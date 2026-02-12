El colectivo saguntino Semana Santa Inclusiva: “No se puede calificar de Interés Turístico Nacional cuando se deja fuera a la mitad de la población”

La noticia de que el Gobierno está valorando si hay “indicios suficientes” de “pérdida sobrevenida” de la categoría de fiesta de Interés Turístico Nacional (ITN) en la Semana Santa de Sagunto, a raíz de recibir una queja ciudadana por la exclusión de las mujeres, ha impactado en la ciudad valenciana. La Semana Santa se vive con una gran devoción desde el siglo XVI por buena parte de la población, lo que no ha impedido levantar en pleno siglo XXI el veto secular de la cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist a que las mujeres puedan procesionar por sus calles de la antigua urbe íbera y romana, conquistada por Aníbal, el cartaginés.

Blanca Ribelles, que ejerce como una de las portavoces del colectivo Semana Santa Inclusiva, integrado por un grupo de hombres y mujeres de la localidad, considera que la igualdad debería llegar sin imposición, pero entiende que se puedan adoptar medidas contra la discriminación. “Llevamos muchos años reivindicando tanto en público como en privado el poder vivir la semana santa saguntina en igualdad hombres y mujeres. Es una lástima que tenga que venir por imposición, nosotros siempre hemos querido que la igualdad llegara a la cofradía de forma natural y que fuera la propia cofradía quien se abriera. Se han recogido firmas para convocar una asamblea extraordinaria donde debatir y votar el tema, un tema que por otro lado cae por su propio peso ya que la igualdad hoy en día es indiscutible”, explica a este periódico.

“Yo no sé quien ha denunciado pero desde luego no se puede calificar una fiesta como de interés turístico nacional si no cuenta con el 100% de la ciudadanía y en el caso de nuestra Semana Santa nos deja a la mitad de la población fuera. El colectivo Semana Santa Inclusiva nunca hemos querido dinamitar la Fiesta. De hecho, nuestro objetivo es integrarnos en igualdad de derechos y obligaciones en la Cofradía, queremos formar parte activa de ella”, añade la vecina saguntina a propósito de la información adelantada por este periódico.

El Ayuntamiento de Sagunto, presidido por el socialista Darío Moreno, ha declinado pronunciarse sobre el procedimiento administrativo abierto por el Gobierno, que está en fase preliminar, sin concluir, hasta no contar con la información directa del Ministerio de Industria y Turismo. Este periódico se ha puesto en contacto con la Cofradía saguntina, pero de momento no ha recibido respuesta.

La Semana Santa de Sagunto fue declarada ‘Fiesta de Interés Turístico Nacional’ en julio de 2004. Se trata de una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico. Las declaraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional se hallan reguladas por la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, y para su concesión se tiene en cuenta su antigüedad, continuidad en el tiempo, arraigo y participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas al efecto.

La orden contempla en su artículo 13 que la declaración podrá ser revocada cuando “haya dejado de cumplir alguno de los requisitos” exigidos, mediante “resolución motivada y previa instrucción del correspondiente expediente”.

Desde 2021, todos los martes santos, el colectivo Semana Santa Inclusiva de protesta a las puertas de la Ermita de la Sang -sede de la cofradía- para que modifiquen los estatutos, que actualmente solo contemplan la admisión de varones. Ribelles espera que sea la propia cofradía la que decida cambiar los estatutos y sustituir “varón” por “persona” para incluir a las mujeres y que puedan participar en la Semana Santa “en igualdad de condiciones”. No es justo que mi hijo, mi padre o mi hermano puedan ser cofrades y yo no pueda”, ha lamentado , en declaraciones a Europa Press. Tal vez, cambie el sentido del voto en la próxima asamblea extraordinaria del 22 de marzo.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de amparo promovido por una mujer canaria que denunció que no se le permitía acceder a la asociación religiosa ‘Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna’ por el mero hecho de ser mujer. La recurrente solicitó incorporarse a esa asociación de “caballeros” fundada en el siglo XVII a pesar de que en sus estatutos, en el artículo 1 indicaba que no era posible que ingresaran en la misma mujeres.