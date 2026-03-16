La Premier castiga al Chelsea con la mayor multa de su historia: 12,4 millones de euros y un año sin fichar por irregularidades financieras

El cuadro londinense pagará ahora por el incumplimiento de las normas durante la etapa de Román Abramóvich al frente del club

El Chelsea ha sido sancionado este lunes con la mayor multa económica de la historia de la Premier League: 12,4 millones de euros. La Liga inglesa también ha castigado al club londinense con la prohibición de firmar jugadores para el primer equipo durante una temporada (sanción suspendida por dos cursos, es decir, no se aplicará de inmediato, sino que quedará congelada a expensas de que el Chelsea sea reincidente) y la imposibilidad inmediata de incorporar futbolistas a su filial durante los próximos nueve meses.

El motivo de tal castigo, histórico en el fútbol inglés, se remonta a la época de Román Abramóvich al frente del club (desde 2003 hasta 2022). Bajo el mandato del oligarca ruso, con el que llegó la época dorada de la entidad en lo deportivo, el Chelsea incumplió las normas financieras de la Premier entre 2011 y 2018, algo que ahora, bajo otra propiedad (el empresario estadounidense Todd Boehly adquirió el club en 2022 por cerca de 3.670 millones de euros) y con un presente bien distinto, no va a quedar sin castigo.

Según ha podido esclarecer la competición en colaboración con la actual propiedad del club, el Chelsea de Abramóvich no declaró pagos millonarios a través de empresas offshore del mandatario ruso a jugadores, agentes y otros intermediarios relacionados con el mercado de fichajes, afectando especialmente a las incorporaciones al club de futbolistas como Samuel Eto’o, Eden Hazard y el brasileño Willian.

El oligarca ruso Román Abramóvich, durante un partido de su etapa como propietario del Chelsea. AFP

“La Premier League ha concluido dos procesos disciplinarios separados que involucran al Chelsea FC después de que el club informara voluntariamente sobre posibles infracciones históricas de las reglas”, han explicado este lunes desde la competición en su página web. El organismo también ha destacado la “excepcional cooperación” del club durante una investigación que ha resultado en una multa de 12,4 millones de euros por, dicen, “infracciones de las reglas” relacionadas “con la información financiera, la inversión de terceros y el desarrollo juvenil”.

“El club ha sido sancionado por la Premier League con una prohibición inmediata de traspasos de cantera de nueve meses y una prohibición de traspasos de jugadores del primer equipo de un año suspendida temporalmente por espacio de dos años”, han sentenciado.

“Al considerar la sanción apropiada, la Junta Directiva de la Premier League ha considerado que la autodenuncia proactiva del club, el reconocimiento de la infracción y la excepcional cooperación durante toda la investigación actuaron como factores atenuantes importantes”, han añadido.

Además, la Premier también ha investigado posibles infracciones de su Reglamento de Desarrollo Juvenil “cometidas por un antiguo alto cargo” y relacionadas con la inscripción de jugadores de la cantera del club londinense entre 2019 y 2022. “Esto se produjo tras un informe voluntario presentado por el Chelsea en 2025”, han añadido.

No ha habido, en cualquier caso, castigo deportivo para el club blue, que recibe este martes en la vuelta de los octavos de Champions al Paris Saint-Germain, y que también está acusado por la Federación Inglesa de fútbol (FA) de 74 presuntas infracciones de sus normas en relación a la misma materia.