Vacunas y responsabilidad ciudadana

Después de 10 años, España acaba de perder la consideración de país libre de sarampión. Un comité europeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido, tras analizar los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, que la transmisión endémica del virus se ha restablecido en España y no se puede descartar que haya habido una cadena de transmisión de más de un año de duración, las condiciones para perder la categoría.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos, pero protegen contra él con casi total eficacia dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y paperas). Desde el final de pandemia, ha rebrotado en todo el mundo, especialmente en los países más desarrollados, por el descenso de las coberturas vacunales. En ello ha influido el parón que supuso la covid y la difusión de las teorías antivacunas que, a partir de bulos sobre sus efectos adversos, llevan a muchos adultos a no inmunizarse ellos o sus hijos. En 2024, el sarampión mató en todo el mundo a unas 95.000 personas, y uno de cada cuatro grandes brotes se produjo en países hasta entonces libres de la enfermedad.

La desinformación global sobre las vacunas, acelerada por las redes y alentada ahora irresponsablemente por la Casa Blanca, amenaza de forma directa la salud de los ciudadanos. En 19 de los 53 países que integran la Región Europea de la OMS, el virus se transmite de forma endémica, entre ellos Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. El número de casos europeos creció en 2024 un 786% respecto al año anterior. De ellos, el 87% eran personas no vacunadas y otro 8% solo tenía una dosis. Entre 2024 y 2025, los casos confirmados aumentaron en España un 75%.

España registra aún un número de casos limitado y las tasas de vacunación son elevadas (96,7% con la primera dosis y 93,8% con las dos, según los datos de Sanidad de 2024). La protección de la población contra el sarampión es también alta, según el último estudio de seroprevalencia. Sin alarmismos, hay que tomarse la decisión de la OMS como un toque de atención para mejorar y alcanzar las coberturas por encima del 95% con dos dosis que la organización recomienda, además de mejorar los sistemas de vigilancia y la capacidad de detección de casos.

Sanidad va a reforzar la estrategia nacional para recuperar la condición de país libre de sarampión, pero en pocas cuestiones es más evidente la importancia de la responsabilidad de todos los ciudadanos. Por ejemplo, al verificar el estado de vacunación antes de viajar al extranjero. De los 227 casos confirmados en España en 2024, el 68% fueron importados o estaban relacionados con la importación. El beneficio de las vacunas es colectivo: protege a toda la comunidad por la inmunidad de grupo. Todos los ciudadanos, y en especial los padres de niños pequeños, deben ser conscientes de los riesgos para frenar no solo la enfermedad, sino la desinformación.