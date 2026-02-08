Excarcelado el dirigente Juan Pablo Guanipa y parte del equipo de María Corina Machado

Este domingo se han producido varias excarcelaciones de los más cercanos colaboradores de la líder de la oposición, María Corina Machado. El primero en salir ha sido Juan Pablo Guanipa, tras ocho meses en prisión, quien publicó un video en el que aparece con su boleta de excarcelación en la mano. “Hay mucho que hablar del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, dijo. Minutos después, Machado afirmó que ya había conversado con él fuera de la cárcel y publicó una foto de la videollamada. “Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos”, escribió la premio Nobel de la Paz en su cuenta de X.

Además, han sido excarcelados Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela, el partido de Machado, y Jesús Armas, profesor universitario y dirigente clave del Comando Con Venezuela para la movilización electoral del 2024. A ellos se les sumaron la venezolana-española Catalina Ramos; María Oropeza; Dignora Hernández; Luis Tarbay; Albany Colmenares, y Nikoll Arteaga, del equipo de la líder opositora. Casi todos permanecían en prisión desde hace más de un año.

Otros dirigentes y activistas políticos como Luis Somaza, Aldo Rosso, Ángel Luna y Naomi Arnáundez recibieron sus boletas de salida este domingo, al igual que el sindicalista y profesor Robert Franco, que estaba preso desde 2020. El Foro Penal ha confirmado la liberación de al menos 30 personas hasta la tarde de este domingo. El número total, desde principios de año, supera los 400.

A diferencia de otras excarcelaciones promovidas por el chavismo en los últimos años, en esta ocasión los dirigentes liberados han podido hacer declaraciones públicas con relativa libertad, aunque algunos mantienen restricciones y no han recuperado plenamente sus derechos. Varios de ellos convirtieron su salida de prisión en actos de calle, algo que no ocurría desde después del 28 de julio de 2024, cuando el chavismo volvió a endurecer la represión y apagó cualquier expresión pública de disidencia.

Este domingo, el dirigente Jesús Armas llegó en caravana de motos hasta una plaza de Caracas, donde lo esperaban compañeros de partido con pancartas y banderas. Allí ofreció sus primeras declaraciones tras más de un año de silencio forzado. “Hoy, con más fuerza que nunca, decimos que no nos quebraron ni nos doblegaron”, afirmó. “Ahora viene una lucha incansable por la libertad y para que María Corina Machado sea presidenta”. Como él, también tomó la palabra Juan Pablo Guanipa, que reclamó “una reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad”. “La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Chávez dirigió un gobierno de mayorías con irrespeto a las minorías, pero Maduro gobernó para minorías con irrespeto a la mayoría que aspira a un cambio profundo en el país”, sostuvo el dirigente zuliano.

Machado, que se encuentra en Estados Unidos después de haber salido del país en diciembre para recoger su premio Nobel de la Paz, conversó telefónicamente con algunos miembros de su equipo momentos después de su salida de distintas cárceles. “Mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia Vente, después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias y reencontrarse con los suyos. ¡Los quiero con el alma! No descansaremos hasta liberar a cada uno de los presos políticos y hasta que todos vuelvan a casa”, escribió en sus redes sociales.

Guanipa, dirigente de Primero Justicia y también periodista, ha sido uno de los más cercanos colaboradores de Machado. Es uno de los dirigentes de más alto perfil que permanecían detenidos, los que el chavismo retenía con más celo. Había sido víctima de varias persecuciones por parte de los cuerpos de seguridad, que logró evadir. Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025, junto a Machado, en una manifestación en el municipio Chacao, en Caracas. Aquella protesta fue convocada para rechazar la toma de posesión de Maduro, que se concretó al día siguiente pese a las denuncias de fraude de la oposición, que defiende el triunfo de Edmundo González.

Los servicios de inteligencia lo capturaron cinco meses después, en un hotel donde se escondía, en la víspera de las elecciones parlamentarias y regionales de 2025, en un contexto de intensificación de la represión y la persecución política. El propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, mostró su foto con las esposas puestas y aseguró que el dirigente estaba involucrado en supuestos planes para sabotear los comicios que el Gobierno organizó apresuradamente para pasar la página del fraude electoral del 28 de julio.

Esas elecciones se convirtieron en una encrucijada para la unidad opositora. Mientras Machado llamó a la abstención, solo un sector minoritario participó, entre ellos Tomás Guanipa, hoy parlamentario y hermano de Juan Pablo. Tomás lo recibió este domingo a la salida del calabozo policial donde estaba recluido.

Según las ONG, hasta esta semana habían sido excarcelados cerca de 400 presos políticos. Permanecen detenidas unas 600 personas más, aunque en los últimos días han salido a la luz nuevos casos, debido a que muchas familias no se habían atrevido a denunciar por miedo, lo que impide consolidar una cifra definitiva.

Este domingo se cumple un mes desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció excarcelaciones de un “número importante” de detenidos, como parte de un “gesto unilateral” por el diálogo en Venezuela. El proceso se ha desarrollado lentamente y en total incertidumbre para las familias, mientras el Parlamento se prepara para aprobar una ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez.

Todo ocurre en medio de una transición tutelada por Estados Unidos tras la intervención militar del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El texto del proyecto de ley de amnistía fue aprobado el martes en primera discusión sin hacerse público. Posteriormente, abogados y activistas señalaron las limitaciones del indulto previsto, al circunscribirse a protestas ocurridas en meses específicos dentro del período comprendido entre 1999 y 2026. Durante el fin de semana se realizaron consultas públicas, pero el Gobierno tiene prisa por aprobarla en los próximos días.