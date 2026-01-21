Balonmano, patinaje de velocidad sobre hielo, la confianza de Simeone y un vídeo para el cuello ‘duro’ de Sorloth

La corpulencia, la rubia cabellera a cepillo ladeado con raya, le confieren a Alexander Sorloth (32 años) un parecido notable con Ivan Drago, el frío púgil soviético al que se enfrentaba Rocky Balboa en la cuarta entrega de la popular saga cinematográfica. La de este martes fue la primera vez que el fornido atacante noruego compareció en una conferencia de prensa previa a un partido desde que fichó por el Atlético en el verano de 2024. Su presencia en la sala de prensa del volcánico Ali Sami Yen de Estambul, donde los rojiblancos se juegan ante el Galatasaray (18.45, Movistar LC) del voraz Osimhen encarrilar su clasificación entre los ocho mejores equipos de la liguilla de la Champions, coincide con su mejor momento como jugador rojiblanco.

Hasta las derrotas consecutivas ante el Barcelona (3-1) y el Athletic (1-0), Sorloth andaba con el gesto torcido por sus continuas suplencias. A Simeone le costaba digerir que un jugador de su altura no fuera dominante en el juego aéreo. Ni para rematar centros, ni para prolongar con acierto los balones largos. A veces, ni saltaba ni iba al choque, lo que también sorprendía en un jugador que hasta los 14 años había practicado un juego tan de contacto como el balonmano en su ciudad de origen, la pintoresca Trondheim, una de las cunas noruegas de este deporte y de los de invierno. La potencia de piernas que exhibe cuando rompe al espacio también se debe a que practicó el patinaje de velocidad sobre hielo.

Su falta de implicación en el juego aéreo en algunos partidos contribuía a amplificar esa imagen que transmitía de delantero frío y hasta apático. “A veces quieres, pero no puedes. Ahora, tengo mucha confianza y los compañeros también la tienen en mí, y esa es la palabra clave”, explica Sorloth sobre su mejoría en el juego de cabeza. En sus dos temporadas en la Real Sociedad solo marcó dos goles con la testa. En Villarreal, donde firmó su mejor temporada en España (26 goles), admiten esa frialdad que necesita de confianza para sacar su mejor versión: “Necesitar estar metido y si solo juega 20 minutos o no juega, si ya es frío, hasta puede parecer apático”. En el Villarreal también fue sometido a un plan físico que le hizo perder algunos pliegues en el abdomen que Marcelino tanto detesta. Ismael Fernández, el preparador físico de cabecera del técnico asturiano le amenazó con dobles sesiones de entrenamiento si no rebajaba el peso. Sorloth se afiló e hizo una segunda vuelta espectacular, favorecido por la escolta en los extremos por Gerard Moreno y Guedes.

De los ocho goles que Sorloth registra en el ecuador de este curso, cinco han sido de cabeza, a solo dos de los siete que logró en la campaña 23-24 en el Villarreal. El último que logró el pasado domingo ante el Alavés fue un martillazo bien dirigido desde el punto de penalti. “Fue un golazo, remató con el cuello duro”, le felicitó Simeone. No tensar el cuello fue el motivo por el que Sorloth dejó escapar un remate franco en las semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid. En la previa del encuentro contra el Alavés, el preparador argentino le mostró un vídeo con ese remate y otros fallidos así como peinadas erróneas en los balones largos u otras en las que no protegía bien el balón de espaldas o elegía mal el pase. “La verdad, hay poco que enseñarle”, aseguró ayer Simeone tratando de rebajar la importancia de la sesión particular de vídeo. “Nos ayuda muchísimo en las pelotas prolongadas, está en su mejor momento desde que llegó al club, con regularidad. Lo necesitamos fuerte, este partido lo exigirá”, abundó el Cholo.

La mejora de Sorloth en los duelos aéreos ganados también es significativa. De los 87 en los que se ha impuesto, 34 han sido en los últimos siete partidos. Y el noruego insiste en la confianza como la clave de su crecida. “Es una combinación, estoy jugando más minutos y los compañeros ahora me buscan más que antes”.