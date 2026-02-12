L’Oréal nombra a Pablo Isla nuevo vicepresidente y lo propone para el consejo de administración

El gigante de cosmética francés toma la decisión a propuesta de Nestlé. El grupo incrementó su facturación el pasado año hasta los 44.000 millones

L’Oréal propondrá en su próxima junta general de accionistas el nombramiento de Pablo Isla, actual presidente del consejo de Nestlé y expresidente ejecutivo de Inditex, como nuevo miembro de su consejo de administración en calidad de vicepresidente. Junto a él, también será presentada la candidatura de Anna Lenz, según ha dado a conocer la empresa en la tarde de este jueves. Ambos optarían a un mandato de cuatro años dentro del órgano de gobierno del grupo francés de cosmética.

La incorporación de Isla se produce a propuesta de Nestlé, uno de los principales accionistas de L’Oréal y titular de aproximadamente el 20% del capital del grupo propietario de marcas como Lancôme, Garnier o Maybelline. La decisión cuenta además con la recomendación favorable de la comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de la compañía, que ha respaldado su perfil para reforzar el consejo.

Desde la empresa destacan que Pablo Isla aportará una amplia experiencia en la definición e implementación de estrategias internacionales orientadas a la transformación y el crecimiento. Subrayan también su sólido conocimiento en materia regulatoria, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Isla asumió la presidencia de Nestlé en octubre del pasado año, tras haber sido el máximo ejecutivo de Inditex durante su etapa al frente del grupo textil español.

A expensas de que la junta apruebe formalmente su designación como consejero, el consejo de administración ya ha decidido que Isla ocupará asimismo la vicepresidencia del órgano. Con ello, el directivo asumiría un papel relevante dentro de la estructura de gobierno de la multinacional francesa.

L’Oréal también ha presentado este jueves sus últimos resultados, con un beneficio de 6.127 millones de euros en el último ejercicio, que supone un descenso del 4,4% respecto al año anterior. La compañía atribuyó esta caída al impacto de los impuestos excepcionales aplicados en Francia a las grandes empresas. Según fuentes del grupo, esta tasa, introducida en los presupuestos de 2025 con carácter temporal, pero mantenida posteriormente en los de 2026, tuvo un coste aproximado de 250 millones de euros para la multinacional.

Pese a ello, el grupo logró incrementar su facturación un 1,3%, hasta alcanzar los 44.052 millones de euros, con un crecimiento del 1,5% en el último trimestre del año. El consejero delegado de L’Oréal, Nicolas Hieronimus, calificó los resultados como “sólidos” y expresó su confianza en la evolución del negocio a lo largo del nuevo año, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas.

Con estos resultados, el consejo de administración propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo de 7,20 euros por acción, cifra que representa un aumento del 2,9% en comparación con el abonado con cargo al ejercicio anterior.