Lula: “Si Nicolás Maduro tiene que ser juzgado, debe ser en Venezuela, no en el extranjero”

El primer ministro Modi, y el presidente Lula se saludan durante la foto oficial de la cumbre sobre Inteligencia Artificial, este jueves en Nueva Delhi.

El veterano presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha referido este viernes al asunto más candente de América Latina —la situación en Venezuela— en una entrevista concedida en la India, durante una visita oficial a India. “Lo que importa ahora es restablecer la democracia en Venezuela”, ha declarado el mandatario al canal de televisión India Today, informa Reuters, al día siguiente de que el Parlamento aprobara por unanimidad en Caracas una ley de Amnistía. El brasileño también ha criticado los planes de juzgar en Nueva York al líder chavista depuesto por Estados Unidos a principios de enero, “Creo que, si Nicolás Maduro tiene que ser juzgado, debe ser juzgado en Venezuela, no en el extranjero”.

La justicia estadounidense acusa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de lazos con el tráfico de cocaína. Ambos están encarcelados de manera preventiva en territorio estadounidense mientras Venezuela emprende una serie de cambios de calado bajo la tutela de la Administración Trump con Delcy Rodríguez como presidenta interina. Estados Unidos ha antepuesto los cambios en la explotación del petróleo venezolano a la celebración de unas elecciones democráticas.

Lula sostiene en la entrevista que, para Brasil, es inaceptable que un jefe de Estado sea capturado por otro país. El presidente brasileño ya dijo el mismo día 3 de enero, horas después de la captura de Maduro por parte de las fuerzas militares especiales de Estados Unidos, que supone un peligroso precedente.

Lula espera reunirse con Trump en Washington en marzo, aunque la fecha aún no ha sido confirmada. El brasileño pretende que el republicano retire los aranceles extras que aún mantiene sobre el comercio bilateral. Está por ver cómo afecta al país sudamericano la decisión del Tribunal Supremo de EEUU, este viernes, de anular gran parte de las tarifas impuestas por Trump.

El mandatario brasileño lleva en la agenda de temas a tratar con Trump la cooperación para combatir al crimen organizado, luchar contra el narcotráfico y explotar las tierras raras. “Ningún tema comercial está fuera de la discusión, lo único que no voy a discutir es nuestra soberanía y la democracia de Brasil”, ha declarado al India Today TV. Lula ha logrado construir una relación amigable con Trump tras las injerencias políticas y el castigo arancelario de este.

En la entrevista también ha defendido que la India y Brasil usen sus propias divisas, y no el dólar estadounidense, en sus transacciones comerciales bilaterales. Los movimientos de los países de los BRICS, y del Sur Global en general, para promover el uso de monedas alternativas al dólar enervan al presidente Trump. Lula ha negado que los BRICS, el bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que ya integran 11 países, vaya a crear una divisa propia.

Lula está en la India, socio fundador de los BRICS, como Brasil, para una visita oficial al primer ministro Narendra Modi y para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial celebrada este jueves en Nueva Delhi. Intensificar las relaciones comerciales y alcanzar algún acuerdo sobre tierras raras son las prioridades del brasileño. Después, emprenderá viaje a Corea del Sur.

Brasil comparte con Venezuela dos mil kilómetros de frontera. Tras la incursión estadounidense en Caracas, el presidente Lula convocó a la cúpula militar para analizar los puntos débiles de su país en caso de un ataque similar, informa Folha de S.Paulo. La conclusión fue que las defensas antiaéreas brasileñas también resultarían inútiles ante al poderío del Ejército EEUU.