Cabalgata de Reyes Magos: horarios y recorridos

De nuevo llegan la tarde y la noche más esperadas durante la Navidad y durante todo el año, por las niñas y niños en España. Sus Majestades los Reyes de Oriente y sus equipos tienen ya todo listo para ser capaces de alcanzar todos los hogares y hacer posible la magia, una vez más, en un tiempo récord. Para ello, los alcaldes y alcaldesas de las ciudades les entregarán llaves capaces de abrir todas las puertas por una sola noche, pero antes arribarán, ya desde la mañana en muchos casos, a las urbes y pueblos utilizando todo tipo de transportes, desde barcos a carrozas fantásticas o coches antiguos. Por la tarde, al ponerse el sol, cumplirán además con la tradición de la Cabalgata, escoltados por bailarines, saltimbanquis, pajes, y una lluvia de caramelos que, esperan, contrarreste las desfavorables predicciones meteorológicas de la jornada. A continuación se detallan los recorridos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y otras grandes ciudades como Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Bilbao y Vigo.

La Cabalgata de Reyes Magos tomará las calles de Madrid este lunes 5 de enero en una edición marcada por el mensaje institucional del Ayuntamiento, que ha querido poner el acento en la convivencia, la diversidad y el carácter público de una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo. El desfile, se presenta este año como una cita clave para proyectar una imagen de ciudad abierta y familiar, en un contexto en el que la gestión del espacio público y los grandes eventos vuelve a situarse en el centro del debate político municipal.

Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán su recorrido a partir de las 18.00 horas, en un itinerario que atravesará algunos de los principales ejes de la capital. La cabalgata arrancará en la zona de Nuevos Ministerios y avanzará por el paseo de la Castellana hasta la plaza de Cibeles, para continuar por la calle Alcalá y finalizar en la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. A lo largo del trayecto, miles de personas podrán seguir el desfile, que contará con carrozas, espectáculos musicales y animación para todos los públicos.

Como es habitual, el acto culminará con el mensaje de los Reyes Magos, un momento en el que el Ayuntamiento busca reforzar valores como la solidaridad y la igualdad, en una celebración que, más allá de su carácter festivo, se ha consolidado también como un escaparate simbólico de la acción política y cultural de la ciudad.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Barcelona harán su entrada a bordo de las Golondrinas. Allí serán recibidos por el alcalde, Jaume Collboni, quien les dará la bienvenida y les entregará las llaves de la ciudad para que puedan acceder a todos los hogares de la capital catalana y repartir los regalos.

Durante la presentación del pasacalles —el más multitudinario que se celebra cada año en la ciudad— el paje Gregori explicó, en nombre de los Reyes Magos, que la elección de las Golondrinas responde a un “homenaje a la memoria de la ciudad”. Hasta ahora, Sus Majestades llegaban tradicionalmente en el Pailebot Santa Eulàlia. Por su parte, el concejal de Cultura, Xavier Marcé, destacó que la cabalgata de este año “hace un buen tándem” con el Tour de Francia, cuya salida tendrá lugar en Barcelona en 2026. En este sentido, avanzó que el desfile contará con una destacada presencia de bicicletas como antesala de un evento que se celebrará en verano.

El Alcalde de Barcelona Jaume Colllboni ha recibido esta tarde los Reyes Magos el pasado mes de enero de 2025. Massimiliano Minocri

Tras su llegada, los Reyes serán trasladados en coches de época hasta el paseo de la Circumval·lació. La cabalgata arrancará a las 18:00 horas en la avenida Marquès de Argentera y mantendrá el mismo recorrido que en 2025, es decir, no pasará por la Via Laietana ni por el centro de la ciudad.

El desfile continuará por el paseo de Colom avanzando por la avenida del Paral·lel, subirá por la ronda de Sant Pau y la calle Urgell, para después girar por Sepúlveda hasta llegar a la avenida Reina Maria Cristina. El final del recorrido está previsto en la Fuente Mágica de Montjuïc, pasadas las 21:00 horas.

La cabalgata de Sevilla lanzará 100.000 kilos de caramelos, la mayoría blandos, y contará con 1.100 niños, ocho bandas de música, medio millar de voluntarios y 800 beduinos repartidos en 33 carrozas. Los carruajes tendrán grandes personajes como Superlópez, El Principito o Zipi y Zape, y temáticas como el Juego de la Oca o Egipto en una de las cabalgatas más antiguas del país, que echó a andar en 1918. De la treintena de carrozas, la mitad tendrá nuevas temáticas.

El cortejo cambiará este año su tradicional recorrido a su paso por Triana, debido a las obras en la calle Pagés del Corro. Además, un tramo transcurrirá en silencio para favorecer a los niños autistas con dificultades ante el ruido: será entre la Glorieta de marineros voluntarios y el Palacio de San Telmo, con las bandas, los coches de emergencia y los beduinos con sigilo. Y otra novedad será que la cabalgata estrena una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, justo al inicio del recorrido, para que puedan disfrutar del cortejo con garantías de visibilidad y seguridad.

Entre los reyes destaca el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, que será Baltasar pintado de negro. La cabalgata saldrá de la sede de la Universidad de Sevilla a las 16.00, para acabar en la avenida de Roma y Palos de la Frontera sobre las 22.15. En su recorrido atravesará la ronda histórica de la ciudad, antes de entrar en el centro por la calle Feria y salir por Reyes Católicos hacia Triana, luego Los Remedios, y finalmente acabar en la sede de la universidad.

Los Reyes Magos llegarán a la Comunitat Valenciana por mar en 2026. Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcará en el puerto de València y, desde allí, se trasladarán hasta la plaza de la Sal, donde a las 16:30 horas serán recibidos por niños y familias. Este espacio portuario, que dispone de gradas, se estrena este año como escenario del acto al ser más amplio y ofrecer una mejor visibilidad, según ha explicado el Ayuntamiento.

Una de las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos que desfilaron en Paiporta (Valencia) el pasado 5 de enero de 2025. Luis Enrique Velasco

Tras la recepción, Sus Majestades recorrerán la ciudad acompañados por su séquito de pajes, acróbatas, bailarines, personajes históricos y animales articulados hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Allí tendrá lugar la adoración al Niño Jesús y un espectáculo pirotécnico. No obstante, la organización permanecerá atenta a la evolución meteorológica, ya que la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias.

Durante la cabalgata se repartirán 4.000 kilos de caramelos sin gluten, 3.000 peluches, además de palos luminosos y coronas. En el desfile participarán alrededor de 1.300 personas, así como asociaciones y entidades como los clubes deportivos Valencia CF y Levante UD. Entre las novedades destaca Selene, la Diosa de la Ilusión, una figura de cinco metros de altura. Como es tradición, no faltarán la Estrella que guía a los Reyes ni el Buzón Real, donde los niños depositan sus cartas. Para los espectáculos del séquito, el consistorio ha contado con empresas valencianas.

Zaragoza

Zaragoza se prepara para vivir mañana una de las tardes más mágicas del año con la celebración de la Cabalgata de Reyes 2026, que volverá a llenar las calles de ilusión, música y fantasía. Miles de familias están llamadas a disfrutar de un desfile que reunirá a carrozas, artistas y animación para anunciar la llegada de sus Majestades de Oriente.

Un cartero real recoge las cartas de última hora para los Reyes Magos durante la cabalgata celebrada por las calles de Zaragoza. EFE

La jornada comenzará a primera hora de la tarde con la recepción oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar, que saludarán al público antes del inicio del desfile. A partir de las 18:00 horas, la cabalgata arrancará desde el CEIP Joaquín Costa, punto de partida del recorrido previsto este año. Desde allí, la comitiva avanzará por General Mayandía y Anselmo Clavé, donde se espera una gran afluencia de espectadores. El desfile continuará por el Paseo de Teruel, uno de los tramos más amplios y vistosos del itinerario. A su llegada a Puerta del Carmen, la cabalgata ofrecerá uno de los momentos más esperados del recorrido. Posteriormente, los Reyes Magos seguirán por César Augusto, atravesando el corazón de la ciudad. El itinerario proseguirá por el Coso, con animación constante y reparto de caramelos. La comitiva descenderá después por la calle Alfonso I, entre aplausos y saludos. El recorrido finalizará en la Plaza del Pilar, epicentro de la celebración. Allí, Sus Majestades se dirigirán a los niños y niñas desde el Ayuntamiento. La Cabalgata de Reyes 2026 promete así una tarde cargada de emoción y tradición. Zaragoza vuelve a convertirse mañana en escenario de un evento pensado para todos los públicos.

Málaga

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Málaga es una de las tradiciones más esperadas en la ciudad. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de carrozas y bandas, recorrerán el corazón de la ciudad ante miles de malagueños y visitantes. El desfile saldrá a las 18:00 horas desde el Ayuntamiento de Málaga, tras la llegada y saludo oficial de Sus Majestades prevista en la Plaza de la Constitución. La comitiva avanzará por la Avenida de Cervantes hasta la Plaza General Torrijos y continuará por el Paseo del Parque, uno de los tramos más emblemáticos.

MÁLAGA (ESPAÑA), 03/01/2026.- Cabalgata de Reyes Magos en el barrio de Teatinos-Universidad adelantada a este sábado por la previsión de lluvias para el fin de semana en la ciudad. EFE/Álvaro Cabrera Álvaro Cabrera (EFE)

Desde allí, el recorrido seguirá por Plaza de la Marina y la Alameda Principal, calles llenas de público expectante. Más adelante, los Reyes Magos pasarán por Puente de Tetuán, Calle Nazareno del Paso y Calle Hilera entre aplausos. La cabalgata proseguirá por Puente de la Esperanza, Calle Prim, Atarazanas y Puerta del Mar, antes de volver a la Alameda Principal y la Plaza de la Marina. El desfile concluirá en Cortina del Muelle, con la tradicional adoración del Niño Jesús junto a la Catedral. El Ayuntamiento aconseja a los asistentes usar transporte público y evitar el coche privado debido a los cortes de tráfico en el centro durante el evento.

Murcia

La ciudad de Murcia acoge su tradicional Cabalgata de Reyes Magos que arranca a las 18:00 horas desde la Avenida San Juan de la Cruz, en el barrio del Infante Don Juan Manuel, y prevé congregar a miles de vecinos y visitantes en un ambiente de ilusión y color.

La comitiva real avanza por un itinerario cuidadosamente planificado, pasando por la Calle Mozart, Torre de Romo y Hermanos Cerón, acompañada de carrozas, comparsas y música. El desfile continúa por la Alameda de Colón, donde las familias esperan con expectación la llegada de Sus Majestades, y sigue hacia la Plaza Camachos.

Recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Murcia. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE MURCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA (AYUNTAMIENTO DE MURCIA)

Tras atravesar la Plaza Martínez Tornel, la cabalgata se dirige por la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo y sigue por la Avenida de la Constitución, donde se intensifica la participación del público. La llegada está prevista en la Plaza Circular, centro neurálgico de la celebración, donde el desfile culmina entre aplausos y música antes de que los Reyes Magos se desplacen al Belén Municipal para una ofrenda simbólica. El recorrido, que se desarrolla en un ambiente familiar y lleno de magia, ofrece este año zonas accesibles para personas con movilidad reducida y con necesidades sensoriales especiales, promoviendo la inclusión de todos los asistentes.

Las Palmas de Gran Canaria

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de reyes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR RTVC CEDIDO POR RTVC (CEDIDO POR RTVC)

Este año 2026 las Palmas de Gran Canaria se llenará de ilusión con las presencia de sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar que llegarán a la capital grancanaria en una jornada cargada de magia y espectáculos para toda la familia. La celebración comenzará a las 11:00 horas en la Base Naval del puerto, donde se realizará la recepción oficial de los Reyes Magos acompañada de animación infantil y música. Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, dará inicio la Gran Cabalgata, que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad. El recorrido de este año incluye la Calle Juan Rejón, continúa por Albareda y León y Castillo, hasta finalizar en el Parque de San Telmo, en pleno corazón del barrio de Triana.

Alicante

La provincia alicantina vive uno de sus momentos más esperados de la temporada navideña con la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos este 2026. La tradicional comitiva real, encabezada por Melchor, Gaspar y Baltasar, arrancará a las 19:00 horas desde la Avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial, dando inicio a una tarde cargada de ilusión y color para familias y visitantes. El desfile ha incrementado la oferta de asientos con más de 1.500 sillas adicionales para espectadores respecto a ediciones anteriores en el que amplía también su recorrido con la intención de acoger a un mayor número de asistentes.

Cabalgata de Reyes de Alicante 2025. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE ALICANTE AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (AYUNTAMIENTO DE ALICANTE)

El itinerario oficial de la cabalgata incluye varios de los lugares más emblemáticos del centro urbano: tras la salida desde la Avenida de la Estación irán hacia la Plaza de los Luceros, continuando por Avenida Alfonso X El Sabio y la Rambla de Méndez Núñez, para después tomar la Calle Rafael Altamira y culminar su recorrido en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. Tras la finalización del desfile, se espera que sus Majestades dirijan unas palabras a los niños y niñas desde el balcón principal del Ayuntamiento, previsto para alrededor de las 21:30 horas, poniendo el broche final a una jornada festiva que mezcla tradición y espectáculo en la víspera del Día de Reyes.

Bilbao

Las niñas y niños de Bilbao pueden conocer de cerca a los Reyes en una recepción solemne que tiene lugar en el Ayuntamiento en la mañana del día 5, horas antes de la Cabalgata. El acto se celebra entre las 10 y las 14, pero hace falta sacar entrada previamente, un ticket que ya estaba disponible en la web del Ayuntamiento desde el martes 30 de diciembre.

Los Reyes y sus pajes, en el Ayuntamiento de Bilbao en 2025, en una imagen del consistorio.

La gran comitiva con Melchor, Gaspar y Baltasar saldrá a la calle a las 18 horas y regresará a partir de las 19:30 al Ayuntamiento para ser recibidos por el alcalde y saludar a los presentes desde el balcón. El recorrido atravesará Gran Vía, a la altura de María Díaz de Haro; plaza Moyua y plaza Circular. Como novedades, en la Cabalgata estarán el caballo mitológico Pegasus y la diosa Atenea. Habrá bailarinas, carrozas dedicadas a conocidos personajes infantiles y un importante despliegue de carteros reales en zancos y patines encargados de recoger las cartas de los más rezagados.

Vigo

La ciudad cuyo alcalde, Abel Caballero, ha proclamado capital de la Navidad organiza una vez más dos cabalgatas en la víspera de Reyes. La costumbre se alarga desde tiempos de la pandemia, en que la cabalgata tradicional fue sustituida por una “estática”, con plazas limitadas de acceso para que los niños no se quedasen sin ver a Sus Majestades de Oriente por culpa del coronavirus. Desde entonces, y para contentar a todo el público que desborda la mayor ciudad de Galicia estos días debido a la fama de sus luces, Vigo mantiene una exhibición estática por la mañana y el gran desfile “dinámico” por la tarde. El lema que aúna carrozas, bailes, disfraces y exhibiciones este año es “Magia y Fantasía”. La Cabalgata Estática permite ver de cerca a los Reyes de manera más tranquila. Tendrá lugar mañana de 11 a 14 horas en la Avenida de Castelao (Barrio de Coia), desde la Praza de América hasta la rotonda del Alfageme.

Abel Caballero, el año pasado, entrega la llave de la ciudad a los Reyes Magos, en una foto cedida por el Ayuntamiento.

La entrada obligatoria será por la primera de estas ubicaciones y el recorrido, lineal, tendrá su fin en la rotonda. Por la tarde, a partir de las 18 horas, la Cabalgata Dinámica se pondrá en marcha desde la Avenida de Castelao rumbo al centro urbano, con grupos de animación a pie y 11 carrozas. Atravesará la Praza de América, subirá por la Avenida Camelias, rodeará la Praza da Independencia por la Rúa Álvaro Cunqueiro y proseguirá por la Avenida das Camelias hasta llegar a la rotonda del Bicentenario, a los pies del Parque do Castro. A continuación, en torno a las 20 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar seguirán rumbo hasta la Porta do Sol, donde, en el escenario a los pies del árbol de Navidad gigante, se dirigirán a los niños y, un año más, recibirán la llave mágica que abre todas las puertas de Vigo para dejar los regalos en las casas.

Durante la Cabalgata están previstas importantes restricciones de tráfico y además, los autobuses urbanos de Vitrasa tendrán desvíos. El estacionamiento estará prohibido en la Avenida de Castelao (entre Praza de América y Ramón Buch). Habrá cortes circulatorios en la Avenida de Castelao (cerrada en sentido playa de Samil (entre Plaza América y calle O Grove) desde las 09:00 horas del día 5. El túnel subterráneo también estará cerrado). Y a partir de las 17 horas habrá cortes en los accesos a Camelias y confluencias a medida que avance la comitiva.