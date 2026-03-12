El ‘no a la guerra’, 22 años después: “Chocar con Trump puede ser rentable electoralmente”
Entre el año 2003 y las elecciones generales de marzo de 2004, el mismo lema que hoy usa Sánchez movilizó a la sociedad española. Los partidos saben que puede desmovilizar en alguna medida voto conservador, y movilizar progresista
En marzo de 2004, las elecciones generales celebradas tres días después del 11-M estuvieron marcadas por la movilización ciudadana en torno al ‘no a la guerra’. En marzo de 2026, exactamente 22 años después, Pedro Sánchez ha recuperado el mismo lema en el contexto del nuevo conflicto en Oriente Próximo. Con él, marca distancia con Donald Trump, presiona a la derecha y apela a la izquierda.
Una reciente encuesta de 40dB para EL PAÍS refleja que alrededor del 70% de los españoles rechazan la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán. Los que aprueban los ataques de Trump sobre Irán son minoría incluso entre los votantes del PP, y entre el electorado de Vox hay división de opiniones. Por eso, estos días, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han tenido que medir las palabras en sus críticas a la posición de presidente del Gobierno. Todos saben que el ‘no a la guerra’ puede desmovilizar voto conservador y movilizar progresista, aunque es difícil que tanto como para que compense la alta desafección social y el desgaste del PSOE.
¿Cómo escuchar Hoy en EL PAÍS?
- Puedes escucharlo cada mañana en la web de EL PAÍS:
- En tu plataforma de podcast favorita:
Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |Podimo
- También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.