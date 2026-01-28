El Bodo Glimt sonroja y enfría a un Atlético sin gol y frágil

Con todos los resultados ajenos que durante mucho tiempo le favorecían para haberse metido entre los ocho primeros de haber ganado, el Atlético hizo una de las suyas. El modesto, pero bonito de ver Bodo Glimt, que ya le sacó los colores al Manchester City (3-1) hace una semana, también se los sacó a los rojiblancos. Finalmente hubiera necesitado ganar por tres goles, pero durante mucho tiempo una simple victoria que no llegó le servía. Imposible estar entre los ocho primeros de Europa con un empate ante el Galatasaray y una derrota sonrojante ante el Bodo Glimt. Brujas o el propio equipo turco serán sus rivales en dieciseisavos.

ATM Atlético 1 Jan Oblak, Marc Pubill, Dávid Hancko, Marcos Llorente, José María Giménez (Matteo Ruggeri, min. 56), Nico González (Nahuel Molina, min. 63), Álex Baena (Thiago Almada, min. 56), Pablo Barrios (Robin Le Normand, min. 77), Koke (Johnny Cardoso, min. 63), Alexander Sørloth y Julián Alvarez BG Bodø/Glimt 2 Nikita Haikin, Fredrik Sjøvold, Fredrik Bjørkan, Jostein Gundersen (Haitam Aleesami, min. 89), Odin Bjørtuft, Sondre Fet (Isak Määttä, min. 82), Patrick Berg, Håkon Evjen (Anders Klynge, min. 89), Ole Didrik Blomberg (Sondre Auklend, min. 73), Kasper Høgh (Andreas Helmersen, min. 82) y Jens Petter Hauge Goles 1-0 min. 14: Sörloth. 1-1 min. 33: Fredrik Sjøvold. 1-2 min. 58: Kasper Høgh Arbitro Maurizio Mariani

Tarjetas amarillas Marcos Llorente (min. 63), Nikita Khaykin (min. 66), Thiago Almada (min. 84), Isak Määttä (min. 94)

De inicio, el amarillo del osado equipo noruego tiñó el campo del Atlético. Un equipo sin complejos, de toque fácil y afilado que en menos de dos minutos se marcó una pared en la frontal del área y Hogh tiró una picadita de manual que superó a Oblak, pero no a Giménez. Una de esas intervenciones que convierten en indiscutible al central charrúa a nada que le acompaña el físico y las lesiones no le cortan. Si ese primer aviso de los Hauge, Hogh, Berg o Blomberg fue la primera señal de que estaban dispuestos a desplegar el atrevido juego combinativo que practican, el segundo lo forzó con un pase mal visto de Koke interceptado por Hogh en el punto de penalti. Su disparo alto, con tanta portería para elegir delató que le superó la situación.

Lo bueno de las horas de vuelo de Koke es que tiene más que asumido que, a veces, querer salir jugando desde atrás puede generar errores groseros a los que hay que sobreponerse. Y el capitán lo hizo bien escoltado por Barrios. Este, después de limpiar una jugada caído a la derecha puso a correr a Julián Alvarez. El centro pasado de este lo cabeceó Sorloth picado, pero centrado. Haikin lo sacó sobre la línea. Al poco, Baena cortó el área en diagonal y desde la izquierda Koke le puso un centro dañino que Baena cruzó con un testarazo fino. El VAR determinó que estaba ligeramente adelantado. Baena ocupó el lugar de Giuliano, la gran sorpresa de Simeone en el once provocada por un proceso febril de su hijo.

Caído a la derecha, Baena encontró buena sintonía en ese primer tramo con Llorente. A la izquierda sucedía lo mismo entre Hancko y Nico González. Por el medio, Julián Alvarez mediapunteaba bien. Fue desde el costado izquierdo desde donde el Atlético abrió la lata. Hancko colgó una buena rosca y Sorloth, imponiéndose a su marcador en el salto, esta vez sí acertó con un martillazo esquinado.

Los marcadores ajenos comenzaban a favorecer al Atlético, que dominaba pero le florecía el tino atrofiado de Julián Alvarez, evidenciado en un disparo desde la media luna que se fue demasiado alto y alejado de la portería. Flaqueó algo el Atlético con algunas pérdidas de Marcos Llorente que permitieron otra crecida del Bodo Glimt. Sjovold empató empujando su remate a placer tras una jugada bien ligada que descubrió un agujero entre Llorente y Pubill.

El empate no colocaba al Atlético en el precipicio, pero sí le obligaba a ganar. Haikin sacó una mano prodigiosa a cabezazo de Nico y Julián Alvarez volvió a ratificar su mal fario anotador con una peinada que dirigió por encima de la portería con todo a favor. Un zambombazo de Barrios al palo también confirmó que el gol no acompaña en general a este Atlético y le mandó al descanso con una igualada inquietante.

Esa inquietud se confirmó con un equipo menos dominador y preciso para armar juego. A Julián Alvarez se le enredó la pelota en un centro atrás y al poco el Bodo Glimt comenzaba a coronarse después de ganar varios rechaces en el área de Oblak, remachado por Hogh, ya con Giménez reemplazado por Ruggeri y Baena por Almada. No pasa de la hora de juego el almeriense desde que reapareció en la Supercopa. Su cambio no irritó tanto a la grada como el de Barrios, reemplazado por Le Normand. Ahí la afición rojiblanca fue implacable con la decisión de Simeone. Dos cabezazos de Sorloth y un disparo a bocajarro de Almada fueron la mejor producción ofensiva del Atlético, ya aturullado y precipitado por la necesidad de una victoria que no llegó. La gloria fue para el Bodo Glimt, que puede citarse con el Madrid tras sonrojar a Guardiola y Simeone.