Cabalgata de Reyes Magos en Sevilla: horarios y recorridos

La cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla lanzará este lunes 100.000 kilos de caramelos, la mayoría blandos, y contará con 1.100 niños, ocho bandas de música, medio millar de voluntarios y 800 beduinos repartidos en 33 carrozas. Los carruajes tendrán grandes personajes como Superlópez, El Principito o Zipi y Zape, y temáticas como el Juego de la Oca o Egipto en una de las cabalgatas más antiguas del país, que echó a andar en 1918. De la treintena de carrozas, la mitad tendrá nuevas temáticas.

El cortejo cambiará este año su tradicional recorrido a su paso por Triana, debido a las obras en la céntrica calle Pagés del Corro. Además, un tramo transcurrirá en silencio para favorecer a los niños autistas con dificultades ante el ruido: será entre la Glorieta de marineros voluntarios y el Palacio de San Telmo, con las bandas, los coches de emergencia y los beduinos intentando mantener sigilo para que los pequeños disfruten sin ponerse nerviosos por los decibelios. Y otra novedad será que la cabalgata estrena una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, justo al inicio del recorrido, para que puedan disfrutar del cortejo con garantías de visibilidad y seguridad.

La cabalgata saldrá este lunes ―después de que hace un año se adelantara un día por la lluvia― de la sede de la Universidad de Sevilla a las 16.00, para acabar en la avenida de Roma y Palos de la Frontera sobre las 22.15. En su recorrido atravesará la ronda histórica de la ciudad, antes de entrar en el centro por la calle Feria y salir por Reyes Católicos hacia Triana, luego Los Remedios, y finalmente acabar en la sede de la universidad.

El recorrido exacto es este: Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera), Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma y finalmente Palos de la Frontera.

Visita de los Reyes Magos a niños hospitalizados este domingo en los hospitales de Valme y El Tomillar de Sevilla. Junta de Andalucía (JUNTA DE ANDALUCÍA)

Entre los Reyes Magos, que este domingo han visitado a niños ingresados en dos hospitales de la capital andaluza, destaca el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, que será Baltasar pintado de negro. “Me siento como un niño”, reconoció el político el pasado viernes, cuando dijo haber recuperado emociones y sentimientos “que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años”. “Los sentimientos son más propios de la infancia, pero me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo en estos días previos a la cabalgata”, añadió Moreno en la presentación del cortejo, que organiza el Ateneo de Sevilla.

Los autobuses serán gratuitos este lunes en Sevilla para reducir los atascos y el servicio será reforzado con 80 autobuses. Además, la estación de metro de Plaza de Cuba será cerrada para evitar colapsos entre los viajeros. Para la seguridad del cortejo serán desplegados 65 agentes de la Policía Local y se activará un operativo de limpieza con 147 trabajadores y 55 vehículos.