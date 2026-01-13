Las nominaciones de los Premios Goya 2026, en directo

Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls leen los nominados a la 40ª edición de los galardones de la Academia de Cine

La actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls leen este martes, a las 16.40 horas, los nominados y nominadas a la 40ª edición de los Premios Goya desde la sede de la Academia de Cine. La ceremonia se celebrará el 28 de febrero en el Auditori Fòrum del CCIB de Barcelona, ciudad que alberga la gala por segunda vez. Los presentadores de la entrega serán Rigoberta Bandini y Luis Tosar. El Goya de Honor lo recibirá Gonzalo Suárez.

A la 40ª edición de los premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Además, 67 son óperas primas, y en cuanto a sus guiones, 129 son originales y 42 adaptados.

También concurren este año 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos, categorías en las que las películas han sido escogidas por sus respectivos países. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados a la 40ª edición asciende a 48 títulos: 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación.

En la pasada edición, por primera vez en la historia hubo empate en el galardón a mejor película, por lo que tanto La infiltrada, de Arantxa Echevarría, como El 47, de Marcel Borrás, se llevaron el trofeo más importante de la noche.