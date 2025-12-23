Movistar Plus+ estrena el tan esperado documental ‘Hasta que me quede sin voz’, un retrato único sobre Leiva

Se narran los desafíos del cantante en la gira mundial de 2023, la grabación de su disco ‘Gigante’ entre 2024 y 2025 o sus problemas en las cuerdas vocales

Hay contenidos audiovisuales que son una oda a una trayectoria vital llena de experiencias notables. Y, en el caso de los artistas, bien merecen ser contadas en un documental repleto de luces y sombras, contando quién es el protagonista y mostrando también el viaje más íntimo y natural sobre todas las etapas vitales. Por eso, Movistar Plus+ acaba de estrenar el tan esperado documental Hasta que me quede sin voz, donde el cantante madrileño Leiva recorre las piedras angulares de su vida: desde un accidente que marcó su vida, pasando por sus comienzos, su barrio, los amigos de la infancia, la familia, los inicios con Pereza, el final de la banda y su reencuentro con Rubén Pozo. Pero no solo: el gran Joaquín Sabina también forma parte de su núcleo mostrando la estrecha y especial relación que le une con Leiva. Un documental, en definitiva, que completa un año excepcional en Movistar Plus+, aportando contenidos de calidad a un precio de solo 9,99 euros al mes.

‘Hasta que me quede sin voz’: un Leiva único, sin tapujos ni artificios

Es el propio Leiva el que narra en primera persona un retrato crudo y sin limitaciones de su vida, concediendo un acceso insólito ante las cámaras, además, en la cúspide de su carrera. Con un hándicap que arrastra desde hace tiempo: un problema irreversible en una de sus cuerdas vocales desafía el presente y el futuro, quizá, como nunca antes. “Tengo una cuerda vocal casi parada que se va atrofiando y haciendo más fina. Ahora mismo es un hilito”, explica el cantante a EL PAÍS en un reportaje intimista publicado en marzo.

Esta película biográfica, rodada desde septiembre de 2023 en Nueva York, llega en el momento más decisivo del artista madrileño proponiendo una inmersión única. De hecho, no aparecen testimonios ajenos ni recreaciones: la narración es solo suya mientras la cámara le acompaña en su día a día. Incluyendo, claro está, la gestión del problema de su voz en medio de una vorágine de éxito y de decisiones cruciales que solo dependen de él.

Leiva: una carrera musical iniciada en el barrio y repleta de éxitos

La música española de las dos últimas décadas no se entendería sin la figura central de Leiva. Además de cantante, multi instrumentista, compositor y productor, el madrileño ha firmado más de 250 obras, incluyendo contenido musical para proyectos cinematográficos. También ha publicado una docena de álbumes de estudio que le han servido para lograr una gran variedad de premios en su dilatada carrera: ahí están los tres dobles discos de platino, los seis discos de platino o los dos discos de oro, por citar solo una pequeña muestra de dichos logros. Por si fuera poco, su música también ha sido reconocida con dos galardones en los Goya en el apartado de mejor canción original.

Muchos de los fans de Leiva también lo son, como no podía ser de otra manera, del legendario grupo Pereza. Pese a que el pasado junio el cantante de Alameda de Osuna culminó su momento dulce ante 17.000 personas durante dos noches en el Movistar Arena, muchos seguidores siguen deseando que él y Rubén puedan volver a juntarse, en alguna futura gira, para rememorar viejos tiempos y cantar temazos como el de Princesas. Título, este último, que se ha convertido ya en la canción más famosa y querida de Pereza.

Movistar Plus+: una fábrica incesante de buenos documentales

Las películas documentales se han abierto un hueco en numerosas plataformas de streaming, sobre todo, consolidándose en los últimos años como una fuente de ocio al nivel de series de renombre o estrenos de sagas de películas muy esperadas. Un compromiso que se demuestra cada día en Movistar Plus+.

La plataforma española no para de ampliar su oferta de este tipo de contenidos sobre actualidad, historia, medioambiente, sociedad, así como de biografías de grandes personajes del presente y del pasado, del deporte, la cultura y la política. Sin olvidar la selecta oferta de las mejores producciones de true crime (nacional e internacional) con la creación de ‘Crímenes’, espacio que dirige el periodista Carlos Porta donde se relatan los sucesos reales de asesinatos, desapariciones y robos en la historia reciente de Cataluña.

