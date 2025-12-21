Regala en Navidad todas estas propuestas que se ajustan a cualquier tipo de presupuesto.

Si piensas que no has dado con el regalo perfecto es porque no has echado un vistazo a esta selección de obsequios tan especial: puedes ahorrar hasta 126 euros

Para todos aquellos lectores que se vean abrumados por la gran cantidad de ideas que pueden salirles a la hora de regalar en las próximas fechas navideñas, tranquilos, habéis llegado al lugar adecuado. Esto es así por una simple razón: hemos segmentado este listado de obsequios por franjas específicas de precio para no liar más la búsqueda e ir al grano con lo que realmente necesitamos para satisfacer a la persona que tendremos delante en la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. No hemos dejado a ningún público objetivo fuera, puesto que tenemos regalos por menos de 20 euros y también para bolsillos más exigentes (aquellos que desean gastar más de 100 euros).

Como recordatorio a los numerosos lectores de EL PAÍS Escaparate, no podemos dejar escapar la oportunidad de recalcar algunos de los tantos artículos sobre regalos que hemos publicado durante todo el mes de diciembre: desde regalar a alguien que tiene de todo, pasando por un recopilatorio definitivo de obsequios o acertar de lleno con el regalo a nuestra pareja, sin olvidarnos de las personas mayores, los adolescentes o los más pequeños de la casa (siempre los más exigentes).

POR MENOS DE 20 EUROS

Soporte de móvil para el coche

Llevar a mano el móvil mientras conducimos se ha convertido en un imprescindible en nuestras rutas por carretera. Para llevarlo de la mejor forma posible, no cabe duda de que se debe regalar un soporte como el de la imagen: en él cabe cualquier smartphone que no supere las 7 pulgadas de pantalla. En Amazon, ya supera las 5.000 valoraciones.

Soporte universal de móvil para el coche.

Pulsera de plata rematada con un corazón

Confeccionada en acero inoxidable, este pequeño detalle conquistará muchos corazones estas Navidades. Se trata de la pulsera de mujer top ventas en Amazon en estos momentos, y no es para menos. Presenta un gran acabado y unos detalles muy chulos.

La pulsera está hecha con acero inoxidable. © Amazon

Cinturón de cuero con ajuste preciso

El cinturón para hombre más vendido del momento en Amazon también presenta una pequeña rebaja. En dicha plataforma online ya suma 115.000 valoraciones, se vende en diez tamaños y confiere a cualquier outfit una presencia muy elegante. El cierre prescinde de los clásicos agujeros y su hebilla, hecha con una aleación de zinc, es muy resistente.

Ahora, con un 8% de descuento.

Cinturón elegante con ajuste preciso. CORTESÍA DE AMAZON

Bufanda larga confeccionada en punto

A la venta en varios patrones de color, este tipo de prenda de abrigo no puede faltar en el árbol de Navidad año tras año. Es una prenda muy bonita, de estilo moderno y con un diseño a cuadros muy favorecedor. Su tamaño es de 200 x 60 cm.

Bufanda larga confeccionada en punto. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares inalámbricos de diadema con 60 horas de autonomía

Buenos, bonitos y baratos: así son estos auriculares de la marca Soundcore bien rebajados por Navidad en Amazon. Dispone de carga ultrarrápida para hasta cuatro horas de reproducción constante. Además, tienen diseño plegable y pesan menos de 200 gramos.

40% de descuento, ahorra 12 euros. Igualan precio mínimo histórico.

Auriculares inalámbricos de diadema con 60 horas de autonomía. CORTESÍA DE AMAZON

DE 25 A 50 EUROS

Batería externa con 30.000 mAh de capacidad

Si eres de los que necesita cada día recargar la autonomía de varios dispositivos a la vez, no dudes en hacerte con una powerbank de gran capacidad como la de la imagen. Es compatible tanto con iPhone como con Android y viene equipada con carga rápida y varios puertos USB-C y también tipo A.

Ahora, con un 14% de descuento.

Batería externa con 30.000 mAh de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Recortadora Philips OneBlade Intimate para él y ella

La marca Philips siempre lanza al mercado productos innovadores para rasurar el pelo corporal. Esta vez, nos centramos en su recortadora de vello púbico, ahora, bien rebajada en Amazon. Se puede usar tanto en piel seca como húmeda, y sus cuchillas cuentan con triple sistema de protección para cuidar las zonas íntimas y más sensibles.

26% de descuento, ahorra 10,75 euros.

Recortadora Philips OneBlade Intimate para él y ella. CORTESÍA DE AMAZON

Mochila de estilo ‘casual’ disponible en varios colores

“Se ve tela de mucha calidad y resistente, un diseño muy bonito, práctica y elegante”, admite una compradora. Encontrar la mochila de viaje ideal para el día a día no siempre es fácil, pero este modelo seducirá a la persona agasajada en Navidad. Es muy ligera de llevar, tiene gran capacidad y muchos bolsillos funcionales. Incluye puerto de carga USB.

Mochila de múltiples compartimentos. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de cremas coreanas de día y noche para el rostro

La cosmética coreana lleva siendo tendencia algún tiempo y en Amazon ya se venden packs de cremas faciales a muy buen precio. Por eso, hemos decidido integrar el lote de la imagen en esta selección de regalos de Navidad según propuesto. Su fórmula contiene niacinamida, Bakuchiol, vitamina C, retinol y protector solar.

20% de descuento, ahorra 10 euros.

Lote de cremas coreanas de día y noche para el rostro. CORTESÍA DE AMAZON

Masajeador cervical con tres niveles de calor

No siempre se puede coger cita con el masajista el día que más cargada tenemos la zona cervical. Pero sí podemos regalarnos este accesorio de cuidado personal: un masajeador de doble cabezal y ocho rodillos de amasamiento que alivia la tensión y la fatiga muscular. Todo ello aplicando el calor necesario para aportar la relajación que necesitamos.

Masajeador cervical con tres niveles de calor. CORTESÍA DE AMAZON

DE 50 A 100 EUROS

Secador de pelo iónico con difusor y boquilla concentradora

La amplia gama de secadores que existen en el mercado hace muy difícil regalar un modelo que realmente merezca la pena. Por eso, hemos elegido este secador iónico con tres ajustes de temperatura y dos velocidades de uso. ¿Lo mejor? Sus 3.500 vatios de potencia.

Secador de pelo iónico con difusor y boquilla concentradora. CORTESÍA DE AMAZON

Marco digital de fotos

Si buscas disfrutar de todas las fotografías que estás haciendo en este mes de diciembre, no cabe duda de que necesitas que te regalen un accesorio tan práctico como un marco digital de fotos: se puede colocar tanto en vertical como en horizontal y su pantalla, de 10 pulgadas, es completamente táctil.

Marco digital de fotos. CORTESÍA DE AMAZON

Silla ergonómica con reposabrazos plegables

No pases a 2026 con el mismo dolor de espalda de siempre a causa de no haber renovado la silla de escritorio. La que proponemos posee un soporte lumbar muy confortable, una malla transpirable resistente y soporta hasta 120 kilogramos.

Ahora, con un 10% de descuento.

Silla ergonómica con reposabrazos plegables. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta Helly Hansen Dubliner para hombre

La chaqueta con chubasquero de uso diario más vendida en EL PAÍS Escaparate este 2025 también posee una jugosa rebaja en estas fechas navideñas. Tiene doble forro de poliéster y un tejido especial impermeable y transpirable. Se vende en múltiples tallas.

44% de descuento, ahorra 58,85 euros.

Chubasquero Active para hombre, de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

Purificador de aire ultrasilencioso, de Philips

Si quieres dar un salto en cuanto a calidad de aire se refiere en el interior de casa, un regalo como este no puede faltar en tu lista de deseos. Este aparato es capaz de limpiar a fondo el aire circundante en una sala de hasta 44 metros cuadrados con un consumo máximo de tan solo 12 vatios. Además, trabaja en todo momento con el ruido de un susurro.

20% de descuento, ahorra 20 euros.

Purificador de aire ultrasilencioso, de Philips. CORTESÍA DE AMAZON

MÁS DE 100 EUROS

Reloj de cuarzo con pulsera de acero inoxidable, de Tommy Hilfiger

Si buscar sorprender con un regalo especial, este reloj analógico es lo que andas buscando en Navidad. Su esfera plateada en blanco resalta el conjunto y posee tres subesferas que indican el día, la fecha y la visualización 24 horas. También es resistente al agua.

34% de descuento, ahorra 53,84 euros.

Reloj de cuarzo con pulsera de acero inoxidable, de Tommy Hilfiger. CORTESÍA DE AMAZON

Mini proyector portátil que emite en calidad 4K

Si sientes que tu antiguo proyector del salón ha quedado obsoleto hace tiempo, es porque necesitas buscar uno que lo sustituya. El que hemos fichado pensamos que es el de mejor relación-calidad precio hay en Amazon en la actualidad. Cuenta con corrección automática, enfoque inteligente y sonido envolvente; además de un asa para transportarlo.

51% de descuento, ahorra 126,50 euros.

Mini proyector portátil que emite en calidad 4K. CORTESÍA DE AMAZON

Minicadena con sistema estéreo, de Panasonic

Si eres de los lectores más melómanos de EL PAÍS Escaparte, entonces, te seducirá esta idea de regalo: se trata de una minicadena totalmente equipada: posee cinco configuraciones de ecualizador, un sonido potente y claro, bluetooth inalámbrico, radio y posibilidad de insertar CDs de música. Su pantalla LCD es a color y de muy fácil legibilidad.

35% de descuento, ahorra 80 euros.

Minicadena con sistema estéreo, de Panasonic. CORTESÍA DE AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de diciembre de 2025.

