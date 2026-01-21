Galatasaray - Atlético de Madrid en directo, el partido de la Champions en vivo
El equipo rojiblanco busca una victoria en Estambul que le coloque entre los ocho mejores equipos de la Liga de Campeones en la penúltima jornada de la fase de grupos
El Atlético de Madrid busca esta tarde en Estambul ante el Galatasaray (18.45, Movistar), una victoria que le devuelva a las primeras posiciones en la tabla de la Champions League. A falta de dos jornadas, la de hoy y otra más la próxima semana, los rojiblancos aspiran a terminar la fase de liga entre los ocho primeros, para evitar así la ronda de dieciseisavos y pasar directamente a octavos. Enfrente, el Galatasaray comandado por el goleador Victor Osimhen peleará para seguir con opciones en la competición.
Para los del Cholo Simeone, ganar hoy sería un gran paso para conseguir plaza entre los 8 mejores, a la espera del partido que le resta por jugar en casa ante el Bodo/Glimt para cerrar la liguilla. Los triunfos ante Eintracht (5-1), Union St-Gilloise (3-1), Inter (2-1) y PSV (2-3) le han permitido llegar a las últimas jornadas con serias posiblidades de firmar una gran clasificación, a pesar de las derrotas ante Liverpool (3-2) y Arsenal (4-0).
Los de Okan Buruk llegan como líderes de su liga, con un punto de ventaja sobre el Fenerbahce y sin conocer la derrota en sus últimos 5 partidos ligueros, con tres victorias y dos empates. No así en la Champions, donde las derrotas contra Union St-Gilloise en casa (0-1) y Mónaco fuera (1-0) han empañado el gran inicio de competición que realizaron, con tres victorias seguidas ante Liverpool (1-0), Bodo/Glimt (3-1) y Ajax (0-3), tras debutar con derrota contundente frente al Eintracht (5-1).
Los antecedentes no pueden ser mejores para los rojiblancos; ninguna derrota en los 6 enfrentamientos anteriores (4 victorias y 2 empates), el último en la temporada 15-16, con un 0-2 en Estambul, con doblete de Griezmann y 2-0 en Madrid, con un nuevo doblete de Griezmann, que junto a Oblak, Koke y Giménez, son los únicos 4 supervivientes en la plantilla de aquella eliminatoria.
El Rams Park será el escenario de este choque, entre un Galatasaray que se la juega tras encadenar dos derrotas consecutivas y un Atlético de Madrid que tiene la oportunidad de sellar prácticamente hoy su clasificación y meterse en el top-8 continental de ganar los dos duelos que le restan.
¡¡¡Muy buenas tardes a todos!!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid, perteneciente a la séptima jornada de la liguilla de la Champions League. ¡Comenzamos con la previa del encuentro! (18.15.h)
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.