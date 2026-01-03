Los regalos que no traerán los Reyes Magos
Las políticas públicas no solo dependen de datos, sino de emociones, sesgos y tendencias sociales; y cuando se deciden sin reflexión profunda generan más exclusión, resentimiento y polarización
Los Reyes Magos están de camino, una metáfora colectiva de nuestros deseos infantiles, un símbolo de nuestros deseos adultos. Pedimos regalos, pero también cambios políticos y sociales que esperamos lleguen con el nuevo año: soluciones rápidas, decisiones contundentes, líderes fuertes… pero rara vez calculamos las consecuencias. No se nos ocurre que calmar nuestra inquietud vital vaya a significar atraer peores servicios, peores políticas, peores líderes. El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, recuerda al rey Midas quien, al convertir en oro todo lo que tocaba, destruyó lo que le rodeaba. Fue el primer aviso moral de los límites del deseo en el que posteriormente profundizó Oscar Wilde al escribir que cuando los dioses quieren castigarnos, responden a nuestras plegarias.
Somos, además, poco fiables prediciendo cómo nos sentiremos en el futuro tras conseguir un objetivo. Tendemos a sobreestimar la intensidad y duración del placer que nos proporcionará un deseo cumplido. El clásico estudio de Brickman (1978) sobre ganadores de lotería ya evidenció este fenómeno de adaptación hedónica: pasado un breve tiempo (que suele calcularse en unos tres meses), la mayoría vuelve a su nivel previo de felicidad, e incluso algunos se sienten peor. Los Reyes Magos funcionan como una proyección de nuestros anhelos, pero no son más que eso: un reflejo. Y, en consecuencia, nadie traerá lo que deseamos porque, en el fondo, depende de nosotros mismos.
Pedir acciones rápidas o soluciones simplistas a problemas complejos puede generar resultados crueles o irracionales cuando la política y la ética divergen. Aquí en Catalunya estamos viendo día tras día a inmigrantes bajo la lluvia y el frío debido a un desahucio deseado por muchos, pero sin un plan digno que evite el sufrimiento y la miseria. Un poco más lejos escuchamos a un ministro israelí proponer una prisión para palestinos rodeada de cocodrilos. La primera reacción de los funcionarios encargados de realizarla fue reírse. Después vieron que la cosa iba en serio.
Ambos casos muestran decisiones nacidas de la ansiedad y del deseo de control, con consecuencias que difícilmente aceptaríamos si miráramos de frente el dolor humano que provocan. Porque nuestra opinión importa, nuestro voto importa, mucho más de lo que a veces pensamos. Las políticas públicas no solo dependen de datos, sino de emociones, sesgos y tendencias sociales; y cuando se deciden sin reflexión profunda generan más exclusión, resentimiento y polarización.
“Quien mira hacia fuera, sueña; quien mira hacia dentro, despierta”, escribió Carl Jung. El cambio real exige examinar valores, motivaciones y someter el impulso a la razón. Reorientarnos hacia deseos conscientes y éticos en lugar de dejarnos llevar por reacciones emocionales. Nuestro propósito debe ser formular metas que integren justicia, dignidad y evidencia, no solo impulso punitivo o miedo.
Quizá el verdadero regalo de estos Reyes Magos simbólicos no sea la gratificación inmediata, sino la capacidad de introspección. En definitiva, el desarrollo de una ciudadanía que asuma la responsabilidad de sus deseos y de las consecuencias que conllevan, tanto individuales como colectivas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
Últimas noticias
Crans-Montana, una generación marcada por el trauma: “Me siento culpable por no haber podido ayudar a más gente”
Japón se prepara para entrar en el mercado global de armas sorteando su Constitución antibelicista
La extrema derecha regresará a la Conferencia de Múnich tras criticar el vicepresidente de EE UU su exclusión
Más de 1,8 millones de becarios sin remuneración han cotizado ya a la Seguridad Social
Lo más visto
- Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
- Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
- Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla
- Cuerpo anuncia que en enero se aprobará la norma que limita los intereses del crédito al consumo
- El comandante Kapustin no estaba muerto: así fue el montaje del espionaje ucranio para engañar a Rusia