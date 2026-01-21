Salvador Illa sigue evolucionando favorablemente y ya se levanta de la cama

El presidente de la Generalitat, ingresado en el hospital Vall d’Hebron desde el sábado por una rara infección en el pubis, está recuperando la fuerza en las piernas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya se levanta de la cama. Después de cuatro días ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona a causa de una infección en el pubis, el jefe del Govern catalán está empezando a recuperar la fuerza en las piernas y ya ha comenzado a moverse, ha informado el centro sanitario en un comunicado. Illa, que sigue ingresado en una planta en el hospital barcelonés, evoluciona favorablemente y continúa con el tratamiento de antibiótico intravenoso que le han pautado sus médicos para eliminar la bacteria causante de la infección.

El president padece una infección en la zona de la pelvis conocida como osteomielitis. Se trata de un cuadro infeccioso muy poco frecuente —apenas supone el 1% de todas las infecciones osteoarticulares diagnosticadas— que afecta a los huesos, las articulaciones y los músculos del pubis. En su caso, el microorganismo causante de la dolencia es el Streptococcus dysgalactiae, una bacteria común que forma parte de la flora digestiva, de la piel y del tracto faríngeo. En ocasiones, este microbio puede pasar a la sangre sin generar daño, pero si por el camino encuentra alguna inflamación local —la sínfisis púbica es una articulación con muchas cargas y puede haber lesiones que inflamen la zona—, se puede insertar ahí y generar una infección. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de Illa.

El jefe del Govern catalán llegó a Vall d’Hebron en ambulancia el pasado sábado aquejado de un fortísimo dolor y déficit motor en las piernas. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) a la espera de un diagnóstico y, tras descartar los cuadros más graves que podían suponer un riesgo vital inminente, un pico de fiebre el domingo por la noche encauzó las sospechas del equipo médico hacia una dolencia inflamatoria de naturaleza infecciosa. Illa permaneció todo el día del lunes en la UCI y el martes, ya con el tratamiento antibiótico en marcha y una clara mejoría en la función motora, pasó a planta.

La previsión de los facultativos es que el president alargue su convalecencia, al menos, durante dos semanas, que es el tiempo que requiere el plan de antibiótico intravenoso pautado para eliminar la bacteria. Con todo, los médicos han dejado la puerta abierta a que pueda recibir parte del tratamiento fuera del centro sanitario con el apoyo de los servicios de hospitalización domiciliaria.

Por ahora, Illa continúa hospitalizado recibiendo la terapia antimicrobiana y también sesiones de rehabilitación para recuperar la funcionalidad en las piernas tras ese déficit de fuerza y de sensibilidad que le ha generado la infección.