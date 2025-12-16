19 regalos para personas mayores que les harán la vida más fácil a diario

Descubre los mejores regalos para gente mayor que les harán la vida más fácil a diario.

Los obsequios más prácticos son los que más valoran las personas mayores de 65 años: reunimos una selección de productos superventas para no fallar en Navidad

Emotivos, útiles y, sobre todo, adaptados a las necesidades de cada persona mayor: así es como deberían ser —por regla general— los obsequios que se entreguen en estas fechas tan especiales de Navidad a personas con movilidad reducida y ciertas patologías con una edad superior a los 65 años. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate no hemos perdido el tiempo y hemos ido al grano segmentando en profundidad los productos superventas que tengan estas tres premisas en Amazon. Y no solo hemos dado con algún gadget tecnológico, también hemos fichado productos domésticos de espíritu práctico, así como los que tienen que ver con el fomento del cuidado personal y la salud. Todos tienen una relación calidad-precio muy alta.

Teléfono móvil con tapa para personas mayores

Cuenta con más de 1.000 unidades vendidas solo en el último mes: este teléfono móvil es muy fácil de manejar por personas mayores, cuenta con botón de emergencias incluido, botones y teclas muy grandes, además de un volumen alto cuando se conversa.

40% de descuento, ahorra 15,94 euros.

Teléfono móvil con tapa para personas mayores. CORTESÍA DE AMAZON

Despertador parlante con números grandes

“Un aparato sumamente útil. Visual y auditivamente es de gran ayuda”, comenta, con satisfacción, un comprador. Su uso es muy intuitivo al necesitar de un solo botón para ir variando de función en función. Además, su volumen máximo es de 85 decibelios (apto para personas con pérdida de audición) y una pantalla de gran tamaño y contraste.

Despertador parlante con números grandes. CORTESÍA DE AMAZON

Kit de mango largo acabado en pinza (4 en 1)

Se trata del accesorio más práctico de toda la selección: en su compra vienen incluidas hasta tres tipos de pinzas para distintas necesidades: una de ellas con la que se colocan los calcetines por uno mismo, otra con la que se calzan las zapatillas de andar por casa y, la última, para recoger toda clase de objetos tanto del suelo como de la estantería.

Kit de mango largo acabado en pinza (4 en 1). CORTESÍA DE AMAZON

Cinturón de transferencia con agarre ergonómico

Las personas más dependientes que necesitan a un cuidador o a un familiar para hacer ciertos movimientos les vendrá genial este cinturón especial: está equipado con asas de fácil agarre y su superficie es amplia y antideslizante. Además, soporta hasta 135 kg sin perder su forma y es un accesorio perfecto para transiciones suaves de un sitio a otro.

Cinturón de transferencia con agarre ergonómico. CORTESÍA DE AMAZON

Lupa rectangular con cinco modos led

Este accesorio tan práctico alterna entre luz brillante y luz suave para reducir la fatiga ocular facilitando la lectura nocturna a la vez que se protege la vista. Además, su lente de aumento es de 2x y está fabricada con alta resolución. Su diseño es muy ergonómico (presenta un interruptor lateral estratégicamente colocado).

Lupa rectangular con cinco modos led. CORTESÍA DE AMAZON

Radio de emergencia portátil con carga solar

Una situación de crisis sobrevenida es imposible anticiparla. Por eso, cuanto mejor conectados estemos con el exterior, menos incertidumbre habrá en el ambiente; en especial, entre personas mayores: esta radio de emergencia es muy intuitiva de utilizar y cuenta con funciones como linterna led y batería externa adicional.

Radio de emergencia portátil con carga solar. CORTESÍA DE AMAZON

Gancho de botón auxiliar con tirador de cremallera

El reuma o los problemas asociados a las articulaciones suelen conllevar una falta de movilidad en la mano y los dedos con los que hay que lidiar en la vida cotidiana: uno de los actos más repetidos es el abrocharse la camisa. Por eso mismo, existen productos que facilitan este paso como el de la imagen: dispone de un diseño antideslizante.

Gancho de botón auxiliar con tirador de cremallera. CORTESÍA DE AMAZON

Calzador de acero inoxidable con mango de cuero

Resistente a la par que elegante: así es este juego de dos calzadores que harán la vida más fácil a la gente mayor y también a otras personas con limitación de movimientos. Uno de ellos es de 42 centímetros de largo y el otro inferior a 20 cm. El mango que usan ambos está confeccionado en un material de cuero suavizado agradable al tacto.

Calzador de acero inoxidable con mango de cuero. CORTESÍA DE AMAZON

Abrelatas manual con mango suave (y abrebotellas integrado)

Este producto reúne casi 60.000 valoraciones en Amazon y no es para menos: cuenta con mango grande y suavizado y un mecanismo para abrir latas sin esfuerzo aparente. Además, su mango está recubierto de una superficie antideslizante duradera.

Abrelatas manual con mango suave (y abrebotellas integrado). CORTESÍA DE AMAZON

Estuche de vapor Lékué

Cocinar siempre requiere tiempo y una serie de habilidades y aptitudes. Para todas aquellas personas que han visto mermadas alguna de ellas, como sucede con las personas mayores, pueden ayudarse de accesorios para cocinar como el de imagen: pesa poco, sus asas se mantienen siempre frías y se puede usar en el microondas.

Estuche de vapor, de Lékué. AMAZON

Asa de seguridad antideslizante para el baño

“Fácil de colocar, va sujeto a la pared por tres tornillos en cada extremo. Queda bien fijado y es robusto, se ve con buena calidad”, asegura un comprador. Está fabricado en acero inoxidable y su textura es especial para poder agarrarse con las manos mojadas sin deslizarse. El producto soporta hasta 200 kilogramos.

Asa de seguridad antideslizante para el baño. CORTESÍA DE AMAZON

Cubrecolchón impermeable con funda para incontinencia

A la venta en múltiples tamaños, este protector de colchón es ideal para mantener la cama seca durante toda la noche: protege eficazmente no solo contra las pérdidas de orina, también ante líquidos como la sangre o el agua. Soporta lavados a máquina de hasta 90 grados.

Cubrecolchón impermeable con funda para incontinencias. CORTESÍA DE AMAZON

Botón de emergencia con carga USB incluida

Las situaciones de emergencia requieren de la tecnología para avisar rápido a los seres queridos y fuerzas de seguridad. Por eso, utensilios como el de la imagen se convierten en un regalo más que necesario para las personas mayores. Dispone de cuatro niveles de volumen, cinco modos de funcionamiento y 58 melodías. Además, este receptor se puede llevar colgado del cinturón, por ejemplo. Su diseño es resistente al agua.

Botón de emergencia con carga USB incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Cojín antiescaras para silla de ruedas con funda incluida

Este cojín especial reúne una gran nota media en Amazon (4,6 sobre 5 estrellas): presenta un diseño de doble capa de panal tridimensional que promueve la circulación de aire para mantener la zona del coxis bien seca. Además, alivia la presión de la cadera y facilita la circulación sanguínea de las piernas.

Cojín antiescaras para silla de ruedas con funda incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Barandilla articulada con luz led para levantarse de la cama

“Sirve tanto como barrera para evitar caerse como soporte de ayuda para levantarse de la cama y sentarse en ella”, asegura un usuario. Su altura se puede ajustar a conveniencia (desde los 40 a los 56 centímetros) y equipa espuma antideslizante en el mango para un agarre seguro en todo momento.

Barandilla articulada con luz led para levantarse de la cama. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de seis luces led con sensor de movimiento

Este tipo de iluminación nocturna resulta crucial para evitar buscar el interruptor más cercano y que sucedan posibles accidentes domésticos, sobre todo, en personas con movilidad reducida o más ancianas. Este juego de luces, que roza las 900 valoraciones en Amazon, puede prolongarse hasta dos meses en periodos de stand by.

Lote de seis luces led con sensor de movimiento. CORTESÍA DE AMAZON

Ducha higiénica para colocar en el váter

Para alguien que no cuente con bidé en casa o se le haga cada vez más difícil su acceso está pensado este accesorio de cuidado personal: se trata de un grifo que se coloca en un lateral del WC y se instala de la forma más simple posible: está construido en acero inoxidable, por lo que dará un plus decorativo a la zona del aseo.

Ducha higiénica para colocar en el váter. CORTESÍA DE AMAZON

Silla de ducha ajustable de seis alturas

Este mobiliario portátil no necesita ningún tipo de montaje adicional con herramientas: su diseño ergonómico, también se percibe en la textura mejorada de su asiento, cuenta con ocho agujeros de drenaje para utilizarse en la ducha y que se pueda secar en poco tiempo.

Silla de ducha ajustable de seis alturas. CORTESÍA DE AMAZON

Bidé sanitario acoplable al inodoro

De tamaño universal, con este utensilio portátil no se necesita un bidé clásico para asearse a conveniencia: basta con utilizarlo en cualquier inodoro adaptándose fuerte a su contorno. Incluye un compartimento para poner el jabón, y su capacidad de llenado es de 4 litros.

Bidé sanitario acoplable al inodoro. CORTESÍA DE AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

Preguntas frecuentes sobre regalos para gente mayor

¿Qué regalos de tecnología se pueden regalar a una persona mayor?

Los teléfonos fáciles de usar, los marcos digitales de fotos y las tabletas más simplificadas son opciones muy a tener en cuenta.

¿Es idóneo incluir un toque personal cuando se hace un regalo a una persona mayor?

En efecto. Se puede incluir un mensaje, una fotografía o un recuerdo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.