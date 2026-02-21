Brasil y la India acuerdan cooperar en la explotación de minerales críticos

Los líderes de Brasil y de la India han firmado este sábado en Nueva Delhi un acuerdo que contempla la cooperación bilateral en materia de minerales críticos en plena carrera global por esas codiciadas materias primas. El pacto, suscrito entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro Narendra Modi, durante una visita oficial del brasileño, es una declaración de intenciones sin compromisos firmes, pero refleja la voluntad de las dos importantes potencias medias de estrechar su colaboración en los ámbitos clásicos y los innovadores en defensa de los intereses comunes ante el fin del orden mundial de las últimas décadas.

Brasil ha decidido que su primer acuerdo sobre tierras raras —de las que posee las segundas mayores reservas del planeta, a gran distancia de China— y minerales críticos sea con la India, es decir, con un socio fundador de los BRICS, el bloque del Sur Global, y no con Estados Unidos o la Unión Europea, que también le cortejan.

El presidente Lula y el primer ministro Modi mantienen una estrecha relación política mientras buscan vías para aumentar su relación comercial. “Somos socios en la construcción de una gobernanza multilateral más justa, pacífica y regida por el derecho internacional”, ha dicho Lula.

Los dos países contribuyeron a fundar los BRICS -el bloque del sur global ampliado ahora a 11 países—, apuestan por el multilateralismo y por un mundo multipolar. Tanto la India como Brasil se esfuerzan por mantener buenas relaciones con Occidente y, simultáneamente, con China, Irán o Rusia.

Brasil se deja querer mientras busca socios para explotar las tierras raras y los minerales. El presidente Lula insiste en que su país no quiere ser un mero suministrador, sino participar en el procesamiento industrial de esos materiales, imprescindibles para la transición energética. Para la India, estrechar la colaboración con Brasil en otros productos como el mineral de hierro es crucial para satisfacer su creciente demanda de aluminio, informa Reuters.

El presidente Lula ha destacado en su reunión con Modi que era un “encuentro entre superlativos”, “entre la farmacia del mundo y el granero del mundo”, “entre una superpotencia digital y una superpotencia de la energía renovable”… Ambos países batallan juntos hace medio siglo para conquistar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En medio de la guerra comercial emprendida por Donald Trump, la India y Brasil aspiran a aumentar el comercio bilateral de los 15.000 millones de dólares actuales a 20.000 millones para 2030 (en el caso de Modi) a 30.000 (en el caso de Lula). El antiguo obrero y sindicalista brasileño ha viajado a Nueva Delhi con una delegación de más de 150 empresas. Defensa es uno de los ámbitos en los que buscan estrechar la cooperación. La empresa aeronáutica Embraer ha abierto oficina en la capital india y ambos países han alcanzado un acuerdo para el mantenimiento de sus navíos militares.

El presidente Lula confía en que el acuerdo Mercosur-India se convierta en un acuerdo de libre comercio. Tanto la India como Mercosur —el bloque sudamericano que Brasil integra con Argentina, Uruguay y Paraguay— han sellado este año ambiciosos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, en un momento en que todos se apresuran a diversificar socios. Tras el varapalo que recibió el viernes del Tribunal Supremo, el presidente de Estados Unidos ha anunciado este sábado un arancel planetario del 15%.

De la India, el presidente brasileño tiene previsto continuar viaje a Corea del Sur, donde espera que las autoridades abran la puerta a las importaciones de carne brasileña. Lula llegará a Seúl días después de que un expresidente coreano, Yoon Suk-yeol , sea condenado a cadena perpetua por insurrección, en un caso con ecos al protagonizado por Jair Bolsonaro, que cumple condena por golpismo.

En paralelo a la visita de Lula y a la cumbre sobre inteligencia artificial organizada por Modi, la India ha acogido unas maniobras militares marítimas en las que han participado navíos de Irán, de Rusia y de Australia, según Folha de S.Paulo, que informa que un buque estadounidense canceló su presencia.

Estados Unidos ha intensificado su presión militar contra el régimen de los ayatolás y Trump sopesa ordenar un ataque. Lula ha reiterado que “las únicas guerras que la humanidad debería librar son contra el hambre, la pobreza y la degradación del medio ambiente”.