El ministro de Defensa de Colombia niega que el Gobierno haya usado Pegasus para espiar a su colega de Justicia

El ministro de Defensa de Colombia, el general en retiro Pedro Sanchéz, ha asegurado este miércoles que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha usado en ninguna circunstancia el software espía Pegasus. Mucho menos, ha dicho Sánchez en una conferencia de prensa, para espiar a su colega de gabinete y ministro interino de Justicia, Andrés Idárraga, quien el martes denunció que su teléfono celular había sido infectado con el software israelí desde agosto de 2025.

Sánchez explicó en una rueda de prensa desde Estados Unidos que el abogado ha sido “víctima de información falsa”. “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, dijo el jefe de las fuerzas armadas, acompañado del Embajador de Colombia en EE UU, Daniel García-Peña. Sánchez insistió en que Pegasus estuvo en Colombia solo en 2021 y 2022. “Desde esa fecha se dejó de utilizar”, reiteró.

El ministro de Defensa afirmó ante las cámaras que el uso de cualquier mecanismo para interceptar las comunicaciones requiere una orden judicial. “De lo contrario es una violación a la ley”, recordó. El oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial desmintió, además, que el sargento Darwin Ramírez, que trabaja en el Ministerio a su cargo y fue acusado por Idárraga de liderar el espionaje, tenga alguna responsabilidad de inteligencia o contrainteligencia. “Él hace parte de los esquemas de seguridad del Ministerio (...) tampoco ejecuta gastos reservados”, dijo Sánchez, quien aprovechó los micrófonos para defender a su subordinado: “Exponer el nombre y las imágenes del sargento lo pone en riesgo y viola su privacidad. También afecta el debido proceso y el buen nombre de este suboficial”, señaló en una crítica al encargado de Justicia, quien es secretario de Transparencia de la Presidencia desde inicios del Gobierno de Gustavo Petro.

Pedro Sánchez Suárez y Daniel García Peña en Washington, este miércoles. Leonor Trinidad (EFE)

Hasta el momento de publicación de este artículo, el ministro encargado, una persona de confianza del presidente, no había contestado a las declaraciones de Sánchez. Sin embargo, respaldó su denuncia inicial con la revelación de un informe de la compañía Forensic Strategic Group – Incoseg, publicado en Caracol Radio por Daniel Coronell. El documento confirma que al menos 2,3 gigabytes de información fueron extraídos del teléfono móvil de Idárraga. Según el también politólogo, la orden de interceptarlo provindo de la contrainteligencia militar, que buscaba afectar sus investigaciones sobre corrupción en las filas.

El informe de los expertos forenses detalla el alcance de la ‘chuzada’ y establece con precisión el momento en el que el software presuntamente fue instalado de forma remota. Según el reporte, fue el 1 de agosto de 2025, a las 14:32:17. A partir de ese momento, el micrófono del teléfono fue activado 134 veces —quien espiaba podía escuchar las conversaciones de Idárraga, algunas confidenciales con el presidente—, y más de 8.000 mensajes de texto fueron vistos.

Idárraga también reveló una orden del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, que buscaba frenar la filtración de la información reservada que tenía el ministro de Justicia y establecer cuáles eran sus fuentes. Según el documento militar, las investigaciones del que entonces secretario de Transparencia podrían causar un “daño a la imagen de altos oficiales”. Las indagaciones del abogado de 54 años estaban centradas en las posibles alianzas de militares con las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, tanto las comandadas por alias Iván Mordisco como la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. También investigaba el desvío de armas, explosivos y municiones de la industria militar hacia las disidencias y otros grupos delincuenciales; las posibles advertencias a estas organizaciones sobre operaciones en marcha; o el robo de fondos de inteligencia y contrainteligencia, entre otras.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó el martes un mensaje de respaldo al ministro de Justicia: “Mi solidaridad con Andrés Idárraga y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron Pegasus en su teléfono. Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas”.