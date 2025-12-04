Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar ‘Lux’

La cantante estará en marzo y abril de 2026 en las dos ciudades, en Movistar Arena y Palau Sant Jordi. Las entradas se ponen a la venta el jueves 11 de diciembre

El plan continúa. Primero fue Berghain, luego Lux y ahora la gira. En medio, un asedio marquetiniano algunas veces incómodo, y muchas filtraciones. ¿O las filtraciones forman parte de la campaña? Es complicado saberlo. Rosalía (Barcelona, 33 años) ha anunciado este jueves que la gira de Lux comienza el 16 de marzo de 2026 en Lyon (Francia). Durará hasta septiembre y pasará por Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. España es el país donde más conciertos concentra (ocho), eso sí, solo en dos ciudades. En Madrid actúa en Movistar Arena el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril; en el Palau Sant Jordi de Barcelona se presenta el 13, 15, 17 y 18 de abril. En total son 42 conciertos en 17 países.

Las entradas para los recitales del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10 horas en enlivenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles también el jueves 11 de diciembre, pero a las 11 horas, en los mismos puntos de venta. Los conciertos de Madrid coinciden con Semana Santa, un contexto religioso que casa con la temática de Lux. La promotora aún no ha informado sobre los precios.

Rosalía ha planteado una gira por pabellones (lo que se denomina en el sector arenas) con capacidad, casi todos, entre 15.000 y 20.000 espectadores. Fuera quedan los estadios, al menos en esta primera fase de la gira.

El planteamiento tiene poco que ver con la anterior gira de la catalana, Motomami Tour. Allá por julio de 2022 arrancó en Almería y visitó varias ciudades españolas, circunstancia no prevista en este primer anuncio del tour de Lux. Conceptualmente tampoco existirán similitudes. Recordemos las críticas que recibió la puesta en directo de Motomami por parte de los puristas porque el concierto se escenificó sin apenas músicos: tan solo un pianista y casi escondido entre bastidores. El 90 por ciento de la música estaba grabada. Una discusión tan absurda como cuando acusaban a la misma artista de “apropiación cultural” por cantar flamenco sin haber nacido flamenca (por resumir este delirio).

Con Lux va a cambiar este concepto. No se espera otra cosa que Rosalía esté acompañada por una orquesta para dar vida a las canciones de Lux. En el álbum el motor acústico recae en la Orquesta Sinfónica de Londres y parece complicado que la agrupación inglesa acompañe a la catalana ya que manejan agendas diferentes. En cuanto al tema estético, tan importante en Rosalía, se habla de un diseño de una cruz gigante, que dominaría el escenario. En el ecosistema de filtraciones donde se mueven los seguidores de la artista (y ella misma) hasta han aparecido posibles diseños.

03:31 Análisis de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía Rosalía durante la presentación en México su nuevo disco, Lux. Foto: Sony México | Vídeo: EPV

También mucha expectación por ver cómo Rosalía responde a la tremenda exigencia vocal de un disco donde realiza una sensacional exhibición como cantante. En la entrega de premios de Los40, el pasado 7 de noviembre en Valencia, Rosalía interpretó Reliquia y ya se percibió que para disfrutar de su voz el sonido debe ser perfecto, prestación que algunos pabellones no ofrecen.

Más dudas sobre la mesa. Se ha dicho hasta la saciedad que Lux dura una hora, un disco largo, pero 60 minutos resulta escaso para un concierto cuyas entradas pueden llegar a los 100 euros de media. Rosalía deberá completar el recital con temas de sus anteriores discos. Material no le falta, pero será todo un reto pasar de la monja de Lux a la descarada poligonera de Motomami en un mismo concierto. Ella es capaz de esto y de mucho más.

Estas son las fechas del Lux Tour:

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico