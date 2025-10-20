Rosalía monta una yincana en el centro de Madrid para anunciar su nuevo disco, ‘Lux’

La cantante tuvo que bajar de su coche atascado y acabó corriendo por la Gran Vía mientras era perseguida por los fans. El álbum se publica el 7 de noviembre

El nuevo disco de Rosalía se llama Lux y se publica el 7 de noviembre. Primero se anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) y luego con carteles en una concentración en la madrileña Plaza de Callao donde estuvo presente la artista catalana, de 33 años. Esta última se convirtió en una especie de yincana, donde un coche conducido por la cantante intentaba avanzar entre un gran atasco. Al final, la catalana tuvo que bajar del auto y correr por la Gran Vía hasta alcanzar la puerta de un hotel. La gente la seguía, la agarraba y la jaleaba.

Mientras todos los medios daban la noticia del lanzamiento del álbum haciéndose eco de la publicidad en Times Square, Rosalía comenzaba una emisión en directo en TikTok (a las 20:45) donde se veía cómo la estaban maquillando y vistiendo. Ella en el centro y un amplio equipo alrededor. En un momento dado, la cantante cogió el móvil, vio la noticia del nombre y la fecha de publicación del álbum y dijo: “Estoy flipando... Pero qué es esta mierda. ¡Se han adelantado en Nueva York! Debe ser un fallo humano”. Rosalía, nerviosa, se encendió un cigarro y lanzó, contrariada, su móvil a la mesa. La cantante se estaba preparando para acudir a la madrileña Plaza de Callao para anunciar el nombre del disco y el día del lanzamiento. “Se suponía que antes se tenía que anunciar en Callao...”, se quejó la cantante.

02:20 Así ha sido la llegada de Rosalía en Callao para anunciar su nuevo álbum 'Lux' Rosalía en camino a la presentación de este lunes. Foto: RR.SS | Vídeo: RR.SS

Gracias a su directo en TikTok pudimos ver cómo maquillaban y vestían a la artista, con la música de The Strokes sonando de fondo. “Llevo tres años preparando este día y por fin ha llegado”, dijo mientras montaba en el ascensor para coger un coche camino de Callao. “Poneos el cinturón que nos vamos de rally”, anunció la artista al volante de un coche ocupado por sus asistentes. Llevaba colgado del espejo retrovisor un rosario. Para amenizar el trayecto, sonó música clásica, Camarón (Vamos pa casa) o Guitarricadelafuente. Rosalía bajó la ventanilla en un semáforo y habló con otro conductor; unas chicas se acercaron, la reconocieron y se hicieron fotos con ella. El trayecto se empezó a complicar cuando llegaron a una atestada Gran Vía. Allí fue donde la cantante tuvo que bajar del coche y seguir corriendo hasta un hotel.

Al final, mucha gente salió decepcionada de la Plaza de Callao porque apenas se quedó con un saludo de la artista desde el ventanal del cine Capitol: ni canto ni habló.

En la portada del disco, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo las manos dentro de su camisa. Se ha acabado un juego, pero pronto empezará otro. La cantante pone a prueba el ingenio y la paciencia de sus miles de seguidores, que escrutan las pistas que va dejando su ídolo para ir descubriendo la naturaleza de los productos que les ofrecerá, en este caso canciones. Una vez desvelado el nombre ahora comenzarán las adivinanzas para saber el título de las canciones, el comienzo de la gira o sabe dios qué. En algunas páginas de fans se aseguraba algunos colaboradores de álbum: Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor...

Hablando de dios: se conoce también que la artista lleva un tiempo de introspección espiritual, convirtiéndose en una especie de teóloga del pop. Recientemente publicó un vídeo donde se la veía en lo que parecía una iglesia y una orquesta interpretando una música altamente solemne. Ella, mordía un rosario. En el nuevo trabajo, pues, se hablará mucho de dios, ya desde el título: Lux, Luz en latín.

Rosalía llega a la plaza de Callao por sorpresa, para presentar su cuarto álbum. Juanjo Martín (EFE) Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en una de las pantallas de la Plaza de Callao. Carlos Luján (Europa Press) La artista Rosalía corre rodeada de fans por el centro de Madrid. Juanjo Martín (EFE) Al final, la catalana tuvo que bajar del auto y correr por la Gran Vía hasta alcanzar la puerta de un hotel. La gente la seguía, la agarraba y la jaleaba. Juanjo Martín (EFE) Varias personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en Madrid. Carlos Luján (Europa Press) Mucha gente salió decepcionada de la Plaza de Callao porque apenas se quedó con un saludo de la artista desde el ventanal de un hotel: ni canto ni habló. Juanjo Martín (EFE) Mientras todos los medios daban la noticia del lanzamiento del álbum haciéndose eco de la publicidad en Times Square, Rosalía comenzaba una emisión en directo en TikTok. Juanjo Martín (EFE) Rosalía se hace un selfie con una fan, al llegar a Callao, en Madrid. Juanjo Martín (EFE)

La semana pasada se dio a conocer una entrevista que realizó en verano en Ràdio noia con Mar Vallverdú, Radio Primavera Sound. En la larga charla (las dos en la cama), enteramente en catalán, la cantante no ofreció grandes informaciones sobre el nuevo trabajo, pero dejó declaraciones sobre el estado actual en el que se encuentra. “Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar”, señaló. Y aseguró: “Me gusta la idea de vivir en clausura, como una monja, centrada solo en crear y encontrar la paz”.

Rosalía lleva trabajando desde casi tres años en la continuación de Motomami (2022). Finalizó la gira en 2023, y se puso a elucubrar el siguiente paso, que ahora sabemos que se llama Lux.