La dirección del PP, sobre la decisión de la justicia de impulsar el registro de objetores de aborto: “Ayuso acatará”

El movimiento en solitario de Isabel Díaz Ayuso con su negativa a impulsar el registro de médicos objetores de aborto empuja de nuevo a Génova a posicionarse sobre otro acto de rebeldía de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La baronesa madrileña es la única de todos los presidentes autonómicos populares que se sigue resistiendo incluso tras una decisión judicial en contra. Este martes, apenas unas horas después de conocerse el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que impone la “obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente”, la dirección nacional del PP ha fijado su posición sobre el asunto a preguntas de los periodistas. “En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial”, ha contestado lacónica, Ester Muñoz, portavoz parlamentaria de los populares.

La sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM dictó este martes un auto en el que ordena a la Comunidad de Madrid iniciar “de inmediato” la creación de este registro, aceptando así las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Ayuso a aplicar este precepto incluido en la ley del aborto. Pero en la Puerta del Sol lo tienen claro: no van a hacer ningún registro por considerarlo una lista negra que se va a usar contra los objetores.

El Gobierno de Ayuso quiere llegar hasta el final y no lo concretará hasta que haya una resolución judicial definitiva en la que no quepa recurso. Preguntado el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid si seguiría en esa actitud incluso con Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional de la formación, su equipo responde: “Por supuesto, él mismo ha dado libertad de elegir y nos acogemos a eso. Esto es un empeño de la presidenta”.

En ese mismo sentido se ha pronunciado este martes el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, que ha recordado que la orden del TSJM es que se inicien los trámites, no que llegue a crearse el banco de datos: “No quiere decir que tengamos que concluir con la creación del registro”, ha expresado García a los medios tras un acto con motivo del aniversario del 11-M. En Génova prevén que, al final del camino, cuando ya no se pueda recurrir más la decisión judicial, Ayuso acabará acatando lo que impongan los tribunales.

Feijóo ya afirmó en el pasado que las leyes se cumplen, y mencionó en concreto la norma que incluye el registro de objetores. También que las decisiones judiciales se obedecen y acatan. Así, el líder del PP se vio ya obligado en octubre pasado a difundir un comunicado después de que Ayuso rechazase de inicio crear un registro de sanitarios objetores a practicar abortos como exige la ley. El jefe del PP marcó entonces distancias con su baronesa madrileña ―sin citarla― al subrayar que si él llegaba al Gobierno central garantizaría los abortos “conforme a las leyes”, lo que implicaría por ende cumplir con ese registro de objetores.

Pese a la postura de Feijóo, el equipo de Ayuso cuenta a este periódico que ella se mantiene firme por convicciones propias y por haber dicho desde el primer día, en 2019, que respeta el derecho al aborto, pero también la objeción de conciencia. Su postura es que las mujeres pueden abortar, pero que la labor de las administraciones es que se haga lo menos posible y existan recursos para evitarlo.