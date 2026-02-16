Un recorrido por obras musicales reconocidas del cine que tendrá lugar en L’Auditori en Barcelona

Cartel promocional del concierto 40 aniversario de los Premios Goya que tendrá lugar el 22 de febrero en L'Auditori de Barcelona.

¡Barcelona celebra el poder de la música en el cine! El próximo 22 de febrero tendrá lugar el concierto 40 aniversario de los Premios Goya: El poder de la música en el cine, un recorrido por obras musicales que han merecido el reconocimiento de la Academia de Cine a lo largo de sus 39 galas de Premios Goya.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te invitamos a esta ceremonia, conducida por la actriz Victoria Luengo, que se celebrará en L’Auditori de Barcelona y será interpretada por la Banda Municipal de Barcelona, dirigida por el maestro José R. Pascual-Vilaplana y comisariado por la especialidad de Música de la Academia de Cine. ¿Te lo vas a perder? ¡Participa y consigue una entrada doble!

Sobre el concierto

Con la actriz Victoria Luengo como maestra de ceremonias, el concierto del 40 aniversario de los Premios Goya ofrecerá un recorrido por las obras musicales cinematográficas reconocidas por la Academia de Cine a lo largo de sus 39 galas. Desde la Fanfarria de Antón García Abril hasta composiciones más recientes como El 47, el programa ha sido comisariado por la especialidad de Música de la Academia junto al maestro José R. Pascual-Vilaplana, e interpretado por la Banda Municipal de Barcelona.

La propuesta recupera el espíritu de las antiguas bandas que llevaban la música del cine a las plazas, acercándola al gran público. El repertorio viajará por títulos clave de nuestra cinematografía, combinando la épica, la sátira y el realismo, y reivindicará la versatilidad de la orquesta de vientos para recrear el universo de la narración audiovisual.