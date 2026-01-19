Las operaciones de vivienda hasta noviembre superan ya las de todo 2024

El mercado inmobiliario continúa firme en su voluntad de ir rompiendo récords. De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pese a que en noviembre se vendieron menos casas que en octubre, 58.546 concretamente, fueron suficientes para que, sumadas al resto de las operaciones que se han dado a lo largo del año, estas superen el total de ventas de todo 2024. Así, a falta de un mes contable para culminar el ejercicio de 2025, se han consumado ya 662.114 operaciones, casi 20.000 más que en todo el curso pasado al completo. El volumen de ventas registrado en noviembre es, además, el más elevado para este mes de una serie histórica que se remonta a 2007, superando incluso los números que se dieron durante la burbuja inmobiliaria de ese año; y está un 7,8% por encima del que se produjo el mismo mes del año pasado.

Noviembre tiende a ser un mes de inercias en el mercado inmobiliario, por lo que es habitual que se contagie de la tendencia que suele darse tras el parón del verano, y que, normalmente, tiende a ser al alza. Al de 2025, sin embargo, le ocurrió lo mismo que al de 2024, y en ambos se registraron menos operaciones que en el mes de octubre. En este último la caída fue de 9.243 ventas, mucho más baja que la del curso precedente (entonces fue inferior en 15.191 operaciones). Así, el total de firmas se estableció en 58.546, el valor más alto para este momento del año, superando las 56.188 que se produjeron en 2007, antes del estallido de la burbuja.

Este dato de récord es el que ha permitido que el total de operaciones en los primeros 11 meses de 2025 sea ya más elevado que el de todo 2024: 662.114 frente a 642.425, respectivamente, dando pie a que a final de curso puedan superarse las 700.000 operaciones ―un pronóstico que vienen sosteniendo desde el sector―, lo que supondría también romper una barrera que se ha mantenido firme desde 2008. La media de operaciones al mes que viene produciéndose en 2025 es de algo más de 60.000, muy por encima de las 53.500 que se cerraron un año atrás, lo que sustenta esta predicción.

Para Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, los datos “confirman un nuevo avance interanual y refuerzan la idea de un mercado que se mantiene en niveles de actividad muy elevados, próximos a máximos históricos”. En su opinión, “la demanda sigue mostrando un fuerte dinamismo, apoyada tanto en las expectativas de revalorización de los precios como en un entorno de tipos de interés que aún permite el acceso a financiación hipotecaria en condiciones atractivas”. En cuanto a la evolución de los precios, Font indica que el contexto actual “contrasta con una oferta claramente limitada”, lo que apunta a que, “a corto plazo, los precios continuarán evolucionando al alza en línea con la tendencia actual”.

“El gran cuello de botella sigue siendo la oferta. Falta vivienda en venta y, sobre todo, vivienda asequible. Mientras no se actúe sobre este desequilibrio, el mercado seguirá tensionado”, se suma Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario y director general de ACV Gestión Inmobiliaria.

Los datos del INE en cuanto a las Transmisiones de Derechos de la Propiedad ―que es el nombre oficial de la tabla― de noviembre muestran que el volumen de operaciones que se dio en el penúltimo mes del año fue el tercero más bajo de todo el curso (solo por delante de los datos de abril y agosto), y que con ellas se rompe la tendencia al alza que venía manteniéndose en los tres meses anteriores (agosto, septiembre y octubre).

Este bajón de noviembre se ha fundamentado en la caída en el número de operaciones que se ha dado en casi todo el país, en 16 de las 17 Comunidades Autónomas, con la salvedad de La Rioja (donde se han firmado 60 operaciones más). Entre los territorios con las caídas más pronunciadas, en términos absolutos, se sitúan Cataluña (-2.778), Andalucía (-2.458) y Madrid (-1.835); mientras que, porcentualmente, la rebaja más abultada en todo el país se ha producido en la provincia de Albacete (-52%).

Caen las VPO

Un mes más, las viviendas de segunda mano han superado a las de nueva construcción (45.804 a 12.742), del mismo modo que las casas libres han vuelto a capitalizar las operaciones por delante de las de protección oficial (54.790 a 3.756, respectivamente). De hecho, las VPO han marcado en noviembre su segundo peor dato de adquisiciones de todo el año, solo por delante del de agosto (3.149), un mes de tradicionalmente frío para el mercado inmobiliario por encontrarse en el centro de las vacaciones de verano.

“Que el mercado se mueva apoyado casi exclusivamente en vivienda usada confirma que la demanda sigue ahí, pero también evidencia el límite del modelo actual”, señala Robin Decaux, CEO de Equito. “La actividad existe, pero no se está reforzando el segmento que debería sostener el acceso y la estabilidad del sistema a medio plazo”, añade.

En cuanto al total de operaciones, sumando todos los tipos de inmuebles, este ha sido de 200.881 intervenciones, un 9,5% menos que en octubre, pero un 6,4% más que en el mismo mes de 2024. Y todo pese a que el número de fincas rústicas transaccionadas fue de 38.352 (4.501 menos que en octubre); y de que el número de solares vendidos también cayó (de 8.388 a 8.122).