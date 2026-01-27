‘Sirât’ consigue la nominación a mejor película extranjera en los premios BAFTA

El filme español de Oliver Laxe competirá junto al brasileño ‘El agente secreto’, entre otros, a los galardones más importantes del cine británico en una ceremonia liderada por ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los pecadores’

La película española Sirât, de Oliver Laxe, ha sido nominada a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, en la categoría de Mejor película en lengua no inglesa, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión. El filme del cineasta español optará a la máscara dorada junto con El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho; Valor Sentimental, de Joachim Trier; La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania; y Un simple accidente, de Jafar Panahi.

Escrita y dirigida por Laxe, Sirât continúa acumulando reconocimiento internacional, tras lograr dos nominaciones a los Oscar, con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

La 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, en una ceremonia liderada por Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 14 nominaciones, y Los Pecadores, de Ryan Coogler, con 13.

En la lista de las películas más nominadas le siguieron Hamnet y Marty Supreme, con 11 nominaciones; Frankenstein y Valor Sentimental, con ocho cada una, además de I Swear y Bugonia, con cinco. De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones este martes. Los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

Representación latinoamericana

La representación latinoamericana la completaron El agente secreto, que consiguió las dos nominaciones a las que optaba, tanto en la categoría de Mejor película en lengua no inglesa como en la de Mejor guion original, y la nominación del puertorriqueño Benicio del Toro para Mejor actor de reparto por Una batalla tras otra.

Del Toro optará el próximo 22 de febrero al galardón en la misma categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Peter Mullan (I Swear) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental). El actor puertorriqueño acumula así su cuarta nominación a los BAFTA y buscará añadir a su palmarés su segunda máscara dorada, después de haberse proclamado como mejor actor de reparto por Traffic en 2001. En Una batalla tras otra, a cargo del director estadounidense Paul Thomas Anderson, del Toro interpreta a St. Carlos, un personaje clave en la trama, descrito como un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross.