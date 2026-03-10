El PP mezcla en una proposición en el Congreso el recorte de la ‘Ley Trans’ con el burka y el niqab

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, uno de los promotores de los cambios en la 'Ley trans', el domingo en Madrid en la manifestación del 8M transexcluyente.

Los conservadores plantean en una Proposición no de ley derogar dos artículos de la norma para la igualdad real y efectiva, además de cuestionar las “prendas que cubran el rostro de forma integral”

El PP ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno reformar la Ley Trans para limitar el cambio de sexo registral basado en la autodeterminación de género. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide modificar dos artículos (el 43 y el 44) de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI+, que se aprobó hace tres años. Según los conservadores, “la regulación del cambio registral basada exclusivamente en la autodeterminación (los artículos 43 y 44 de la citada ley), sin garantías objetivas ni mecanismos suficientes de control, ha derivado en un uso fraudulento de la norma, con consecuencias directas y lesivas sobre los derechos conquistados por las mujeres”. “Ser mujer es mucho más que un trámite declarativo; ser mujer es más que un sentimiento”, agregan.

Desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), por su parte, han denunciado que “el PP está instrumentalizando el 8M y la lucha de las mujeres para intentar ganar votos. Quiere sumarse a la corriente internacional ultraconservadora y ataca los derechos de las personas más vulnerables; usa a las personas trans como arma política”.

“Es inaceptable que la Ley Trans permita que un nacido varón pueda acceder a espacios privativos de mujeres en vestuarios, estar en una competición deportiva a igualdad con otras mujeres o que pueda presentarse a unas oposiciones y competir con las marcas diseñadas para las mujeres”, ha detallado Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, y uno de los impulsores de esta PNL para “impedir el borrado jurídico de las mujeres y niñas y garantizar la plena vigencia de sus derechos y libertades”.

“Son el PP y Vox quienes nos borran a las mujeres”, ha criticado este martes la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. “Antes de embarcarse en esta deriva reaccionaria, el PP apoyó o aprobó ocho leyes autonómicas que reconocen este derecho. Parece que este PP ha desaparecido y el que existe ahora es uno que ha decidido que todo vale, que las mentiras y los ataques contra las personas más vulnerables están bien”, ha denunciado en una rueda de prensa tras conocerse la presentación de la PNL por parte de los populares.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, ha denunciado que, “tres años después de la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, desde el PP repiten el mismo bulo: que la norma borra a las mujeres". “Reconocer los derechos de una minoría vulnerable no borra ni borrará nunca a nadie. La ley ha ampliado derechos, ha protegido a la infancia LGTBI+ y ha cerrado las puertas a las mal llamadas terapias de conversión”, ha expresado Iglesias tras conocer el registro de la PNL.

“Si al PP le preocuparan los derechos de las mujeres, no habría votado en contra de leyes como la de paridad; la del aborto y su reforma; o la de igualdad, en la que se abstuvo y luego presentó un recurso al Tribunal Constitucional, solo por poner algunos ejemplos. Las mujeres en España tenemos memoria”, ha añadido la presidenta de la federación, que representa a 55 entidades de todo el territorio que defienden los derechos del colectivo.

Además, el PP ha pedido este martes, en la misma PNL, “garantizar la libertad efectiva y plena participación de las mujeres y las niñas en la vida pública frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, como el uso de prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab”.

Tras la presentación de la PNL, la iniciativa debe llevarse al Pleno del Congreso. Posteriormente, comenzaría un proceso de enmiendas y finalmente se votaría su aprobación. Aunque esa votación llegara al Pleno y saliera adelante en el Congreso, se trata solo de una instancia al Gobierno, no una obligación para hacer los cambios planteados.