La carrera por la innovación de las cabalgatas de Reyes de Madrid: un helicóptero, luces LED y espectáculos de drones

En el cajón de sastre en el que se han convertido las cabalgatas de los Reyes Magos caben todas las temáticas: desde las princesas Disney, hasta los superhéroes de Marvel, pasando por diferentes criaturas mágicas y el cuerpo de bomberos del municipio de turno. Todo vale en una industria que no detiene nunca la maquinaria de la creatividad. Diferentes localidades de la Comunidad de Madrid se han metido de lleno en esa carrera por la innovación este año para colgarse la medalla de la originalidad. Los espectáculos de drones, los vídeos inmersivos y las luces LED son algunas de las propuestas innovadoras con las que los Ayuntamientos aspiran a diferenciar sus desfiles de los del resto y deslumbrar a los niños madrileños. Como se suele decir en estos casos, renovarse o morir.

Ninguna ciudad, grande o pequeña, escatima en gastos cuando toca organizar una de las fechas más importantes del calendario navideño. A pesar de que cada cabalgata de Reyes tiene su propio brillo, hay una que destaca particularmente en la memoria colectiva: la de la capital, que se retransmite íntegramente en La 1 de RTVE y en el canal internacional. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha destinado este año cerca de dos millones de euros al desfile de Sus Majestades de Oriente, un presupuesto muy elevado con el que ni pueden ni pretender competir el resto de municipios de la comunidad.

En esta gran comparsa, conformada por alrededor de 2.100 personas, participarán siete compañías nacionales y otras tres internacionales y más de 250 pajes reales, según las propias cifras del Consistorio. Además de las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, cuyo diseño está inspirado en “la sabiduría” y “el conocimiento”, también participarán otras 12 carrozas con temáticas muy diversas. La diferencia la marcará este año un espectáculo piromusical que pondrá el broche de oro a la cabalgata de Reyes 2026. La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, asegura que será la cabalgata “más sostenible de la historia”: los vehículos de los Reyes serán 100% eléctricos y el resto utilizarán combustibles poco contaminantes.

El lema que se ha elegido para este año —El saber compartido— conecta con la sabiduría de los Reyes Magos y, al mismo tiempo, representa un “agradecimiento” a todos aquellos maestros que se esfuerzan por transmitir sus conocimientos a los niños. Así lo explica Delia Piccirilli, la directora artística de la cabalgata de Reyes: “Nos parece muy bonito que los pequeños reciban esa idea de que el conocimiento, la lectura y el saber es algo hermoso”. Esta licenciada en bellas artes fue la artífice en 2004 del actual recorrido de la cabalgata de Reyes de Madrid, y desde entonces ha sido la máxima responsable de la coordinación del evento de forma prácticamente ininterrumpida.

Sus majestades aterrizarán en Leganés

Los legendarios camellos de Melchor, Gaspar y Baltasar se podrán tomar un merecido descanso este año gracias al Ayuntamiento de Leganés (PP), que le ha proporcionado un helicóptero a Sus Majestades para desplazarse. Los Reyes Magos aterrizarán a las 16.30 horas en la plaza del Milenio. Un par de horas después de esa parada, a las 18.30 horas, empezará la cabalgata, en la que el Gobierno municipal ha invertido en torno a 100.000 euros.

Cerca de 2.000 personas repartirán 10 toneladas de caramelos a lo largo de un recorrido de 2,7 kilómetros. Además del tren navideño y una caravana de 600 coches clásicos, también participarán los Bomberos de Leganés, que recorrerán las calles del municipio con un camión forestal. Antes del discurso de los Reyes, que se producirá a las nueve de la noche aproximadamente, se proyectará el ya tradicional video mapping sobre la fachada de la casa consistorial, que durará unos diez minutos.

Tecnología LED en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, la única ciudad designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de la Comunidad de Madrid, volverá a reivindicar el valor de su centro histórico durante la cabalgata de Reyes de este año. La historia y la innovación se darán la mano en las calles de la ciudad complutense gracias a la tecnología LED que incorporarán las 13 carrozas de la comitiva real, que estará integrada también por cinco compañías de baile, la comparsa navideña de Gigantes y las peñas festivas de la ciudad.

Entre todos los participantes suman unas 2.000 personas, que se encargarán de repartir 7.000 kilos de caramelos blandos sin gluten, 2.500 más que en la última cabalgata. Además, se ofrecerá música en directo en el punto final del recorrido. Junto al Ayuntamiento, la exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo Mireia interpretará un repertorio de canciones de Disney pensado especialmente para los más pequeños, poniendo el broche musical a una noche llena de ilusión.

Tradición y vanguardia en Las Rozas

Como no todo iban a ser modernidades, este año tanto la Navidad de Las Rozas como sus cabalgatas tienen como temática El Cascanueces, la obra de ballet del célebre compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski. El cortejo real de Las Rozas estará formado por 20 carrozas, 11 de ellas temáticas y nueve de peñas, clubes deportivos, y asociaciones, así como los pasacalles que animarán la cabalgata y Protección Civil. Además, 210 niños de Las Rozas irán subidos en los vehículos reales acompañando a Sus Majestades y ayudándoles a repartir un total de 6.500 kilos de caramelos sin gluten y 40.000 chocolatinas. Al finalizar los desfiles, se distribuirán entre los asistentes 650 litros de chocolate y 430 roscones, 30 de ellos sin gluten.

El presupuesto aproximado se mantiene en la misma línea de los últimos años, en torno a los 200.000 euros, de acuerdo con la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas (PP), Gloria Fernández. “Una inversión que refleja la apuesta del Ayuntamiento por uno de los eventos más importantes del municipio para las familias a lo largo del año. Nuestra cabalgata se ha convertido en una de las más numerosas y visitadas de la región”, destaca.

Por primera vez, el recorrido de una de las dos cabalgatas del municipio madrileño terminará con un espectáculo aéreo de más de 160 drones en el cielo del parque París, que realizarán una coreografía a más de 80 metros de altura al compás de la música del famoso ballet de Chaikovski. Una metáfora del éxito de la unión entre la tradición de la Navidad y la tecnología más rompedora del momento actual.