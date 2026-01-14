Nora Navas, actriz: “Se peca de amiguismos en los premios”
La protagonista de ‘Mi amiga Eva’ está nominada a mejor actriz en los Goya
Nora Navas (Barcelona, 1975) supo de su nominación a mejor actriz protagonista por su papel en Mi amiga Eva estando en Berlín, desde donde atiende esta entrevista para el programa Aquí Catalunya de la SER. No es que el equipo del filme dirigido por Cesc Gay esperara la nominación, pero sí que eran conscientes de que el título sonaba entre los favoritos. “Me hubieran gustado más nominaciones para Mi amiga Eva“, reconoce, “pero los premios son los premios, los académicos son los académicos… Llevaremos la bandera de la película bien alta”, sostiene orgullosa.
El género de Mi amiga Eva es complicado, a ojos de la actriz: “Lo que hace Gay es una dramedia, una combinación de comedia y drama". Una película que ha funcionado muy bien en taquilla: “Estamos contentos por ello”, dice. Reflexiona en esta entrevista también sobre el peso de los premios y el papel de los medios con la cobertura de galardones como los Goya o los Gaudí: “No hay que olvidar que los premios se inventaron para que las películas siguieran teniendo vida; entonces es normal que cada uno tire para casa. Siempre se ha puesto en duda el sistema de funcionamiento de las votaciones. Los domingos es una gran película, pero los premios arrastran más premios… Pasó, me acuerdo, con El buen patrón, que fue nominada a la categoría de mejores efectos visuales cuando no los tenía. La gente tira para casa, porque cuesta mucho hacer cine, que las pelis aguanten, así que sí, se peca de amiguismo seguro".
Sirât, la aventura por el desierto de Oliver Laxe premiada en Cannes y precandidata a los Oscar, y Los domingos, el drama familiar de Alauda Ruiz de Azúa ganador en San Sebastián, lideran las candidaturas a la próxima edición de los galardones de la Academia de Cine, que se entregarán el próximo 28 de marzo en Barcelona. La gran ausente en la categoría a mejor película es Romería, de Carla Simón. Navas reconoce haberse sorprendido por ello.
No será la primera vez de la actriz en estos premios. Ya en 2011 se llevó su primer Goya por Pa negre y, contando la edición de 2026, ha estado nominada cinco veces. “Siempre digo que lo que me llevo de Pa negre es haber conocido a Agustí Villaronga, pero sí: ese premio me posicionó como actriz en otro sitio. Por aquel entonces yo apenas sabía lo que era una gala; estaba haciendo teatro underground, después llegaría a ser vicepresidenta de la Academia", reflexiona.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.