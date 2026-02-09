La brecha salarial entre hombres y mujeres se estanca en el 20% y la mitad obedece al mayor empleo parcial femenino

La Comisión Europea define la brecha salarial de género como “la diferencia relativa en el ingreso bruto promedio de mujeres y hombres dentro de la economía en su conjunto”. En España, esa diferencia es del 20% a favor de los hombres, y los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes a 2024, confirman que esta brecha, que afecta a todos los niveles del empleo femenino, se ha estancado respecto al año anterior.

Así lo indica el informe Brecha de género, síntoma de la desigualdad estructural, elaborado por el sindicato CC OO y presentado este lunes por su secretario general, Unai Sordo, y la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de esta central, Carolina Vidal. Este documento recoge que el salario medio anual del empleo principal se situaba en 31.116 euros entre los hombres y 25.958 euros entre las mujeres en 2024, según los datos de salarios de la EPA. Eso supone una diferencia de 5.158 euros entre la ganancia media anual de mujeres y hombres. Por lo tanto, el salario medio de las mujeres tendría que aumentar ese citado 20% para igualar el salario medio anual de los hombres.

El informe profundiza en los motivos por los que se produce esta brecha. Así, según confirma también este documento, que realiza anualmente el gabinete económico del sindicato, más de la mitad de esta diferencia retributiva, concretamente el 55%, obedece al mayor empleo a tiempo parcial de las mujeres. Esta modalidad laboral, mayoritariamente involuntaria entre las trabajadoras, se convierte en “un infierno salarial y laboral para las mujeres que se ven obligadas a encadenar estos contratos durante toda su vida; no pueden trabajar a jornada completa, porque tienen que cuidar”, ha denunciado Vidal este lunes.

La dedicación a los cuidados de las mujeres en mucha mayor medida que los hombres está, por tanto, detrás de estas diferencias. Varios datos lo evidencian. El primero es que el 75% de las personas que en España tienen un contrato a tiempo parcial son mujeres y tres cuartas partes de todas ellas lo tienen de forma involuntaria. Así, por ejemplo, según la EPA, quienes optaron por esta modalidad de jornada parcial en 2024 debido a que tienen que realizar cuidados a personas dependientes, fueron 385.000 mujeres, frente a 28.000 hombres ocupados. Es decir, la proporción de mujeres trabajadoras a tiempo parcial por motivos de cuidados es 13 veces superior a la de los hombres. Igualmente, en España hay dos millones de mujeres inactivas, que ni siquiera buscan trabajo porque tienen que cuidar de sus familiares, frente a 394.000 hombres inactivos por este motivo.

Junto al tiempo parcial, el 39% de la actual brecha salarial se explica por el cobro de pluses salariales que reciben los hombres y las mujeres no y que, en su mayoría y según ha denunciado Vidal, “priman el presencialismo y poner el tiempo a disposición de la empresa”, algo que pueden hacer más ellos que ellas, nuevamente, debido al desequilibrio en el reparto de los cuidados.

Frenazo en el recorte de la desigualdad

Hecho este primer análisis de las causas, los responsables de CC OO han alertado del frenazo que está experimentando el recorte de la brecha salarial. “Hay claros síntomas de estancamiento y parece que la diferencia se cronifica en ese 20%”, ha alertado Sordo. Ante esto, el máximo líder de este sindicato ha reclamado que, “o se sale de esta inercia, o harán falta más de dos décadas para cerrar esta desigualdad”.

Los autores de este estudio explican que el sindicato ha utilizado datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) y el salario principal de la Encuesta de Población Activa (EPA). Ambas estadísticas están elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según esto, el resultado de la brecha salarial de género se obtiene a partir de la diferencia salarial de los salarios medios entre hombres y mujeres, dividido por el salario de las mujeres. Al calcular así la brecha salarial de género, se obtiene un porcentaje de brecha superior al que ofrecen otras fórmulas estadísticas que reflejan unas brechas menos desiguales.

Así, utilizando esta metodología, se observa también cómo el acortamiento de estas diferencias ha entrado en vía muerta y ya no se recortan con la misma intensidad que desde el año 2018, cuando esta era del 27% y llegó a bajar al 19% en 2022. Uno de los principales motivos de este fuerte descenso, si no el principal, ha sido el constante e importante incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que afecta con mucha más intensidad a las mujeres. En concreto, en 2025 el 57% de los beneficiarios de la subida del SMI fueron mujeres.

Esta subida del salario mínimo el pasado año benefició a más de dos millones de personas trabajadoras (11,8% de la población trabajadora), donde las principales beneficiadas de la subida del SMI fueron las mujeres. El 15,6% de las mujeres trabajadoras a jornada completa se benefició de la subida al tener los sueldos más bajos, proporción que aumenta exponencialmente si se suman aquellas mujeres que tienen un contrato a jornada parcial.

Por ello, además de incrementar anualmente el suelo salarial —el SMI ha aumentado un 61% desde 2019 y se prevé un nuevo incremento del 3,1% en 2026—, desde CC OO reclaman otras medidas desde los poderes públicos. Sobre todo, exigen una reforma del contrato a tiempo parcial y sus horas complementarias y la creación de un pacto de estado para el reparto equitativo de los cuidados entre hombres y mujeres que suponga una “solución universal y homogénea”, ha dicho Sordo.