Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Ciudad sin sueño’: ¿realidad, ficción, mezcla? Ajeno a todo ello

La película se desarrolla en un sombrío lugar de Madrid, la Cañada Real, asentamiento irregular que carece de cosas elementales para sobrevivir. El director crea cierta atmósfera, pero yo necesito algo más que eso

Antonio Fernández Gabarre, en 'Ciudad sin sueño'.
Carlos Boyero
Carlos Boyero
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Reconozco que el título de esta película, o documental, o como cada espectador quiera definirla, es evocador y poético. Muy turbador lo de Ciudad sin sueño. También me abruman las referencias críticas sobre su belleza y su autenticidad. No dudo de lo segundo. Creo que lo que veo y escucho es de verdad, no hay manipulación del espectador, se trata de una ficción, o de un documental, o de ambas cosas a la vez. Pero eso no implica que me apasione o me conmueva el material que ha creado el director Guillermo Galoe. No dudo de la veracidad de la comunidad gitana, y también aparece al principio una familia musulmana, habitantes todos ellos de la Cañada Real, un asentamiento irregular cercano a Madrid que carece de variadas cosas elementales para sobrevivir dignamente, como la luz y el agua natural. Nunca he visitado lugar tan duro, pero sí conozco a gente que ha pasado por allí buscando alimento para sus maltrechas venas. O sea, droga dura. Y también por circunstancias de su trabajo. Y cuentan que el panorama es sombrío.

Aquí el guion o la realidad (no tengo muy claro lo que ya estaba escrito y lo improvisado) se centra en el traslado que va a realizar una familia nacida y crecida en la Cañada Real a una casa de protección oficial. Se han dedicado siempre al comercio de chatarra y se supone que van a trasladarse a un lugar más habitable. Pero para algunos de ellos eso supone un desgarro emocional. Creen que les van a faltar muchas cosas imprescindibles. El adolescente que la protagoniza cree que al largarse de allí se le extinguirá el aire puro, no habrá sitio para sus amados perros, ama el lugar donde ha sobrevivido. O vivido. Ama el mundo en el que ha crecido. Y su abuelo, testarudo y legendario chatarrero, tampoco acepta el traslado.

Y también aparece el lado más sórdido de ese lugar. Casas protegidas de asaltos y donde se almacena el caballo, el crack, esas cosas que tanto bienestar y ruina provocan. Y aparecen zombis en contacto con la aguja y de expresión muy tirada. Y ancianas de la tribu que narran antiguas leyendas a sus familias y a los que quieran escucharlas. También una niña inquietante, más lista que el hambre. Es mi personaje favorito. Y el director aprovecha los elementos de los que dispone y crea una determinada atmósfera.

Mi problema es que necesito algo más que eso. Y no lo consigo. Mi estado de ánimo no se altera durante la proyección. Entro igual que salgo. Nada que me conmueva especialmente. Que todo parezca o sea de verdad, que estén filmando un trozo de realidad, no lo considero el valor esencial del cine. Estoy dispuesto a creerme mentiras si logro implicarme en lo que me están narrando.

Entiendo que los valores sociológicos que exaltan algunos documentales y películas sean fundamentales para ciertos espectadores. Y que causen conmoción en territorios tan adecuados como los festivales de cine. Yo me siento distante y nada apasionado con este testimonio tan veraz. Será que lo que me gusta en el cine es que me hipnotice, no mirar en ningún momento el reloj, sentirme dentro de lo que me están contando. En cualquier caso, prefiero el cine a la vida real. Y aquí no me seduce ni lo uno ni lo otro.

Ciudad sin sueño

Dirección: Guillermo Galoe.

Intérpretes: Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Jesús Fernández Silva, Luis Bértolo.

Género: drama. España, 2025.

Duración: 97 minutos.

Estreno: 21 de noviembre.


Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carlos Boyero
Carlos Boyero
Crítico de cine y columnista en EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Guillermo Galoe, en el rodaje de 'Ciudad sin sueño'.

‘Ciudad sin sueño’: la Cañada Real grita orgullosa y se muestra en el festival de Cannes

Gregorio Belinchón | Enviado especial a Cannes

España sin luz y Toni Papá veía ‘Terminator 3’ en la tele en su chabola de La Cañada Real: “La gente sintió lo que es vivir como nosotros”

Patricia Peiró / David Expósito | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Black Friday
escaparatebf
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
escaparatebf
Chaqueta Helly Hansen para hombre en color negro. Ahora con un 55% de DESCUENTO. SOLO 81,37€
Chaqueta Helly Hansen para hombre en color negro. Ahora con un 55% de DESCUENTO. SOLO 81,37€
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
escaparatebf
53% en este set de 3 sartenes BRA antiadherentes. AHORA SOLO 48,19€
53% en este set de 3 sartenes BRA antiadherentes. AHORA SOLO 48,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_