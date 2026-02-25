Sonsoles Ónega: “He escrito esta nueva novela con rabia. Me violentó el alma lo que se dijo de la anterior”

“Nunca imaginé que aquello que escribía llevaría mi nombre”, decía entre lágrimas la periodista y escritora Sonsoles Ónega este mediodía en el madrileño restaurante L’Hardy. Inaugurado en 1839 y testigo silente de la historia desde el centro mismo de la villa y corte, el restaurante es el escenario ideal para sentirse en el siglo XIX. Y, por eso, fue el lugar perfecto escogido por Ónega para presentar su nueva novela, Llevará tu nombre (Planeta), la primera que publica tras el arrollador fenómeno que supuso Las hijas de la criada, con la que en 2023 ganó el codiciado Premio Planeta.

Ónega (Madrid, 48 años) es una de las voces más reconocibles del periodismo y la televisión en España, pero lo cierto es que atesora una trayectoria literaria que siempre ha tenido impacto —a veces, enorme— en las librerías. Formada en la redacción de CNN+ y con buena parte de su carrera como cronista parlamentaria en Telecinco, luego saltó a presentadora de programas de gran formato y magazine. Desde 2022, conduce el espacio vespertino Y ahora Sonsoles, en Antena 3, compaginando su trabajo televisivo con la escritura. Su bibliografía se inició en 2005, cuando publicó su primera obra, Calle Habana, esquina Obispo. Y, sin embargo, el punto de inflexión literario de Ónega llegó en 2023 con Las hijas de la criada, obra con la que ganó el Premio Planeta de Novela —dotado con un millón de euros— en su 72ª edición. La novela seguía la saga de una familia gallega de la industria conservera durante la primera mitad del siglo XX. Desde su publicación en noviembre de 2023, el libro se consolidó rápidamente como fenómeno editorial: fue el libro más vendido de ficción en España a cierre de ese año y continuó liderando las listas de ventas en 2024, alcanzando más de 20 ediciones y superando el medio millón de ejemplares, según cifras de Planeta. A pesar de ese rotundísimo éxito comercial, Las hijas de la criada no estuvo exenta de críticas negativas —“La sensación de ridículo es sofocante. Por la trama, por el estilo, por la mojigatería, por la ranciedad, por la simpleza”, escribía en su dura crítica en Babelia Jordi Gracia—. Sin embargo, el impacto de la novela en los lectores fue innegable y la adaptación a serie de la misma se estrenó a finales del año pasado.

Anabel Alonso, Sonsoles Ónega y Lucía de la Fuente, durante el almuerzo. Jose Velasco (Europa Press)

“Esta nueva novela la he escrito con rabia, para demostrarme y demostrar que el premio no era una casualidad. A modo reivindicativo”, explicaba Ónega este miércoles. “Se dijeron cosas con Las hijas de la criada que me violentaron el alma. Jugar con la vocación fue muy doloroso. Se cuestionó mi vocación de escritora, y me dolió tremendamente. Puedes decir que la novela es una mierda. Pero, ¿qué yo soy un producto? No y no”, sentenciaba.

Ficciones históricas, romances (históricos y contemporáneos) y algún thriller jalonan su bibliografía. Llevará tu nombre es su octava novela y, como Las hijas de la criada o Después del amor, está situada en un contexto histórico. Ambientada en la España de finales del siglo XIX (la historia arranca en 1882), Llevará tu nombre narra la historia de Mada Riva, una joven acusada de un crimen en su pueblo (Comillas) que es obligada a huir para proteger el honor familiar. En Madrid, Mada intenta reconstruir su vida y reivindicar su identidad en una sociedad acostumbrada a reducir a las mujeres; porque los personajes femeninos y las dificultades estructurales que encaran son otro de los temas marca de la casa de Ónega. “Me ha costado más escribir esta novela”, confesaba en la presentación. “La literatura expulsa a la familia, a los amigos... Virginia Woolf fue muy lista con lo de la habitación propia, sobre todo en un mundo profesional con tanto ruido”, se refiere, claro, a su labor diaria como periodista. ¿Cree que hay una inquina especial desde la crítica hacia la figura del presentador-escritor? “Siempre ha habido un conflicto entre el escritor que es acariciado por la crítica y el escritor acariciado por los lectores. Y yo elijo lo segundo”, sentenciaba, en la presentación organizada por Planeta, en la que hubo un pequeño entremés en el que Anabel Alonso interpretó a sor Vicenta María (un personaje real recuperado para el libro; una monja que sacaba a las chicas jóvenes de la calle y les enseñaba un oficio), y Lucía de la Fuente hizo de la protagonista, Mada Rivas.

“Quería escarbar en el siglo XIX”, incidía Ónega. “Fue un momento fabuloso para las primeras veces. En esta época las mujeres descubren la cultura para salvarse y para reivindicarse, y creo que es un momento estupendo para hablar de un ambiente en el que las mujeres empiezan a sacar la cabeza del pozo”. ¿Y el presente? ¿Vivimos hoy un tiempo de antiintelectualismo? “No estoy segura. Creo que se lee más que nunca, y que se habla tanto de libros que venden los supermercados, que me encantan, como de David Uclés. A quien espero fichar en septiembre…”, deslizaba, riendo. Un ambiente dulzón inunda la sala de repente. Los camareros sacan el postre típico del restaurante, el famoso suflé de L’Hardy. Huele a vainilla, que se mezcla con otros olores: algo sólido se está cociendo en la cocina. En el salón de los comensales, sin embargo, se está cociendo algo más inasible y valioso: un futuro éxito literario.