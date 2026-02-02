Un brote de sarampión provoca una cuarentena en un centro de detención para migrantes en Texas

El Gobierno reportó dos casos de la enfermedad en la instalación para familias en la localidad de Dilley, donde se encuentran detenidas más de 1.200 personas, incluidos 400 menores

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo la detección de dos casos activos de sarampión en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, una instalación ubicada al sur de Texas que alberga a familias migrantes detenidas. La noticia llegó apenas un día después de que un juez federal ordenara la liberación del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre de esa misma instalación, y ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y organizaciones de derechos humanos.

Según la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, los casos fueron confirmados el pasado viernes por el Departamento de Servicios de Salud de Texas. “El Cuerpo de Servicios de Salud del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tomó medidas inmediatas para poner en cuarentena y controlar la propagación y la infección, cesando todo movimiento dentro de la instalación y poniendo en cuarentena a todas las personas sospechosas de haber tenido contacto con los infectados”, declaró McLaughlin.

El centro, donde actualmente se encuentran unos 1.200 migrantes, entre ellos más de 400 niños, ha quedado paralizado. McLaughlin aseguró que “el personal médico continúa monitoreando las condiciones de los detenidos y tomará las medidas apropiadas y activas para prevenir una mayor infección”. Añadió además que “todos los detenidos están recibiendo la atención médica adecuada”. Por el momento, no se sabe la identidad de los migrantes contagiados, ni si son adultos o niños.

Katherine Schneider, portavoz del congresista Joaquín Castro, aseguró que los casos de sarampión fueron dados a conocer poco después de que el legislador anunciara su intención de visitar la instalación el 6 de febrero próximo junto a otros nueve miembros del Congreso. La cuarentena provocó que la visita fuera cancelada.

Varias organizaciones de derechos civiles han hecho pública su preocupación por las familias detenidas en Dilley. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) organizó una manifestación el domingo a las afueras del centro. Durante el encuentro, denunciaron la atención médica inadecuada y el acceso cuestionable al agua potable que reciben los detenidos. Asimismo, la semana pasada ocurrió una protesta dentro de la instalación. El abogado de inmigración Eric Lee, testigo de los hechos, contó que los detenidos gritaron “Libertad” y aseguró haber oído voces “agudas y urgentes”, como de niños, “saliendo de los dormitorios tras una valla metálica”.

Este centro de detención, el mayor de su tipo en el país con capacidad para 2.400 personas, saltó a las noticias cuando el niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron enviados allí después de ser arrestados por el ICE en Minnesota el 20 de enero. Este sábado, el juez federal Fred Biery ordenó la liberación de ambos, que regresaron a Minneapolis al día siguiente. La portavoz del congresista Castro, quien abogó por la liberación de la familia ecuatoriana, afirmó que “el ICE no habría liberado a ninguno de los dos si hubiera existido algún riesgo de exposición”.

El sarampión es altamente contagioso y se propaga a través del aire mediante la respiración, la tos y los estornudos. Los síntomas incluyen erupciones cutáneas, ojos rojos, fiebre y tos. La enfermedad puede ser especialmente peligrosa para bebés, niños y mujeres embarazadas.

El 2025 fue el peor año de casos de sarampión reportados en Estados Unidos en más de 30 años, con más de 2.200 confirmados. En Texas, un brote masivo registró al menos 762 casos solo en la región oeste del Estado, lo cual dejó un saldo de al menos dos muertes infantiles. El sarampión fue declarado erradicado en el país desde el año 2000. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud tiene programada una reunión en abril para revisar la situación estadounidense, tras cumplirse un año de transmisión continua el pasado mes de enero.