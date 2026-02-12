El Ayuntamiento de Madrid inauguró una pista de hielo de 450 metros en Chamberí sin licencia

Entre el 1 de diciembre del año pasado y el 7 de enero de este, familias, amigos y parejas del distrito de Chamberí patinaron en una pista de hielo de 450 metros que se instaló en el parque Santander, el mismo parque que Esperanza Aguirre quiso convertir en un campo de golf y que los vecinos recuperaron tras 17 años de batalla judicial. La pista era parte de lo que la Comunidad de Madrid bautizó como “Navidad sobre el agua”, que además incluía un recorrido peatonal iluminado por toda la explanada. La idílica estampa navideña duró algo más de un mes; el problema es que cuando se inauguró, el Ayuntamiento no lo había autorizado porque la empresa encargada ni siquiera había solicitado la licencia. La instalación, además, requiere un permiso especial porque el parque se ubica sobre un depósito del Canal de Isabel II y para montar atracciones así, es necesario un informe que acredite que no hay riesgo de derrumbe. La pista se puso en marcha sin ello, y la Comisión Municipal para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico y Natural denegó la licencia el 2 de enero, cinco días antes de que se cerrara. Durante todo el mes, la empresa encargada de montarla no aportó los documentos necesarios o los envió incompletos, motivo por el que se le abrirá un expediente sancionador, según un portavoz del Consistorio.

La superficie de hielo se empezó a montar el 24 de noviembre y el 30, seis días después, ya estaba lista para abrir al público. Esa tarde, la Comunidad de Madrid anunció en una nota de prensa que los madrileños podrían disfrutar del espacio de patinaje durante todo el mes. El 2 de diciembre, cuando decenas de personas ya habían pasado por el parque, el PSOE registró una pregunta para que el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, respondiera en el siguiente pleno: ¿Cuándo se había solicitado la licencia y cuándo se había concedido? “En noviembre solicitamos al Ayuntamiento que instalase una pista de hielo y un carrusel en Navidades. Nos respondió que no, que no había tiempo. Luego descubrimos que el Canal de Isabel II iba a instalar una pista de hielo ahí. Cuando se lo preguntamos, se dieron cuenta de que no es que no estuviera autorizada, es que ni tan siquiera habían solicitado la autorización”, cuenta por teléfono José Ignacio Prieto, portavoz del Grupo Socialista en el distrito. El Ayuntamiento había puesto en marcha una atracción para el público sin licencia, ni proyecto técnico, ni seguro de responsabilidad civil.

La empresa encargada de montar la pista es Last Lap, una compañía española especializada en la organización de grandes eventos deportivos y con una fuerte presencia en la Comunidad de Madrid. Tras su integración en Atresmedia Eventos, en julio de 2025, se ha convertido en una de las agencias más grandes del sector, una posición notable que le ha permitido organizar citas tan señaladas en la región como la San Silvestre Vallecana, en 2023, o una sesión de tardeo con el piloto Carlos Sainz en 2025 en el marco de los actos que se celebrarán hasta septiembre de 2026 por la llegada de la Fórmula 1 a Madrid.

@vida_demadrid 🎄¡Síguenos para no perderte ninguna novedad en Madrid! 🙂 Info ⤵ 🌟 ¡Estreno absoluto este 2025! Abrió ayer, 30/11 👉 "Navidad sobre el agua" de Canal de Isabel II 📍 Parque de Santander (Tercer Depósito de Canal Isabel II) Ⓜ Ríos Rosas / Islas Filipinas ⏱ Luces de 18 a 24 h 📅 Todos los días hasta el 7 de enero ⛸ Pista de hielo 🕗 De 11 a 22 h 📅 Todos los días hasta el 7 de enero (horario reducido días 24, 25, 31, 1, 6) 💶 Entrada (30 minutos): 8 € 💶 Entrada + osito: 13 € 💶 Entrada + osito + guantes: 15 € 💶 Entrada + osito + guantes + casco: 17 € 👉 Descuentos: personas con discapacidad, parados, jubilados y familia numerosa #madrid #planesmadrid #navidadmadrid ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

El 5 de diciembre, tres días después de registrar la pregunta, Last Lap presentó una solicitud a la Junta de Distrito, según ha comprobado este periódico en el portal de contratación: “Instalación de pista de hielo de carácter temporal. Tipos de obra a realizar: Instalaciones eventuales, portátiles y desmontables. Presupuesto: 58.250,35 euros”. Pero la pista ya estaba montada y en uso.

Para instalar una pista de hielo en Madrid, debe solicitarse una “licencia para actividades temporales” con, al menos, un mes de antelación al montaje, según el protocolo municipal. Y tres días antes de que empiece la actividad, los interesados tienen que aportar la documentación que acredite que la instalación está técnicamente lista y cumple con los requisitos, previa inspección. No se puede instalar ni abrir al público sin la licencia concedida y los informes técnicos favorables, y no es suficiente con una declaración responsable, como ocurre en el caso de la apertura de locales.

El 11 de diciembre ―la pista ya llevaba casi medio mes abierta― la junta del distrito respondió a la petición de la empresa porque les faltaban documentos esenciales para conceder la licencia: “Examinando la documentación, se informa de que es insuficiente”. Estos documentos son, entre otros, el proyecto técnico suscrito por un técnico competente y el promotor, que debe incluir una memoria completa. La lista de la información que falta es larga: aforo, plan de evacuación, entradas y salidas, cómo es la estructura, elementos de seguridad para evitar caídas, planos detallados o presupuesto desglosado. Tampoco habían aportado entonces el contrato del seguro de responsabilidad civil. En el mismo día que recibió el requerimiento, Last Lap contestó, y la solicitud se elevó a la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico y Natural. El organismo municipal emitió un informe desfavorable el 23 de diciembre, y se acordó la denegación de la licencia el día 2 de enero, motivo por el cual se le abrirá ahora un expediente sancionador.

El parque Santander, donde se ubicó la pista de hielo, está construido sobre el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, que es la empresa pública propietaria del espacio. Esto complica un poco más el proceso de licencia, porque la actividad se desarrolla sobre equipamientos subterráneos. La empresa debe presentar, además de todo lo anterior, un certificado técnico que asegure que la instalación que se va a montar cumple con las limitaciones de sobrecarga. Esto es, un informe que garantice que el suelo no se va a hundir. “Eso fue lo que ocurrió cuando se hizo esa obra en 1905. Se les cayó la losa de hormigón y mató a 30 obreros e hirió a otras 60 personas”, recuerda Prieto. Es el mayor accidente laboral documentado de la historia de la ciudad y en el parque hay una placa que recuerda a las víctimas.

Un portavoz del Canal de Isabel II señala que ellos solo se encargan de tramitar la cesión del espacio, y que “la solicitud de la licencia y cuantos permisos fueron necesarios era obligación del contratista [en este caso Last Lap]”. Una vez analizada la documentación y los informes técnicos, “van a proceder a la imposición de penalizaciones económicas previstas en el pliego”. La adjudicación del contrato a Last Lap, la única empresa que se presentó a concurso, se formalizó el 5 de noviembre. Unos 10 días después empezaba el montaje. Los pliegos administrativos del contrato establecen que, si el concesionario no entrega la memoria del proyecto en el plazo previsto antes de que comiencen oficialmente los trabajos, deberá pagar una multa de 500 euros. Además, esta sanción no impide que Canal de Isabel II pueda reclamar compensaciones adicionales si el retraso le causa algún daño o perjuicio.

La falta de transparencia en la concesión de licencias no es un problema nuevo en el distrito. La empresa Brewster Academy Spain SL inauguró en 2023 el colegio de lujo Brewster Madrid —que sustituyó al Hospitalillo de Chamberí, declarado Bien de Interés Cultural (BIC)— con el plan especial necesario para su puesta en marcha todavía en tramitación. El pleno municipal no aprobó la autorización hasta el 28 de noviembre de 2023, cuando ya pesaba incluso una orden de cierre sobre el recinto. A pesar de haber emprendido su actividad sin permiso, el Ayuntamiento le concedió poco después la licencia a cambio de una multa simbólica de 100.000 euros.

Otra de las irregularidades que más resonaron entre los vecinos del distrito fue la tala de 15 árboles en una parcela cercana al número 8 de la calle Arapiles, que se realizó sin contar con la licencia preceptiva. Los ejemplares fueron eliminados de forma irregular al inicio de la construcción de un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas y 130 plazas, una infraestructura que había sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid mediante un plan especial aprobado en 2022 y cuyos trabajos comenzaron a principios del mes de octubre de 2024.