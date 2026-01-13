El ministro de Justicia de Colombia denuncia ser víctima del software espía Pegasus que maneja el propio Estado

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, ha denunciado este martes que su teléfono móvil ha sido infectado con el software espía israelí Pegasus desde agosto de 2025. El también secretario de Transparencia de la Presidencia de Gustavo Petro en aquel entonces investigaba casos de corrupción relacionados con las Fuerzas Militares. La acusación del ministro está respaldada por un informe de la compañía Forensic Strategic Group – Incoseg, divulgado este martes en Caracol Radio por Daniel Coronell y que confirma que al menos 2,3 gigabytes de información fueron extraídos de su teléfono móvil. De acuerdo con Idárraga, la orden habría provenido de la contrainteligencia militar, que buscaba afectar sus investigaciones.

El informe de los expertos forenses detalla el alcance de la ‘chuzada’ y logra establecer con precisión de segundos el momento en el que el software fue instalado de forma remota. Ocurrió, dice el reporte, el 1 de agosto de 2025 a las 14:32:17. A partir de ese momento, el micrófono del teléfono fue activado 134 veces —quien espiaba podía escuchar las conversaciones de Idárraga, algunas confidenciales con el presidente Gustavo Petro—, y más de 8.000 mensajes de texto fueron vistos. El funcionario se alertó por un comportamiento extraño del aparato, según relató en entrevista con Coronell.

La adquisición de Pegasus por el Estado colombiano ha sido polémica desde septiembre de 2024, cuando el presidente Petro informó que su predecesor, Iván Duque, lo había comprado en 2021, en medio del estallido social, por 11 millones de dólares pagados en efectivo, con fondos estadounidenses y que salieron del país en aviones. Aunque la Fiscalía ha asegurado que no hay certezas de que este programa se haya usado en el país, magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la Justicia Especial para la Paz (JEP) han denunciado que tienen indicios que apuntan a que han sido víctimas de interceptaciones ilegales. Sus denuncias reposan en varios expedientes en la Fiscalía.

Además del informe forense, el ministro encargado ha revelado una orden del Cacim, el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, que buscaba frenar la filtración de la información reservada que tenía Idárraga y establecer cuáles eran sus fuentes, ya que, según el documento militar, podría causar un “daño a la imagen de altos oficiales”. Las indagaciones del abogado de 54 años estaban centradas en las posibles alianzas de militares con las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, tanto las comandadas por alias Iván Mordisco como la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. También investigaba el desvío de armas, explosivos y municiones de la industria militar hacia las disidencias y otros grupos delincuenciales; las posibles advertencias a estas organizaciones sobre operaciones en marcha; o el robo de fondos de inteligencia y contrainteligencia, entre otras. Idárraga asegura que, por todo ello, se estaba organizando una campaña de desprestigio en su contra.

El Ministerio de Defensa, cartera de la que dependen las Fuerzas Militares, ha asegurado que desconoce los hechos y que ha activado sus mecanismos de verificación. El ministro, el general en retiro Pedro Sánchez, escribió a través de la red social X que luego de conocer la denuncia presidió una junta de inteligencia conjunta, en la que impartió “lineamientos orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del Ministro de Justicia(e)”. También explicó que se comunicó con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para poner a su disposición toda la información necesaria “con el fin de facilitar el curso de las investigaciones y permitir el pronto esclarecimiento de los hechos”.