Rosalía sorprende con pistas de su nuevo álbum que desatan la locura en redes

Rosalía actúa en directo durante la jornada de clausura del Lollapalooza Brasil en el Autódromo de Interlagos el 26 de marzo de 2023 en Sao Paulo.

Cuando se trata de música, Rosalía suele sorprender. Las últimas 24 horas no han sido la excepción. La artista catalana ha lanzado varias pistas de su próximo álbum —del cual se desconocen muchos datos aún. Empezó con la imagen de una partitura en su Instagram, acompañada de un link a la red Substrack. Le siguieron carteles sobre la madrileña plaza de Callao con el rostro de la cantante rodeado de figuras musicales y pentagramas. Y ha terminado con los fans interpretando la canción en redes sociales.

Berghain es el nombre que acompaña las imágenes en Substrack, una plataforma que busca separarse de las redes sociales, con cierta añoranza a los blogs. El título hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín. Considerada como un templo de la música electrónica y que invita a pensar si es este el estilo del próximo álbum. De hecho, la partitura está escrita en páginas de la editorial alemana G. Henle Verlag. No sería raro, Rosalía sobresale por sus fusiones musicales como parte de su estilo distintivo.

Después de compartir la partitura, la artista cambió la imagen de perfil de Instagram por la de un destello de luz y que acompañó con un mensaje en X: “LUX: LOVE”. Ahora, su cuenta en la red social aparece como desactivada. Pero ha desencadenado especulaciones sobre si LUX sería el nuevo título de su nuevo álbum. Tras el éxito de su emblemático MOTOMAMI (2022), su próximo trabajo es uno de los más esperados.

Las pantallas exteriores de los Cines Callao han proyectado durante la mañana de este miércoles, las imágenes de lo que algunos sospechan que es la portada del álbum: con las letras de su nombre superpuestas o una doble R en un círculo. También se incluye en la esquina inferior derecha el logo de Spotify, donde la artista tiene 19 millones de oyentes mensuales.

Rosalía ha roto barreras tanto para las artistas femeninas como para los que graban en español. Entre sus logros destacan dos premios Grammy —siendo la primera nominación al mejor artista novel para un artista en español— 12 premios Grammy Latinos y su inclusión en numerosas listas de lo más sobresaliente de la década pasada.