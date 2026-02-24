José Felix Lafaurie se despide del uribismo y aterriza en el partido de Abelardo de La Espriella

A solo 12 días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas de Colombia, el político y empresario ganadero José Félix Lafaurie ha renunciado al uribista Centro Democrático para unirse a un partido que nació hace tres décadas como una disidencia conservadora, Salvación Nacional. Se trata de una diminuta agrupación que ha tomado relevancia en la contienda electoral porque avaló al candidato de la ultraderecha, Abelardo de La Espriella, que ocupa el segundo lugar en las encuestas para las elecciones presidenciales de mayo. Lafaurie se despide con este anuncio del partido que ayudó a fundar en 2014 junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero del que tiene duras críticas desde que la colectividad decidió que su candidata presidencial fuera la senadora Paloma Valencia, y no la esposa del también líder gremial, la senadora María Fernanda Cabal.

“Renuncio a la militancia del Centro Democrático. Durante largos meses he esperado una respuesta, válida, frente a un proceso político para escoger al candidato del partido. Nunca ha existido la voluntad política de hacerlo”, dice el político de origen consevador en un video de despedida difundido en sus redes sociales. “Regreso a Salvación Nacional, de donde nunca me fui desde el punto de vista del legado ideológico, doctrinario”, añadió. Salvación Nacional fue fundado para las elecciones de 1990 como disidencia del Partido Conservador por quien era la cabeza de su línea más dura, Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995. El pequeño partido desapareció sin su líder, pero renació en 2021 bajo la batuta de su sobrino, Enrique Gómez Martínez, tras una decisión judicial que buscaba resarcir a los seguidores de Álvaro por su asesinato.

En su mensaje, Lafaurie no se refiere al elefante en el cuarto: Abelardo de La Espriella, el candidato que se ha robado el oxígeno de los candidatos de la derecha tradicional en las encuestas. El próximo 8 de marzo, la senadora Valencia aspira no solo a ganar la consulta de la derecha, sino a demostrar que puede movilizar suficientes votos como para ser más fuerte que el ultra a la hora de enfrentar a la izquierda en las presidenciales. Es una puja extraña, en la que De La Espriella no participa en las consultas y, como nunca ha sido candidato y su fuerza electoral es una incógnita, lo más similar a conocer su apoyo real será la votación por la lista al Senado de Salvación Nacional. Así, apoyar a ese partido puede ayudar al ultra frente a la uribista. “No es su intención generar distorsiones que afecten a la candidata oficial del partido, Paloma Valencia”, aclara el comunicado de prensa de Lafaurie sobre su salida.

Su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, ha guardado un sonoro silencio desde finales de enero, cuando su esposo anunció su intención de que el Centro Democrático lo dejara libre y con un partido propio, mediante la figura de la escisión. Aunque Lafuarie anunciaba en la carta de aquel momento que su pareja lo acompañaba, la senadora ha optado por mantener un perfil bajo. Mientras tanto, ocasionalmente utiliza sus redes para hacer campaña por los aliados que son candidatos en las listas legislativas del Centro Democrático, por lo que su divorcio del partido no parece inminente. El 8 de marzo puede ser decisivo, según los resultados de esos candidatos y también para pronunciarse frente a su futuro político: si se irá con su marido a Salvación Nacional o no, si los dos terminarán haciendo campaña por De La Espriella o no.

El anuncio de Lafaurie puede impulsar a Salvación Nacional, que hace cuatro años no logró superar el umbral que permite llegar al Senado. Para lograrlo esta vez, necesitaría al menos los 600.000 votos que se calcula que serán ese piso en esta ocasión, cuando hace cuatro años solo sumó unos 30.000 votos, el 0,18% del total. Varios políticos conservadores consultados por El PAÍS dudan que logre dar ese salto.

Sin embargo, han hecho varias movidas para lograrlo. Cambiaron su logo para incluir allí el símbolo de De La Espriella, la cabeza de un tigre. Ahora tienen un sello de uribismo y conservatismo con Lafaurie: un fundador del Centro Democrático, un conservador de larga data desde antes del uribismo, un político que se sentó en una de las mesas de paz de Gustavo Petro pero que no abandonó sus críticas a este durante los cuatro años de gobierno. No es posible saber aún si a los votantes de Cabal, una de las senadoras más votadas en 2022, les interese migrar con su esposo a Salvación Nacional. Pero ese partido es la apuesta, por ahora, de Lafaurie.