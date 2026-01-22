Ir al contenido
Premios Oscar
03:30
Entrevista a Oliver Laxe tras la nominación al Oscar
El director de 'Sirât', Oliver Laxe, durante la entrevista con EL PAÍS, este juevesFoto: ÁLVARO GONZÁLEZ
Premios Oscar

La emoción de Oliver Laxe al conocer sus nominaciones a los Oscar: “He pensado en mis productores, los que han trabajado en la peli, los raveros y mi familia”

El director de ‘Sirât’ habla con EL PAÍS minutos después de recibir, junto a su equipo, las dos nominaciones a los 98º premios Oscar, en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido

Gregorio Belinchón
Madrid -
