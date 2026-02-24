Emma Coronel y Rafael Amaya producirán una serie sobre el Chapo Guzmán

El actor de ‘El Señor de los Cielos’ interpretará al capo en una producción que contará la historia del líder del Cartel de Sinaloa desde la perspectiva de su esposa

Emma Coronel y el actor Rafael Amaya han anunciado que producirán una serie bilingüe sobre Joaquín El Chapo Guzmán, que narrará la historia desde la perspectiva de la esposa del narcotraficante. Hasta ahora se conocen pocos detalles al respecto, pero Amaya será quien interpretará al infame líder del Cartel de Sinaloa.

El proyecto, aún sin título, ha sido descrito como un drama criminal de ficción que explorará temas como el poder, la lealtad y la supervivencia a través del viaje personal de Coronel, la exreina de belleza que conoció al capo cuando tenía 17 años. En declaraciones al medio especializado Deadline, Coronel precisó que El Chapo no está involucrado en la serie, pero que desde hace años es admirador de Amaya por su participación en El Señor de los Cielos, la serie en la que dio vida a Aurelio Casillas, un personaje inspirado en el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes. “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos, y sé que estaría complacido de verlo interpretarlo en este proyecto”, dijo.

Coronel y Amaya figuran como productores ejecutivos junto con Maritza Ramos, a través de Amaya Productions, y la compañía Zero Gravity Management. La producción se encuentra en búsqueda de guionista y posibles compradores. Deadline también apunta que Coronel no se interpretará a sí misma en la nueva serie, pero tendrá voto en el proceso de casting puesto que en el pasado ha manifestado su descontento con otras representaciones de su persona. En paralelo con la serie, la esposa de Joaquín Guzmán escribe un libro de memorias sobre los casi tres años que pasó en prisión en Estados Unidos tras ser condenada por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Desde que Emma Coronel recuperó su libertad en 2023 ha optado por mantenerse en el centro del ojo público. En 2024, participó en el videoclip de un corrido que narra su historia y ha retomado su carrera como modelo, incluso siendo invitada a la Semana de la Moda de Milán. En Instagram, amasa más de 500.000 seguidores, con quienes comparte imágenes de sus viajes, rutinas de ejercicio y detalles de su vida diaria, incluyendo momentos con sus hijas, siempre asegurándose de censurar sus rostros.

A finales del año pasado también aceptó contar su historia en un documental que se transmitió en el canal estadounidense Oxygen, en el que habló de su relación con el capo. “No sé si reconocí su nombre al inicio. Cada vez que digo eso, la gente siempre me dice: ‘¿Cómo no ibas a saberlo? ¿Cómo no ibas a saberlo si está en la televisión?’ Yo no tenía televisión”, contó la esposa del Chapo sobre su primer encuentro. “No me hablaba de su trabajo, no le pregunté al respecto ni lo vi mientras trabajaba”, aseguró.