ATAQUE CONTRA IRÁN

El ‘no a la guerra’, 22 años después: “Chocar con Trump puede ser rentable electoralmente”

Entre el año 2003 y las elecciones generales de marzo de 2004, el mismo lema que hoy usa Sánchez movilizó a la sociedad española. Los partidos saben que puede desmovilizar en alguna medida voto conservador, y movilizar progresista

Ángel MunárrizBelén Remacha
Sevilla | Madrid -
En marzo de 2004, las elecciones generales celebradas tres días después del 11-M estuvieron marcadas por la movilización ciudadana en torno al ‘no a la guerra’. En marzo de 2026, exactamente 22 años después, Pedro Sánchez ha recuperado el mismo lema en el contexto del nuevo conflicto en Oriente Próximo. Con él, marca distancia con Donald Trump, presiona a la derecha y apela a la izquierda.

Una reciente encuesta de 40dB para EL PAÍS refleja que alrededor del 70% de los españoles rechazan la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán. Los que aprueban los ataques de Trump sobre Irán son minoría incluso entre los votantes del PP, y entre el electorado de Vox hay división de opiniones. Por eso, estos días, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han tenido que medir las palabras en sus críticas a la posición de presidente del Gobierno. Todos saben que el ‘no a la guerra’ puede desmovilizar voto conservador y movilizar progresista, aunque es difícil que tanto como para que compense la alta desafección social y el desgaste del PSOE.

