España anuncia que pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a los presos políticos

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a la presentación de la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29, en Barcelona.

España pedirá a la Unión Europea (UE) que levante las sanciones a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. El anuncio lo ha hecho este viernes el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara por unanimidad la ley de amnistía para presos políticos. Según ha defendido, la UE tiene que enviar “un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”. Con esta premisa, ha insistido en que las sanciones “nunca son un fin”. “Son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también”, ha subrayado, al tiempo que ha instado a la mandataria a “crear las condiciones” para que los venezolanos que salieron del país puedan regresar.

El anuncio del Gobierno se produce después de que el pasado enero, en una entrevista en EL PAÍS, Albares afirmara que si las nuevas autoridades venezolanas seguían dando pasos hacia una transición democrática, España pediría a la UE que se replanteasen las sanciones impuestas al régimen chavista.

Este viernes, Albares ha hecho pública la intención del Ejecutivo en Barcelona, justo antes de presentar la estrategia española para Asia y Pacífico 2026-29 a los embajadores asiáticos en España. Aunque el ministro de Exteriores solo ha señalado que pedirá “formalmente” sacar a la presidenta encargada de Venezuela de la lista de sanciones, se prevé que lo haga el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), en el que los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán de acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y abordarán la situación en Oriente Próximo, entre otros asuntos.

En una reunión preparatoria realizada entre embajadores de este CAE, España solicitó incluir un punto del día sobre Venezuela, según han informado a Europa Press fuentes europeas. Hasta el momento, sin embargo, no se habían conocido más detalles. Tras ser aceptada su petición, el ministro podrá exponer a sus homólogos la situación en Caracas y podrá justificar por qué sería necesario dar marcha atrás a las sanciones contra Rodríguez, aunque tener un punto en la agenda no implica necesariamente que haya un debate o votación sobre ello entre los Estados miembro.

Al anunciar la propuesta para levantar las sanciones a Rodríguez, Albares ha recordado que la UE no sancionó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque “normalmente” cuando los 27 establecen sanciones individuales “siempre” dejan fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, “precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELE (PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELE)

Las palabras del ministro tienen lugar después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobase de manera unánime una ley de amnistía para presos políticos condenados en 13 momentos de convulsión política y social ocurridos entre 1999 y 2026, tres más de los planteados inicialmente.

Albares ha calificado de “buena noticia” el paso dado por la Asamblea venezolana. En esta misma línea, ha destacado el hecho de que la amnistía se haya aprobado por unanimidad —con los votos de la oposición venezolana— y ha deseado que el texto sea lo más amplio posible y que permita “que los presos políticos puedan salir a la calle”.

Así, ha animado a la mandataria venezolana a “seguir dando pasos en esa dirección” y a que se creen las “condiciones” para que las personas que en estos momentos están fuera de Venezuela “puedan regresar”. Rodríguez juró como presidenta encargada pocos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas militares de Estados Unidos, donde está en prisión provisional acusado de narcotráfico, entre otros delitos.