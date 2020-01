El secreto del optimismo de Chicharito Hernández

Para Javier Chicharito Hernández ningún mérito ha sido suficiente. El futbolista mexicano es único en su clase en su país: jugó en dos equipos estelares de Europa, el Manchester United y el Real Madrid. Pese a también ser el máximo goleador de su selección, su carrera ha sido cuestionada por los suyos al no jugar o triunfar según los canones que siguen las grandes estrellas. Su condición como suplente, en la mayoría de las temporadas que jugó, le ha perseguido. Hernández, desde hace poco más de un año, se ha encomendado a Diego Dreyfus, un polémico gurú del coaching, el asesoramiento para impulsar el desarrollo personal, para intentar refugiarse de las críticas.

“¿Cuál es la razón por la que le caes mal a la gente?”, le pregunta Diego Dreyfus a Chicharito Hernández durante una entrevista. “Porque no toleran mi luz”, responde a su coach. Ambos empezaron a hacer pública su amistad y trabajo desde el verano de 2018, cuando el futbolista jugaba en el West Ham en un momento en el que, admite Hernández en un vídeo, estaba en crisis al tener una irregular participación en el club londinense dirigido por David Moyes. El estratega escocés relegó al mexicano cuando los dos coincidieron en el Manchester United post Alex Ferguson. Era en un momento clave también porque iba a asistir al Mundial de Rusia. Así gestó su popular lema: “¡imaginémonos cosas chingonas!” que sirvió de motivación para el Tri celebrara la victoria contra Alemania (0-1) en la Copa del Mundo, el mayor triunfo de la selección mexicana.

Dreyfus y Chicharito iniciaron, en junio, un vídeoblog en YouTube para mostrar cómo es su vida. En Naked Humans, nombre del canal con más de 100.000 suscriptores, han compartido su día a día e incluso el nacimiento del hijo de Hernández. "El juicio que hace México de ti: 'Chicharito Hernández cambió, ya no es humilde, lo manipularon, trae una mala influencia, se le subió, soberbia'. ¿Cambiaste?", cuestiona Dreyfus al futbolista. "Crecí muchísimo, me he amado", ataja el jugador.

Chicharito Hernández ha encajado varios golpes en su carrera. El primero de ellos fue cuando le cortaron de la nómina final para asistir al Mundial sub 17 en 2005, edición que México conquistó al golear a Brasil. El mexicano debutó en 2006, pero fue hasta finales de 2008 cuando se hizo de un lugar en la Liga mexicana con las Chivas de Guadalajara. En menos de dos años despegó su carrera hasta ser fichado por Ferguson en el Manchester United. Su historia de perseverancia y alejado de la polémica le colocaron como un futbolista ejemplar. Su estilo de juego como centro delantero clásico ha sido descalificado por depender, según sus detractores, de la suerte.

El 'coach' Diego Dreyfus y Javier Hernández. YOUTUBE

“Chicharito ha sufrido un bombardeo social y eso le hizo flaquear en su alegría de vida”, comenta a EL PAÍS Maragarita Cerviño, psicóloga mexicana especializada en deporte de alto rendimiento. Hernández tenía la confianza de Ferguson en el United hasta que el entrenador decidió retirarse en 2013 y David Moyes le dejó plantado en el banquillo. Louis van Gaal prescindió de él. En el Real Madrid tuvo pocos minutos bajo el mando de Carlo Ancelotti. Fue en el Bayer Leverkusen donde encontró al entrenador que le dio su plena confianza, Roger Schmidt, y la campaña 2015-2016 marcó 26 goles, su mejor récord. En Sevilla, Julen Lopetegui prefirió que Hernández fuera solo suplente. “Yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido”, dijo Chicharito tras aterrizar en Los Ángeles esta semana.

“El coaching es una herramienta de la psicología. No resuelve problemas, potencia ciertas características para tener una mejor ejecución deportiva, otorga un orden y una claridad en las cosas que uno hace”, considera Cerviño, quien trabaja para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de México, pero advierte de que quien aplique los cursos de coaching tiene que ser un profesional de la psicología. Diego Dreyfus, el mentor de Chicharito, se presenta en su sitio web como ingeniero físico, actor y coach de vida. “El riesgo del coaching es que hay personas que solo venden su filosofía de vida y él [Dreyfus] está pegado al atleta. La premisa de todo buen psicólogo es que la persona sea independiente y que la persona tenga más libertad de actuación”, agrega Cerviño.

En su más reciente vídeo se ve a Dreyfus pidiéndole al futbolista que llamara a sus padres para contarles que iba a ser fichado por el Galaxy de Estados Unidos. “No es tanto el [hecho de que] no pude sino decir adiós a todo esto tan bonito”, dice un Chicharito acongojado. “Es admirable que Javier se muestre vulnerable ante el mundo, pese a lo que hablen de él”, opina Sergio Dipp, comentarista de la cadena ESPN y amigo cercano del delantero. EL PAÍS buscó la versión de Dreyfus, pero no hubo respuesta.

Para Lina Ravines, psicóloga mexicana, quienes ejercen el coaching son “unos mercenarios de la urgencia emocional. Se aprovechan de quienes tienen una autoestima lastimada. El proceso terapéutico profesional sí requiere tiempo, el coaching ofrece una solución rápida”. Dreyfus promociona sus reflexiones en YouTube e incluso tiene una TED Talk.

“Regreso [tras jugar en Europa] como leyenda, aunque sé que a algunos les va a molestar”, dijo Chicharito en su presentación en el Galaxy, una declaración temeraria para México, un país que aún le cuestiona todo.El futbolista con apodo de guisante ya se siente a salvo en un club que le elevará al rango de ídolo.

