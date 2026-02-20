Venezuela otorga libertad plena al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, perteneciente al partido Primero Justicia y cercano políticamente a María Corina Machado y Edmundo González, ha sido finalmente liberado en la madrugada de este viernes. El anuncio tuvo lugar apenas unas horas después de la aprobación definitiva de la ley de amnistía a los presos políticos, impulsada por la bancada oficialista del PSUV y la oposición tolerada en la Asamblea Nacional.

La liberación de Guanipa, uno de los presos más codiciados por el régimen venezolano, tiene un alto contenido político y simbólico para las corrientes opositoras. “Quiero anunciarles que, gracias a Dios, estoy en libertad plena”, ha afirmado el propio Guanipa en un video colgado en las redes sociales. “Reitero mi disposición de promover la reconciliación nacional, siempre que parta desde la verdad: que se reconozca la voluntad de cambio político de la gran mayoría de los venezolanos. Cada minuto detrás de una celda es una injusticia; exijo la liberación de todos los presos políticos, y el regreso de todos los exiliados. Que viva Venezuela libre.”

La noticia de la liberación del político ha sido confirmada por Ramón Guanipa, su hijo, quien afirmó que, luego de haber sido informados sobre la decisión, únicamente esperan “una comunicación escrita” que formalice su libertad, y que venga una comisión judicial “a quitarle el grillete electrónico” que tenía en el tobillo. Imágenes que han circulado más tarde en redes sociales muestran a dos agentes desenganchando la tobillera electrónica con la que se controlaban sus movimientos.

Guanipa, de 61 años, un dirigente con una posición muy combativa frente a los excesos del régimen chavista en estos años, había sido excarcelado dos semanas atrás luego de pasar 261 días preso, acusado de terrorismo y asociación para delinquir en el marco de las protestas antigubernamentales tras las elecciones de 2024. Su salida de prisión, en enero de 2026, fue una de las varias medidas sustitutivas que adelantaron las autoridades venezolanas antes de quedar aprobado el texto de la ley de amnistía —que, de cualquier manera, ha dejado inconforme a muchas personas vinculadas con la causa de los presos políticos—.

Una vez liberado la primera vez, Guanipa se había reunido con sus seguidores y organizó una caravana por las calles de Caracas para encontrarse con la ciudadanía y pedir el regreso del Estado de derecho en el país. Al terminar el recorrido, fue arrestado de nuevo y enviado a su casa, en la ciudad de Maracaibo, de donde es nativo, para pagar una condena de arresto domiciliario.

Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia y uno de los líderes fundamentales de la revolución bolivariana, había asumido la responsabilidad del nuevo arresto a Guanipa, reprochando el hecho de que los políticos opositores “creen que pueden hacer lo que les dé la gana” y criticando “la estupidez ilustrada” de algunos dirigentes. “La amnistía es una oportunidad que se les ofrece para que regresen a la política, no para que incendien el país”, había afirmado. Cabello había conducido personalmente el operativo policial que dio con el primer arresto de Guanipa, el año pasado.