía una impostora. Cuando una empieza, el del cine es un mundo nuevo e intenso; quieres confiar en alguien, y no creo que Jean pudiera. Acabó diciendo que respetaba y agradecía lo que la película hizo por ella, aunque creía que Godard estaba interesado en lo que ella representaba, no en quién era realmente. Seberg era una fuerza de la naturaleza, increíble, tenía mucho que dar al mundo... Fue una lástima que las cosas sucedieran así”. Después de una vida personal y profesional tumultuosa, Seberg murió por una sobredosis a los 40 años. Solo dos décadas antes, cuando Deutch la interpreta, era la imagen de lo cool, lo auténtico y la libertad. Alguien que luchó cuanto pudo, afirma la actriz, que ahora se mete en su piel y que, por su optimismo militante, se queda con la idea que Seberg enarboló junto a la Nouvelle vague: “Si quieres hacer algo, simplemente te levantas y lo haces”.