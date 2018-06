Chicharito prolonga su idilio de goles en los Mundiales

La genealogía de la familia Hernández Balcázar se puede explicar con goles. El abuelo, Tomás Balcázar, anotó uno en el Mundial de hace 64 años contra Francia. El padre, Javier Hernández, fue parte del seleccionado que disputó la Copa del Mundo en 1986. El nieto, homónimo de su progenitor, les ha superado al disputar su tercer campeonato y con una anotación en cada uno de ellos. La dinastía Chicharito quiere prolongar su romance con el gol en Rusia.

La selección de México definirá su pase a los octavos de final el próximo miércoles 27 luego de que Alemania apretara el Grupo F con su victoria agónica frente a Suecia (2-1). A México le basta un empate frente a los suecos para alcanzar los octavos de final. Allí los dirigidos por Juan Carlos Osorio pondrán en juego su sorpresivo rendimiento.

Osorio le ha entregado el puesto de delantero a Javier Hernández. El chico del apodo con sabor a guisante anotó el segundo tanto en la victoria 1-2 de México frente a Corea del Sur y así ha alcanzado cuatro goles en el Mundial. La jugada germinó con un par de centrocampistas que excavaron un balón en la posesión de los asiáticos y la pasaron a Hirving Lozano. El endemoniado extremo mexicano acarreó la pelota hasta que se le movió Chicharito. El mexicano enganchó el balón para liquidar al defensor Jang y tirar a gol. “Hay que ir con mucha calma, seguir con humildad y que lo disfrute el pueblo mexicano. A partir de mañana hay que pensar en Suecia”, comentó tras el partido.

En su primera experiencia mundialista, Chicharito marcó dos goles en Sudáfrica contra Francia (2-0) y Argentina (1-3). En Brasil gritó desaforado cuando perforó la meta de Croacia (3-1). El gol a Corea del Sur le consolida como el máximo goleador del seleccionado mexicano con 50 dianas. Además, empata a Luis Matador Hernández como los mejores atacantes en un Mundial con cuatro goles. Para coronar su partido, la FIFA le otorgó el premio al futbolista más destacado del juego pese a la estupenda actuación de Carlos Vela quien se asumió el jerarca de la ofensiva y, de paso, marcó por primera vez en un Mundial.

Hernández ha sido uno de los futbolistas más entrañables de su país desde su irrupción en 2009. La figura del atacante se agigantó cuando fue fichado por el Manchester United de Alex Ferguson. Sus dos primeras temporadas fueron de ensueño al ganarse un sitio. A partir de ahí no pudo volver a ser relevante hasta que llegó al Bayer Leverkusen a dar su mejor temporada, en la 2015-16, con 26 goles. La pasada campaña sufrió en las penurias del West Ham que, pese a la fuerte inversión, no pudo deslumbrar.

El Chicharito llegó al Mundial de Rusia en uno de los momentos más tensos de su carrera. Una fiesta por la celebración de su cumpleaños 30. Los capitanes Andrés Guardado, Rafa Márquez y Guillermo Ochoa la organizaron en una zona residencial en Ciudad de México. Una revista de cotilleos dio constancia de la reunión en la que supuestamente habían contratado prostitutas y sólo estaban expuestos nueve de los 24 futbolistas. El silencio de los otros 15 fracturó al grupo. Un reportaje de EL PAÍS lo desmintió al asegurar que habían asistido todos los seleccionados y, después, de una semana lo confirmó el propio Javier Hernández al hacer hincapié en que su compañero, Jesús Corona, se había ausentado. La aclaración del atacante tranquilizó al grupo.

“¿Por qué no podemos ser el Leicester de la Premier o Grecia de la Eurocopa?”, cuestionó Chicharito en una entrevista que ofreció a la cadena ESPN. “Imaginemos cosas chingonas, carajo. ¿Por qué no? No tenemos la plataforma como Alemania, Inglaterra o España, ni sus federaciones, pero vamos a ir a intentarlo [ganar la Copa del Mundo]”, agregó en una de las frases que ha retumbado entre los aficionados mexicanos en redes sociales. Chicharito y sus colegas tienen un sueño. El tercer obstáculo será Suecia.