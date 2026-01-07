La investigación por dos muertes el día de Reyes en Las Palmas apunta a que se trata de un asesinato machista

Domicilio precintado por la Policía en Las Palmas de Gran Canaria donde se produjo el presunto asesinato machista.

El caso pasará este miércoles a un Juzgado de Violencia de Género después de que los primeros indicios muestren que, presuntamente, el hombre mató a la mujer y luego se quitó la vida

Los primeros indicios de la investigación abierta el día de Reyes por la muerte de una mujer y un hombre de origen filipinos, cuyos cadáveres fueron hallados con signos de violencia en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, apuntan a que se trata de un caso de violencia machista. Presuntamente, ella, Grazina C, fue asesinada por él, que luego se quitó la vida.

De hecho, está previsto que el caso pase este mismo miércoles a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, según ha informado el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En el sistema de protección a las víctimas de violencia machista Viogén constaba una denuncia de Grazina, que tenía 43 años, contra su marido, un ciudadano filipino de 35 años, pero aparecía como archivada, según adelantaron a EFE fuentes de la investigación.

El TSJC ha confirmado que esa alerta del sistema Viogén se activó por unos hechos ocurridos en 2024. Sin embargo, añade, la víctima compareció el 12 de junio de ese año ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria y manifestó que no quería presentar denuncia. Negó haber sido agredida por su marido, dijo que no tenía miedo de él y rechazó que la viera un médico forense o que se dictase una orden de alejamiento.

En cuanto a su esposo, el TSJC precisa que en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar.

Sus dos cuerpos fueron encontrados este 6 de enero de 2026 en la vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital grancanaria donde residían. El caso ya se perfila, si se confirman los indicios, como el primer asesinato machista del año cometido en Canarias.

A la espera de lo que decida el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que se va a hacer cargo del expediente, la investigación se lleva todavía bajo secreto de sumario.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la primera víctima mortal por violencia de género en España en 2026. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas.

También se investiga como crimen machista el asesinato de una mujer en Quesada (Jaén) el pasado domingo 4 de enero.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.