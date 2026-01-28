‘Sirât’ suma otra nominación a mejor película extranjera con los premios César

El filme español de Oliver Laxe competirá una vez más junto al brasileño ‘El agente secreto’, entre otros, a los galardones más importantes del cine francés

En menos de una semana, la película española Sirât, de Oliver Laxe, ha sido nominada a mejor película extranjera en tres ocasiones. La más reciente es la de los premios César, los más importantes del cine francés, anunciada la mañana de este miércoles. A esta nominación se suma la conseguida ayer a los BAFTA y su aspiración a dos Oscar.

El filme de Laxe se medirá —como ya es habitual en las últimas revelaciones— con la brasileña El agente secreto, dirigida por Kleber Mendoça Filho. Ambas películas competirán en la categoría de mejor película extranjera con la china Black Dog (Guan Hu), la estadounidense Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) y la noruega Valor sentimental (Joachim Trier). La 51ª edición de los galardones se celebrará, como es tradicional, en el teatro Olympia de París el próximo 26 de febrero.

Escrita y dirigida por Laxe, Sirât continúa acumulando reconocimiento internacional con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave en la montaña.

La mejor película del año en Francia para la Academia de los César se decidirá entre Nouvelle Vague, que es el filme más nominado de estos premios, con 10 opciones; L’attachement y Dossier 13, con 8; La petite dernière, con 7 y Un simple accidente, con dos. Esta última, dirigida por el iraní Jafar Panahi, fue la ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes y también consiguió dos nominaciones al Oscar a mejor película internacional y mejor guion original, así como la reciente candidatura a los premios BAFTA. La gala de la Academia estará presidida por la actriz francesa Camille Cottin y como presentador ejercerá el también intérprete Benjamin Lavernhe. En ella se entregará un César de Honor al actor cómico estadounidense Jim Carrey.

Más información Nouvelle Vague’: correcto homenaje al discutible Godard

Nouvelle Vague, la recreación del rodaje de la mítica Al final de la escapada (1960), de Jean-Luc Godard que firmó el año pasado el estadounidense Richard Linklater, aspira a galardón, además de en múltiples apartados técnicos, en categorías como guion original o dirección, pero no tuvo tanto éxito en los principales apartados interpretativos.

01:45 Tráiler de 'Nouvelle Vague'

Por la mejor dirección rivalizan también Carine Tardieu, por el drama íntimo L’attachement (Los lazos que nos unen); Dominik Moll por Dossier 137 (Caso 137), sobre la represión policial de las protestas de los chalecos amarillos; Hafsia Herzi por el drama LGTBI La Petite Dernière (La hija pequeña) y Stéphane Demoustier por L’inconnu de la grande arche (El arquitecto). Este último título —centrado en la construcción del emblemático cubo gigante del barrio financiero de La Défense, a las afueras de París— es otro de los largos del año para la Academia de los César, con un total de ocho nominaciones. Aunque se quedó sin sitio en la selección de las mejores películas.

En la categoría de animación no faltaron dos películas que también aspirarán al Oscar el próximo marzo, en un gran éxito de la animación gala: Arco, ópera prima de Ugo Bienvenu, y La pequeña Amelie, de Mailys Vallade y Liane-Cho Han, que adapta la conocida novela de Amélie Nothomb.

El reconocimiento de mejor actor se dirimirá entre Claes Bang (L’inconnu de la Grande Arche’), Bastien Bouillon (Partir un jour), Laurent Lafittte (La Femme la plus riche du monde), Pio Marmaï (L’attachement) y Benjamin Voisin (L’Étranger). El de mejor interpretación femenina quedará entre Leïla Bekhti (Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan), Valeria Bruni Tedeschi (L’attachement), Léa Drucker (Dossier 137), Mélanie Thierry (‘La Chambre de Mariana’) e Isabelle Huppert (La femme la plus riche du monde).