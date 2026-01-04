Cabalgata de Reyes Magos en Valencia: horario y recorrido

A la Comunidad Valenciana los Reyes Magos llegan este 2026 por mar. Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcarán este lunes 5 de enero en el puerto de Valencia. Desde allí, se dirigirán a la plaza de la Sal, donde serán r cibidos a las 16.30 horas por niños y familias. Este enclave del puerto, que cuenta con gradas, es una de las novedades de esta edición y ha sido incluido porque, según el Consistorio, es más espacioso y tiene mejor visibilidad. Tras este acto, los Reyes atravesarán la ciudad con su séquito de pajes, acróbatas, bailarines, personajes históricos y animales articulados hasta la plaza del Ayuntamiento, donde adorarán al niño Jesús y se realizará un espectáculo pirotécnico. Sin embargo, la organización estará pendiente del cielo ya que la Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones.

Durante la cabalgata, se lanzarán 4.000 kilos de caramelos sin gluten, 3.000 peluches, palos luminosos y coronas. En ella participarán 1.300 personas y asociaciones y empresas como los clubes deportivos Valencia CF y Levante UD. Una de las novedades será Selene, la Diosa de la Ilusión, una figura de cinco metros. Como ocurre tradicionalmente, el desfile contará con la Estrella, que guía a los Reyes, y el Buzón Real, en el que los niños meten sus cartas con la lista de regalos. Para los espectáculos del séquito, se ha contado con empresas valencianas, según el Ayuntamiento.

En esta edición, Valencia pasa página de la dana que devastó buena parte de la provincia en octubre de 2024 y que tuvo un especial protagonismo en el desfile del año pasado. Asociaciones, colectivos y agrupaciones musicales de las zonas afectadas acompañaron a los Reyes.

La cabalgata de este año empezará a las 17.30 horas en el puente de las Flores y recorrerá la Porta de la Mar, la calle General Tovar, la calle de la Pau, la plaza de la Reina, la calle de San Vicente Mártir y por último, la plaza del Ayuntamiento, donde adorarán al niño Jesús en una tarima elevada acompañados de un ambiente musical.

Como manda la tradición, los Reyes Magos subirán al balcón principal del Ayuntamiento desde un camión de bomberos y darán su mensaje, Tras estas palabras, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, donde les entregarán un obsequio.

El desfile se retransmitirá en directo desde las pantallas gigantes ubicadas en la plaza del Ayuntamiento, con imágenes a vista de dron. Para los asistentes se desplegarán 2.500 sillas con un precio de 4 euros cada una.

Alicante y Castellón

A la ciudad de Alicante, los Reyes llegarán en barco al puerto y serán recibidos a las 17.00 horas en las Escaleritas de la Reina. La cabalgata, que contará con 1.300 participantes, ha ampliado el recorrido y ha habilitado 1.700 sillas más que la edición anterior. El desfile, que empezará a las 19.00 horas a la altura del Palacio Provincial recorrerá lugares emblemáticos como la plaza de los Luceros y la avenida de Alfonso El Sabio hasta llegar al Ayuntamiento a las 21.30 horas.

En Castellón, los Reyes llegarán en barco y se dirigirán a la plaza del Mar del Grau a las 16.00 horas, donde serán recibidos por la alcaldesa y por los niños. La cabalgata empezará a las 18.30 horas en la calle Sanahuja y terminará en la plaza Mayor. Se lanzarán 5.000 kilos de caramelos y 315 figurantes.