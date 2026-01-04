Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid: horarios y recorridos

Cabalgata de Reyes Magos en el barrio de Teatinos-Universidad adelantada a este sábado por la previsión de lluvias para el fin de semana en la ciudad. EFE/Álvaro Cabrera

Te contamos el recorrido de los desfiles por distritos y barrios de Madrid

La Cabalgata de Reyes llenará este lunes de magia e ilusión las calles del centro de Madrid con un gran desfile formado por 12 carrozas, además de las tres principales en las que viajarán Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus Majestades estarán acompañadas por alrededor de 2.100 personas, entre pajes y animadores, junto a los espectáculos de diez compañías artísticas inspiradas en esta ocasión en el mundo de la literatura.

Bajo el lema ‘El saber compartido’, la Cabalgata propondrá un recorrido simbólico por el conocimiento como homenaje a los maestros que, tanto en las aulas como en la vida diaria, acompañan a los niños desde la infancia, ayudándoles a pensar, preguntar y descubrir la realidad desde nuevas perspectivas.

Horario y recorrido de la cabalgata de Madrid 2026

El desfile comenzará a las 18.00 horas en la plaza de San Juan de la Cruz y finalizará en la plaza de Cibeles, donde Sus Majestades dirigirán su tradicional mensaje a los niños madrileños poco antes de las 21.00 horas. A lo largo del recorrido, los Reyes Magos estarán acompañados por 250 pajes reales, encargados de repartir 1,2 toneladas de caramelos entre el público asistente.

Por distritos

Barajas. 18.00–20.30. Desde Parking Parque Juan Carlos I (Av. de Logroño) → Glorieta Ermita Virgen de la Soledad → Av. General → Plaza Mayor de Barajas. Llegada prevista: alrededor de 20:30 horas con recepción y espectáculo familiar.

Carabanchel. 4 de enero. 17:30 – 20:30/20:45. Calle Los Morales → Av. de la Peseta → Av. Carabanchel Alto → Calle Eugenia de Montijo → Calle General Ricardos → Glorieta Marqués de Vadillo. Llegada estimada entre 20:30 y 20:45 horas.

Ciudad Lineal. 4 de enero. 17:30–22:00. Salida desde Avenida Marqués de Corberá (junto al puente de la M-30) recorriendo Francisco Villaespesa, Ascao, Emilio Ferrari, Alcalá y Hermanos García Noblejas hasta la Junta Municipal.

Fuencarral–El Pardo. Incluyen varios recorridos en distintas fechas. 3 de enero–17.30 horas (Las Tablas). 4 de enero–17.30 horas (Montecarmelo → Barrio del Pilar). 5 de enero–17.00 horas (Recepción en El Pardo). 5 de enero– 17.30 horas (Recepción en Fuencarral).

Hortaleza. 2 de enero – 18.00 horas (Valdebebas). 3 de enero–18.00 horas (Sanchinarro). 5 de enero –18.00 horas (Cabalgata participativa del propio distrito).

Latina.5 de enero. 17.00 horas (inicio).Paseo de Extremadura → Puerta del Ángel → Alto de Extremadura → calles Higueras, Alhambra, Duquesa de Parcent → Camarena → Ocaña → Av. de las Águilas → José de Cadalso → Rafael Finat → Plaza del Distrito Latina. Fin de fiesta con espectáculo familiar Zumikids en Navidad. n orientativos y pueden variar por el ritmo del desfile).

Moncloa – Aravaca. 4 de enero. 18.30–22.30 horas. Desde el Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche por varias calles de Aravaca hasta llegar junto a la estación de Cercanías.

Vicálvaro. 5 de enero. 16.00 horas. Incluye dos recorridos diferentes dentro del distrito (El Cañaveral y Valderrivas / Casco Histórico), con pasos por diversas avenidas y calles del área.

Usera. 4 de enero. 17.00–20.00 horas. Desde el Centro Cultural San Fermín por varias calles del distrito hasta la explanada de la Junta Municipal, con chocolatada y recepción de Sus Majestades

Cortes de tráfico por la Cabalgata de Madrid

La celebración de la Cabalgata de Reyes en Madrid, prevista para este lunes 5 de enero, obligará a establecer cortes y restricciones de tráfico en gran parte del centro de la ciudad para garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo normal del desfile.

La comitiva, que partirá a las 18.00 horas desde la zona de Nuevos Ministerios y recorrerá Paseo de la Castellana, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, con llegada prevista antes de las 21.00 horas, reunirá a cientos de miles de personas.

Para facilitar el paso de las carrozas y la afluencia de público, ya desde primera hora de la mañana se irán cerrando al tráfico varios tramos de las principales vías.

El Paseo de la Castellana, frente a Nuevos Ministerios desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, quedará cortado a partir de las 9.30 horas, aunque el carril bus se mantendrá transitable hasta mediodía.

Por su parte, el lateral del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y Cibeles será cerrado al tráfico desde las 14.00 horas y así se mantendrá hasta la 01.00 del día 6 de enero para completar las labores de instalación y desmontaje de vallas y equipos de seguridad. La Plaza de Cibeles también registrará cortes progresivos desde mediodía.

Además de estas vías principales, el Ayuntamiento no descarta cortes puntuales en otros ejes como Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Gran Vía o Montalbán, en función de la afluencia de público y las necesidades de movilidad durante el evento.

El Consistorio recomienda evitar circular en vehículo privado por las zonas afectadas y optar por el transporte público, especialmente el Metro, que contará con refuerzos en las líneas que desembocan en el centro de la ciudad. Las líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también verán modificaciones y desvíos en su recorrido habitual debido a los cortes temporales.

Dónde ver la Cabalgata de Reyes de Madrid en directo y TV

La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Madrid podrá verse en TV este lunes 5 de enero a partir de las 18.00 horas desde La 1 de TVE y Telemadrid. EL PAÍS ofrecerá una cobertura en directo y poder disfrutar de ver a sus Majestades.