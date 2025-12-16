“¿Cómo pueden estar los Reyes Magos en todas las cabalgatas a la vez?” y otras preguntas navideñas de los niños

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Durante las fiestas de Navidad, los niños tienen mucho tiempo libre, mucha magia alrededor y muchas ganas de hacer preguntas incómodas. Es normal. También las hacíamos nosotros a su edad. Querías entender bien las reglas para hackear el sistema y conseguir más regalos, básicamente. Ahora, como adultos, tenemos la misión de mantener muros altos para proteger la magia y, de paso, nuestra paz mental. Porque todos recordamos lo intensos y preguntones que pueden ponerse nuestros pequeños cuando el tema les interesa o inquieta.

En esta columna recojo las principales inquietudes y varias respuestas que yo daría. Están todas hechas desde el cariño y la creatividad para mantener el espíritu navideño. Si sois de esos muy literales que decís “es que a mi hijo yo no le miento”, necesitaréis otro tipo de columna. Para los demás, espero que mis respuestas os ayuden y alivien en momentos comprometidos. ¡Feliz Navidad paternal!

Aquí no hay quien viva está a la vez en ocho canales de la tele, sus majestades también pueden. Una opción es decir que los Reyes Magos de verdad están demasiado ocupados con la gestión de los regalos y por eso tienen dobles que asisten a las cabalgatas de todas partes, para que ningún niño del mundo se quede sin poderlos ver. Por si acaso, zapping y te ahorrarás preguntitas. Lo mejor es quitarle las pilas al mando. ¿Cómo pueden estar los Reyes Magos en todas las cabalgatas a la vez? Un adulto podría entender que siestá a la vez en ocho canales de la tele, sus majestades también pueden. Una opción es decir que los Reyes Magos de verdad están demasiado ocupados con la gestión de los regalos y por eso tienen dobles que asisten a las cabalgatas de todas partes, para que ningún niño del mundo se quede sin poderlos ver. Por si acaso, si ves la cabalgata en persona , no pongas la tele en el móvil. Y si la sigues en familia desde el sofá, no hagasy te ahorrarás preguntitas. Lo mejor es quitarle las pilas al mando.

¿Por dónde entra Papá Noel si no tenemos chimenea? ¿Y los Reyes? ¿Y los renos y los camellos? Tanta película americana acaba afectando nuestra imaginación. Ya sabemos que la gran mayoría vivimos sin porche, sótano o buhardilla, pero como en eso no hay regalos involucrados, nuestros críos no se preocupan tanto. Lo primero que podemos descartar es que por el radiador de la calefacción no entran. En todo caso, por la ventana o por la puerta del balcón o terraza, que los adultos dejamos ajustada al irnos a dormir para que no se enfríe demasiado el piso. Los renos y camellos… pues ya va a gusto del consumidor. Si dejáis leche y galletas y se lo zampan todo, pues los animales han subido también a casa para ayudar con los paquetes. Si prefieres que se esperen en la calle, también tiene lógica.

¿Saltará la alarma cuando entren Papá Noel o los Reyes? En este caso, es útil decir que en noches mágicas navideñas no ponéis la alarma ni cadenas ni cerrojos especiales para facilitarles la entrada con rapidez a elfos, pajes, Papá Noel y Reyes con prisa.

“¿Por qué me han dejado un vale si otros niños tienen regalos?”. Igual que los repartidores a domicilio te dejan una nota diciendo que no te han localizado aunque no te habías movido de casa en todo el día, siempre habrá algún elfo o paje más gandul o saturado que no llega a cumplir su horario y se ayuda de los vales para salir del paso.

Para que tus hijos no se agobien pensando que les están vigilando constantemente como en un Gran Hermano, puedes decir que Papá Noel tiene un escáner mágico de comportamiento. quavondo (Getty Images)

Para que tus hijos no se agobien pensando que les están vigilando constantemente como en un Gran Hermano, puedes decir que “¿Cómo saben si me porto bien?”. Se dice que Papá Noel y los Reyes Magos lo ven todo, pero en casa no hay cámaras de seguridad.Para que tus hijos no se agobien pensando que les están vigilando constantemente como en un Gran Hermano, puedes decir que tienen un escáner mágico de comportamiento , que sus ayudantes en colegios, tiendas y centros comerciales se lo cuentan o que simplemente tampoco tú lo sabes, pero lo importante es portarse bien en todas partes por si acaso.

“¿Por qué Papá Noel y los Reyes usan el mismo papel de envolver que tenemos en el armario?”. Pues porque se les habrá roto el que traían durante el viaje y habrán usado el nuestro aquí.

“¿Por qué la letra de los Reyes se parece a la vuestra?”. Como Papá Noel y sus majestades visitan tantos países con tantos idiomas y alfabetos, quizá copian nuestra letra porque saben que tú la entiendes y la sabes leer bien

“¿Cómo les da tiempo de repartir todos los juguetes en una sola noche?”. Una opción es decir que son autónomos y están acostumbrados a los plazos de entrega complicados. O que pueden ir muy rápido como Flash. Pero, quizá, lo más realista es que tienen ayudantes en todas partes que les echan una mano con la logística (como, por ejemplo, ir acercando los regalos a cada barrio para que no tengan que cargarlos todos de golpe, cosa que crujiría cualquier trineo, carroza o espalda de reno y camello).

Puedes contestar a la gallega, con más preguntas: " Y la pregunta temida: “¿Sois vosotros?”.Puedes contestar a la gallega, con más preguntas: " ¿Tú qué piensas?" “¿A ti qué te gustaría? “. Pero si necesitas más tiempo o más Navidades con inocencia familiar, lo que no falla es el clásico “¿Tú crees que nosotros tenemos dinero para comprarles regalos a todos los niños? Si ya bastante hacemos para pagar las extraescolares…”.

Y a ti, ¿qué preguntas te han hecho y qué has contestado? Te leo en comentarios.